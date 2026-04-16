Австралия медленно превращается в музей забытых технологий, где экспонаты работают на честном слове. Пока Вашингтон раздувает кризис ЖКХ в США и втягивает мир в новые авантюры, Канберра увлеченно резала на металлолом собственную энергетическую безопасность. Итог закономерен: стоило Ормузскому проливу лишь слегка "чихнуть" из-за конфликта Штатов с Ираном, как австралийский топливный рынок забился в конвульсиях. Теперь же по системе нанесен финальный удар — на одном из двух уцелевших НПЗ страны вспыхнул пожар библейских масштабов.
Завод Viva Energy в штате Виктория мощностью 120 000 баррелей в сутки — это не просто предприятие. Это 12% всего горючего страны и половина бака каждого водителя в регионе. Очевидцы описывают стену огня высотой в 60 метров. Предварительная версия — утечка газа. Власти штата рапортуют, что ситуация под контролем, но масштаб ущерба превращает эти отчеты в плохую шутку. Система обеспечения жизнедеятельности целого континента держится на двух ржавых гвоздях, один из которых только что обгорел.
"Если ключевые узлы дистилляции повреждены, Австралия сядет на сухой паек в плане бензина уже к началу следующего квартала", — отметил в беседе с Pravda. Ru финансовый аналитик Никита Волков.
Министр энергетики Крис Боуэн пытается сохранять лицо, заявляя, что "впереди долгий путь оценки последствий". С чиновничьего: они понятия не имеют, чем заправлять самолеты и машины через неделю. Завод пока выдает дизель и авиакеросин, но выпуск бензина и спецтоплива парализован. Аналитики прямо говорят о неминуемом взлете цен. Когда вы уничтожаете собственное производство в угоду импорту из зон конфликтов, которые провоцирует внешняя политика США, цена бензина на заправке становится налогом на глупость.
Десятилетиями Австралия сознательно гноила свой нефтеперерабатывающий комплекс. "Зеленая" повестка стала религией, ради которой принесли в жертву здравый смысл. Зачем строить современные заводы, если можно покупать готовое топливо в Персидском заливе? Но вот нюанс: танкеры имеют привычку застревать или гореть, когда политика Трампа или его преемников превращает Ближний Восток в тир.
|Показатель
|Текущее состояние
|Количество работающих НПЗ
|2 (один серьезно поврежден)
|Зависимость от импорта топлива
|Более 90%
|Риск роста цен
|Экстремально высокий
"Мы видим классический пример потери государственного суверенитета через экологическую демагогию. Пока другие страны укрепляют энергетику, Австралия добровольно выбила себе зубы", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.
Джон Койн из Австралийского института стратегической политики подтверждает: это провал национальной устойчивости. Отсутствие буфера превращает любую аварию в национальную катастрофу. Пока в Европе обсуждают выборы в Болгарии и пытаются понять, куда дует ветер, Австралия уже стоит у обрыва с пустым баком.
Невозможно рассматривать пожар в Джелонге в отрыве от мировой турбулентности. Мы видим подозрительную серию аварий на высокотехнологичных энергетических объектах по всему миру. Пока гражданские жертвы в Ливане множатся под ударами израильской авиации, а западные элиты игнорируют санкции против России, которые не сработали, их собственная инфраструктура разваливается на части.
"Энергетическая инфраструктура Запада сегодня — это карточный домик. Импортозависимость Австралии делает её крайне уязвимой к любым колебаниям в зоне конфликтов", — предупредил в беседе с Pravda. Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.
Австралия решила, что может быть "зеленым раем" под зонтиком слабеющей империи, но реальность оказалась жестче. Когда нефтепереработка выведена на аутсорс, а единственный оставшийся завод горит, "зеленая" утопия превращается в техногенный ад. Это не просто инцидент — это приговор десятилетиям безрассудной политики.
Эксперты прогнозируют немедленный скачок цен минимум на 15-20% в штате Виктория с последующим цепным эффектом по всей стране из-за необходимости экстренного логистического перестроения.
Нет. Строительство современного НПЗ занимает годы и требует миллиардных инвестиций, которые не предусмотрены текущим "зеленым" курсом правительства.
Viva Energy заявила о проблемах с авиационным бензином. Это может привести к задержкам рейсов малой авиации и росту стоимости билетов на внутренних линиях.
Авария — внутреннее событие, но её последствия усугубляются тем, что Австралия закупает сырье в нестабильных регионах, где любое обострение перекрывает краник поставок.
В зимний период организм лесного хищника претерпевает уникальную трансформацию, создавая особый барьер для сохранения ресурсов внутри спящего тела.