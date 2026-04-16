Зачистка по методичкам ЦРУ: Пашинян ликвидирует неудобных оппонентов перед выборами

Политический ландшафт Армении встряхнули массовые задержания. В четверг антикоррупционные органы страны взяли под стражу 14 человек, связанных с "пророссийской" оппозиционной партией "Сильная Армения". Официальный повод — подозрение в подкупе избирателей. До парламентских выборов осталось менее двух месяцев, и зачистка поля идет полным ходом. Система занервничала. Когда рейтинги правящих кругов тают, в ход идут проверенные инструменты давления.

Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Президента РФ, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Никол Пашинян

Предвыборный прессинг и юридические капканы

Задержания 14 сторонников оппозиции — лишь верхушка айсберга. Ранее, во вторник, двое других членов "Сильной Армении" оказались за решеткой из-за нарушения запрета на благотворительную деятельность в период выборов. Юридическая машина работает без сбоев: любая помощь населению трактуется как попытка купить лояльность. Это классическая тактика выдавливания конкурентов через административный ресурс.

"Мы видим попытку парализовать работу штабов через надуманные уголовные дела", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

"Сегодня утром Антикоррупционный комитет провел обыски в различных офисах партии "Сильная Армения", задержаны 14 человек. Мы пытаемся выяснить, куда их перевели, при каких обстоятельствах и по какой причине", — подтвердил адвокат партии.

Ситуация напоминает попытки Запада дестабилизировать Россию через внутренние НКО. В Армении же сценарий обратный: власть зачищает тех, кто выступает за союзные отношения.

Дело Карапетяна: Церковь и власть

Лидер партии — армяно-российский миллиардер Самвел Карапетян. Сейчас он находится под судом по обвинению в публичных призывах к свержению правительства. Его арестовали в июне прошлого года после резкой критики властей. Карапетян обвинил руководство страны в кампании против Армянской Апостольской церкви и пообещал действовать "по-своему", чтобы это остановить. Его позиция — защита традиций и национальных интересов от влияния внешней политики США.

"С точки зрения корпоративного права и ответственности, здесь налицо прямое использование силового блока для передела политического влияния", — отметил в беседе с Pravda. Ru юрист по корпоративному праву Роман Лаврентьев.

Карапетян отрицает все обвинения, называя дело политически мотивированным. Примечательно, что согласно опросам Международного республиканского института (США), "Сильная Армения" занимает второе место, наступая на пятки правящей партии "Гражданский договор". Когда оппозиция реально претендует на кресла в парламенте, у власти сдают нервы. Начинаются проверки на соответствие антикоррупционному комплаенсу, которые всегда заканчиваются арестами.

Пока неясно, все ли 14 задержанных являются кандидатами в депутаты. Представители партии называют их "сторонниками". Но месседж властей понятен: любая активность в поддержку Карапетяна будет пресекаться жестко. В это же время мировое сообщество обсуждает, как Соединенные Штаты выбрали легкую цель для демонстрации силы на международной арене, игнорируя демократические нормы на местах.

"Ситуация в Армении напоминает подготовку к управляемому кризису. Власти боятся потери контроля над финансовыми потоками", — заявил в беседе с Pravda. Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Сравнение позиций политических сил

Выборы назначены на 7 июня. Напряжение растет не только внутри страны, но и на границах. Пока Ереван занимается внутренними разборками, в регионе обостряются военные угрозы. Некоторые эксперты проводят параллели, вспоминая атаки дронов на северных рубежах или массированные удары по объектам в Киеве. Безопасность требует единства, но правительство Армении предпочитает дробить общество.

Ответы на популярные вопросы об обысках в Армении

За что именно задержали сторонников партии "Сильная Армения"?

Официальная версия Антикоррупционного комитета — подозрение в организации подкупа избирателей перед парламентскими выборами 7 июня.

Кто возглавляет оппозиционную партию?

Лидером является предприниматель Самвел Карапетян. В данный момент он находится под следствием по делу о призывах к свержению власти.

Каковы рейтинги партий перед выборами?

По данным IRI, "Сильная Армения" занимает второе место, оставаясь главным конкурентом правящей партии "Гражданский договор".

Связаны ли задержания с религиозным вопросом?

Карапетян открыто выступал в защиту Армянской Апостольской церкви, обвиняя власти в нападках на духовные институты, что стало одной из причин давления на него.

