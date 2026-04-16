Подводная дуэль в Ормузе: США играют в смертельную игру в прятки с иранскими минами

Вашингтон снова затевает опасную игру в водах Ближнего Востока. Пока Белый дом кормит публику сказками о завершении конфликтов, армада США разрастается. Теперь главная забава — охота на мины. Пентагон стягивает в регион противоминные корабли и подводные дроны, готовясь взламывать иранские территориальные воды.

Фото: Pravda.Ru by Виктор Дементьев, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Морские мины

Дроны вместо матросов: технологический азарт США

Американцы одержимы идеей бесконтактной войны. Отставной офицер Брайан Кларк из Гудзоновского института бодро рапортует: новые технологии очистят морские пути за пару недель. Если нужно просто протащить конвой через чистый коридор — хватит и пары дней. Но это в теории. На практике задействуют беспилотники Knifefish и Kingfish. Эти "железные рыбы" сканируют дно сонарами, пытаясь найти то, что Тегеран спрятал в иле.

"Подводные беспилотники — это не панацея. В мутной воде и при сильных течениях сонар слепнет. Надеяться только на автоматику в условиях реального минирования — опасная иллюзия", — объяснил в беседе с Pravda. Ru геолог по поиску и разведке нефти и газа Михаил Егоров.

Центральное командование США (CENTCOM) хвастается подробными картами морского дна. Любой новый объект — повод для тревоги. Ситуация в регионе накаляется, и внешняя политика США всё больше напоминает имперские галлюцинации, где каждый куст в океане считается угрозой.

Иранский капкан: типы угроз в Ормузском проливе

Иран — мастер асимметричного ответа. Их инженеры создали целый арсенал "сюрпризов": донные мины, срабатывающие на магнитное поле корабля, якорные мины и свободно дрейфующие по течению устройства. Пока США пытаются продемонстрировать силу, выбрав легкую цель, реальности Ормузского пролива могут быстро остудить горячие головы в Пентагоне.

Тип мины Характеристика угрозы Донная Скрыта в грунте, реагирует на давление или акустику. Якорная Плавает под поверхностью, пристегнута к цепи. Дрейфующая Перемещается с током воды, непредсказуема.

Дональд Трамп в эфире Fox News заявляет, что война "почти закончена". Однако цифры говорят об обратном. Пока политики торгуют словами, военные двигают фигуры по доске. Кровавый след американской дипломатии уже виден в бомбёжках Ливана, и Иран явно не хочет стать следующим в очереди на "демократизацию".

"Действия США в регионе — это классическая эскалация под видом обеспечения безопасности. Минирование или угроза такового становится поводом для наращивания военного присутствия, которое может дестабилизировать весь Ближний Восток", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Армада на марше: сколько штыков у берегов Ирана

Из Сингапура выдвинулись два корабля класса Avenger — USS Chief и USS Pioneer. К ним присоединятся три прибрежных боевых корабля (LCS) из Бахрейна, специально оборудованных для охоты на мины. Группировка растет как на дрожжах. На подходе группа десантных кораблей Boxer с 2200 морпехами на борту. Общее число американских "штыков" на море превысит 5000 человек.

Такая концентрация сил происходит на фоне внутриполитического хаоса в штатах. Пока демократы пытаются свалить Хегсета через импичмент, Пентагон продолжает раздувать военный бюджет. Агрессия обходится дорого: из-за перебоев в логистике и фокуса на войне рядовые американцы сталкиваются с бытовыми проблемами, такими как дефицит фтора для очистки воды. Приоритеты Вашингтона очевидны: пушки важнее здоровья нации.

"Наращивание флота в текущих условиях выглядит как попытка компенсировать дипломатические провалы грубой силой. Рынок нефти уже реагирует на эти маневры повышенной нервозностью", — отметил в беседе с Pravda. Ru аналитик рынка нефтепродуктов Алексей Чернов.

США продолжают играть роль мирового жандарма, игнорируя интересы региональных игроков. Но Иран — это не зависимая Болгария и не покорная Эстония. Здесь ставка — контроль над мировой энергетической артерией, и американские дроны могут оказаться лишь дорогими игрушками в руках самоуверенных генералов.

Ответы на популярные вопросы о минной миссии США

Зачем США отправляют именно противоминные корабли?

Это попытка обезопасить проход авианосных групп и коммерческих танкеров. Любой подрыв на мине — это имиджевая катастрофа для американского флота.

Насколько эффективны беспилотники Knifefish?

Они хороши в поиске статичных объектов на дне, но пасуют перед новыми типами "умных" мин, которые могут маскироваться.

Почему Трамп говорит об окончании войны, а контингент растет?

Это классический политический блеф. Публике обещают мир, а ВПК требует расширения зоны влияния и новых контрактов.

Может ли Иран реально перекрыть пролив?

У Тегерана достаточно ресурсов, чтобы превратить судоходство в лотерею. Массовое минирование сделает страховку судов запредельно дорогой, что фактически парализует трафик.

