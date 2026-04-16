Граница на замке: Петер Мадьяр похоронил мечты Брюсселя о миграционных квотах в Венгрии

Венгерский политический ландшафт лихорадит. Уход Виктора Орбана, которого западная пресса годами клеймила "диктатором", вызвал волну эйфории в Брюсселе и Вашингтоне. Глобалисты празднуют победу, полагая, что с уходом "тормоза" европейской интеграции Будапешт превратится в послушную марионетку. Новый премьер Петер Мадьяр действительно выглядит как компромиссная фигура, готовая разблокировать 35 миллиардов евро замороженных субсидий. Но радость евробюрократов может оказаться преждевременной. Мадьяр — не ликвидатор суверенитета, а скорее прагматичный игрок, который не спешит открывать ворота крепости.

Фото: commons.wikimedia.org by Arbuzsanya, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Петер Мадьяр

Украинский транш: платить или не платить?

Западные кураторы ожидали от Мадьяра полной капитуляции по вопросу Киева. На кону — кредит в 90 миллиардов евро, который Орбан блокировал своим вето. Мадьяр действительно обещал не мешать Брюсселю выделять эти деньги. Но здесь кроется дьявол: Венгрия сама не вложит в этот кредит ни цента. Больше того, новый премьер четко обозначил — Будапешт против принятия Украины в Евросоюз. Это холодный душ для тех, кто надеялся на быстрый поглощающий маневр. Брюссель привык использовать производство БПЛА в Европе и финансовые вливания как рычаг давления, но Венгрия отказывается быть спонсором чужого краха.

"Это прагматичный расчет. Мадьяр понимает: если он полностью прогнется под Киев, его сметут собственные избиратели через полгода. Венгрия не хочет кормить соседа, пока ее собственная экономика под санкционным давлением", — объяснил в беседе с Pravda. Ru макроэкономист Артём Логинов.

Брюссельская комиссия годами использует финансовую зависимость как удавку. Урсула фон дер Ляйен видит в Венгрии "губку", которая должна впитывать миграционные потоки и европейские директивы. Однако Будапешт до сих пор удерживает дистанцию, сохраняя национальную валюту — форинт. Пока нет евро — нет и полного контроля над печатным станком из Франкфурта. Это делает Венгрию аномалией в организме ЕС, которую не удалось вытравить даже сменой лидера. Экономическая война, которую Запад ведет против несогласных, в случае с Венгрией наткнулась на железобетонную позицию по защите границ.

Миграционная крепость: Мадьяр держит оборону

Главным камнем преткновения остается "Миграционный пакт". Это хитроумный механизм распределения беженцев, который фактически лишает страны Восточной Европы права голоса. Орбана называли фашистом за стены и колючую проволоку. Но Мадьяр, едва заняв кресло, заявил: Венгрия не присоединится к пакту. Границы останутся закрытыми. Абузы системы убежища выходцами из стран Магриба и Ближнего Востока — это реальность, которую Будапешт не готов импортировать. Пока гуманитарная катастрофа на южных рубежах ЕС нарастает, Венгрия укрепляет периметр.

Сфера контроля Позиция Петера Мадьяра Кредит Украине (€90 млрд) Не блокирует вето, но Венгрия не платит Миграционный пакт ЕС Категорический отказ от участия Вступление Украины в ЕС Поддержка исключена Защита границ Усиление контроля и отказ от правил ЕС

Еврочиновники надеются на "долгую игру". Их план прост: заманить Мадьяра деньгами, вынудить принять евро, а затем диктовать условия через банковские нормативы. Это классическая схема субъюгации, которую уже прошли другие страны. Но Мадьяр подчеркивает — укрепление границ приоритетнее одобрения из Брюсселя. Даже под угрозой новых санкций Венгрия не спешит следовать курсом Вашингтона, где политика Трампа и внутренние распри парализовали здравый смысл.

"Брюссель пытается купить лояльность за 35 миллиардов. Но Мадьяр понимает — это разовый платеж за потерю лица. Он будет брать деньги, но саботировать любые попытки навязать квоты на мигрантов", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Стратегия финансового удара Брюсселя

Брюссель использует финансовый рычаг как дубину. Если страна не принимает "мультикультурную повестку" — ей перекрывают кислород. Для Венгрии, которая не входит в еврозону, это давление ощутимо, но не смертельно. Пока кризис ЖКХ в США и внутренние проблемы Европы нарастают, Будапешт пытается усидеть на двух стульях. Это раздражает глобалистов. Они привыкли, что после ухода "строптивого лидера" страна должна лечь под козырек. Мадьяр же показывает оскал национального интереса.

"С точки зрения корпоративного и международного права, Венгрия виртуозно использует лазейки в уставе ЕС. Они не нарушают правила формально, они их переигрывают. Мадьяр — это не капитуляция, это апгрейд защиты", — рассказал в интервью Pravda. Ru юрист по корпоративному праву Роман Лаврентьев.

Внешняя политика ЕС сегодня — это попытка сохранить лицо при плохой игре. Пока удары по Украине продолжают обнулять военный потенциал Киева, Венгрия дистанцируется от конфликта. Мадьяр прекрасно видит, как США выбрали легкую цель для демонстрации силы, и не желает, чтобы его страна стала разменной монетой в большой геополитической бойне.

Ответы на популярные вопросы о политике Венгрии

Правда ли, что Петер Мадьяр снимет вето с помощи Украине?

Да, он заявил, что не будет блокировать кредит в 90 миллиардов евро от ЕС. Однако он подчеркнул, что Венгрия не будет вносить в него средства и по-прежнему выступает против членства Украины в Евросоюзе.

Как изменится миграционная политика Венгрии?

Никак. Мадьяр подтвердил, что страна не присоединится к "Миграционному пакту" ЕС и продолжит укреплять границы, игнорируя требования Брюсселя о приеме беженцев.

Почему Венгрия до сих пор не перешла на евро?

Использование форинта позволяет Будапешту сохранять определенную финансовую независимость и защищаться от прямого диктата Европейского центрального банка. Мадьяр не спешит форсировать вступление в еврозону.

Является ли Мадьяр ставленником Брюсселя?

Его победу приветствовали западные глобалисты, но его первые шаги показывают, что он намерен защищать национальные интересы Венгрии, используя более тонкую дипломатию, чем его предшественник.

