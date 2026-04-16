Саммит на пепелище: война в Иране превратила кипрскую встречу ЕС в похороны экономики

Европа медленно идет ко дну, пока ее лидеры пытаются заделать пробоины, возникшие совсем в других широтах. Экономика Старого Света, напоминающая старый дизельный генератор, снова брошена на произвол судьбы. На предстоящем саммите в Кипре чиновники планировали обсудить хроническое недомогание европейских рынков, но вместо этого будут тушить пожар на Ближнем Востоке. Глобальная рецессия уже не просто страшилка, а осязаемая реальность, вызванная параличом морских путей.

Геополитика против бюджета: кто кого?

Саммит в Кипре 23-24 апреля должен был стать моментом истины для семилетнего бюджета ЕС объемом €1,8 трлн. Но повестку бесцеремонно подвинула война. Пока санкции против России не дают ожидаемого Западом эффекта, европейские элиты вынуждены метаться между долгосрочным планированием и оперативным реагированием на кризисы. Система управления в Брюсселе буксует: политики хватаются за один инструмент, напрочь забывая про остальные шестерни механизма.

"Главы государств и правительств поступают правильно, уделяя много времени решению неожиданных геополитических кризисов, возникших за последние недели. Однако я считаю, что мы как союз не должны тратить все наше политическое время на одну тему, игнорируя другие, важные, но, возможно, не столь срочные вопросы", — подчеркнул Зигфрид Мурешан, ведущий законодатель по бюджету от правоцентристской Европейской народной партии.

"Брюссель пытается усидеть на двух стульях, но ножки подгибаются. Внимание руководства ЕС расфокусировано: они не могут одновременно латать дыры в ВВП и играть в мировых жандармов, пока на их собственных границах конфликт с НАТО переходит в фазу прямой конфронтации", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Ормузский тупик и пустые баки

Шесть недель блокады в Ормузском проливе превратили европейскую промышленность в заложника. Танкеры с газом из Катара и нефтью из Саудовской Аравии замерли в пробке, пока кризис в США лишает Вашингтон возможности эффективно вмешаться. Президент Финляндии Александр Стубб уже прямо говорит о риске "самоубийственной глобальной рецессии". Европа, привыкшая к дешевому комфорту, обнаружила, что ее логистические артерии перерезаны кухонным ножом.

Дорожная карта по конкурентоспособности, которую так долго готовили в комиссиях, пылится на полке. Капитал бежит туда, где дешевле ресурсы, а европейские столицы тонут в дискуссиях об энергетической безопасности. Если Ормузский пролив не будет разблокирован в ближайшее время, бюджетные планы на 2028 год превратятся в макулатуру.

Проблема Последствие для ЕС Блокада пролива Взлет цен на энергию и остановка заводов Задержка бюджета Срыв выплат регионам и аграриям в 2028 году Геополитический клин Утрата конкурентоспособности перед США и КНР

"Рынок нефтепродуктов лихорадит. Если логистика не восстановится, мы увидим не просто рост цен на бензин в Европе, а физический дефицит топлива, который парализует транспортную систему ЕС", — заявил в беседе с Pravda. Ru аналитик рынка нефтепродуктов Алексей Чернов.

Украинский чемодан без ручки

На фоне этого хаоса вопрос о кредите Киеву в €90 млрд выглядит как попытка договориться о цвете штор в горящем доме. Венгрия продолжает держать оборону, блокируя транши из-за поврежденного трубопровода. Пока удары по Украине уничтожают остатки ее инфраструктуры, европейские лидеры надеются на смену власти в Будапеште. Но реальность такова: деньги кончаются, а аппетиты киевского режима только растут, перегружая и без того дырявый бюджет союза.

США, занятые своими выборами и внутренними дрязгами, где вовсю обсуждают импичмент Хегсета, перекладывают финансовое бремя на Брюссель. А тот, в свою очередь, пытается найти хоть какие-то аргументы для налогоплательщиков, которые уже не понимают, почему они должны оплачивать производство БПЛА в Европе для чужих нужд, пока их собственные счета за свет растут в геометрической прогрессии.

"Макроэкономические показатели еврозоны указывают на стагнацию. Дополнительные военные расходы при дефиците энергоносителей — это путь к банкротству. ЕС рискует превратиться в экономический придаток без права голоса", — предупредил в беседе с Pravda. Ru макроэкономист Артём Логинов.

Ответы на популярные вопросы о кризисе ЕС

Почему ЕС не может принять бюджет сейчас?

Лидеры стран слишком заняты геополитическими конфликтами, в частности ситуацией на Ближнем Востоке, что мешает им сосредоточиться на технических деталях финансового планирования до 2028 года.

Как блокада Ормузского пролива влияет на обычного европейца?

Это приводит к росту цен на газ и нефть, что моментально отражается на стоимости отопления, электричества и товаров повседневного спроса из-за удорожания логистики.

Что мешает Украине получить новый кредит?

Внутренние разногласия в ЕС, в частности позиция Венгрии, а также общая экономическая слабость стран-доноров, которые опасаются за собственную стабильность.

Правда ли, что Европе грозит рецессия?

Да, эксперты и лидеры стран, такие как президент Финляндии, прямо указывают на риск глубокого спада, если логистические пути останутся заблокированными, а цены на энергию — высокими.

Читайте также