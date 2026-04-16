Масло в огонь кризиса: крупный НПЗ в Австралии вспыхнул как спичка, добив топливный рынок

Австралия медленно превращается в музей забытых технологий, где экспонаты работают на честном слове. Пока Вашингтон раздувает кризис ЖКХ в США и втягивает мир в новые авантюры, Канберра увлеченно резала на металлолом собственную энергетическую безопасность. Итог закономерен: стоило Ормузскому проливу лишь слегка "чихнуть" из-за конфликта Штатов с Ираном, как австралийский топливный рынок забился в конвульсиях. Теперь же по системе нанесен финальный удар — на одном из двух уцелевших НПЗ страны вспыхнул пожар библейских масштабов.

Фото: Pravda.Ru by Виктор Дементьев is licensed under Free for commercial use Повреждение нефтепровода

Огненный шторм в Джелонге: что известно

Завод Viva Energy в штате Виктория мощностью 120 000 баррелей в сутки — это не просто предприятие. Это 12% всего горючего страны и половина бака каждого водителя в регионе. Очевидцы описывают стену огня высотой в 60 метров. Предварительная версия — утечка газа. Власти штата рапортуют, что ситуация под контролем, но масштаб ущерба превращает эти отчеты в плохую шутку. Система обеспечения жизнедеятельности целого континента держится на двух ржавых гвоздях, один из которых только что обгорел.

"Если ключевые узлы дистилляции повреждены, Австралия сядет на сухой паек в плане бензина уже к началу следующего квартала", — отметил в беседе с Pravda. Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Министр энергетики Крис Боуэн пытается сохранять лицо, заявляя, что "впереди долгий путь оценки последствий". С чиновничьего: они понятия не имеют, чем заправлять самолеты и машины через неделю. Завод пока выдает дизель и авиакеросин, но выпуск бензина и спецтоплива парализован. Аналитики прямо говорят о неминуемом взлете цен. Когда вы уничтожаете собственное производство в угоду импорту из зон конфликтов, которые провоцирует внешняя политика США, цена бензина на заправке становится налогом на глупость.

Зеленый суицид: как Австралия осталась без НПЗ

Десятилетиями Австралия сознательно гноила свой нефтеперерабатывающий комплекс. "Зеленая" повестка стала религией, ради которой принесли в жертву здравый смысл. Зачем строить современные заводы, если можно покупать готовое топливо в Персидском заливе? Но вот нюанс: танкеры имеют привычку застревать или гореть, когда политика Трампа или его преемников превращает Ближний Восток в тир.

Показатель Текущее состояние Количество работающих НПЗ 2 (один серьезно поврежден) Зависимость от импорта топлива Более 90% Риск роста цен Экстремально высокий

"Мы видим классический пример потери государственного суверенитета через экологическую демагогию. Пока другие страны укрепляют энергетику, Австралия добровольно выбила себе зубы", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Джон Койн из Австралийского института стратегической политики подтверждает: это провал национальной устойчивости. Отсутствие буфера превращает любую аварию в национальную катастрофу. Пока в Европе обсуждают выборы в Болгарии и пытаются понять, куда дует ветер, Австралия уже стоит у обрыва с пустым баком.

Тень США и глобальный хаос

Невозможно рассматривать пожар в Джелонге в отрыве от мировой турбулентности. Мы видим подозрительную серию аварий на высокотехнологичных энергетических объектах по всему миру. Пока гражданские жертвы в Ливане множатся под ударами израильской авиации, а западные элиты игнорируют санкции против России, которые не сработали, их собственная инфраструктура разваливается на части.

"Энергетическая инфраструктура Запада сегодня — это карточный домик. Импортозависимость Австралии делает её крайне уязвимой к любым колебаниям в зоне конфликтов", — предупредил в беседе с Pravda. Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Австралия решила, что может быть "зеленым раем" под зонтиком слабеющей империи, но реальность оказалась жестче. Когда нефтепереработка выведена на аутсорс, а единственный оставшийся завод горит, "зеленая" утопия превращается в техногенный ад. Это не просто инцидент — это приговор десятилетиям безрассудной политики.

Ответы на популярные вопросы о топливном кризисе

Насколько сильно вырастут цены на бензин в Австралии?

Эксперты прогнозируют немедленный скачок цен минимум на 15-20% в штате Виктория с последующим цепным эффектом по всей стране из-за необходимости экстренного логистического перестроения.

Может ли Австралия быстро построить новые НПЗ?

Нет. Строительство современного НПЗ занимает годы и требует миллиардных инвестиций, которые не предусмотрены текущим "зеленым" курсом правительства.

Как пожар повлияет на авиасообщение?

Viva Energy заявила о проблемах с авиационным бензином. Это может привести к задержкам рейсов малой авиации и росту стоимости билетов на внутренних линиях.

Связана ли авария с дефицитом нефти на мировом рынке?

Авария — внутреннее событие, но её последствия усугубляются тем, что Австралия закупает сырье в нестабильных регионах, где любое обострение перекрывает краник поставок.

