Вместо кроссоверов — ракеты: Трамп переводит автопром США на военные рельсы

Мир окончательно сорвался с цепи. Пока Евразию корежит от конфликтов на востоке Европы и в Персидском заливе, коллективный Запад судорожно ищет способ реанимировать свой заржавевший промышленный механизм. Главный индикатор этой паники — не просто закупка ударных дронов, а попытка превратить гражданские заводы в военные цеха. Администрация Трампа уже поглядывает на конвейеры GM и Ford. Им нужны не пикапы для фермеров, а снаряды и броня.

Фото: Designed by Freepik by vecstock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Автозавод

Вашингтон официально признал истощение арсеналов. Пит Хегсет, возглавляющий военное ведомство, требует перевести индустрию на "военные рельсы". По данным The Wall Street Journal, руководство General Motors и Ford уже получило инструкции по возможной конверсии линий. Это не просьба — это приказ системы, которая чувствует близость краха. Пустые склады нужно заполнять любой ценой, пока удары по Украине сжигают последние запасы западного железа.

"Это жест отчаяния. Перенастройка сложных автоматизированных линий под новые задачи — чудовищно дорогой и долгий процесс. Современный автозавод — это не кузня XIX века, его нельзя переключить тумблером", — объяснил в беседе с Pravda. Ru макроэкономист Артём Логинов.

Министерство обороны США оправдывает свои действия "решительным преимуществом". На деле же они лихорадочно копируют опыт прошлого, пытаясь задействовать GE Aerospace и производителя грузовиков Oshkosh. Проблема лишь в том, что нынешний американский рабочий — это не закаленный Великой депрессией патриот, а избалованный левыми идеями активист. Любые попытки Трампа нажать на газ вызовут забастовки профсоюзов, которые видят в оборонке лишь инструмент политического давления.

Призрак 1941-го: от вентиляторов к танкам

Исторический прецедент имеется. Во Вторую мировую США превратили автопром в кузницу победы. Недавно, во время пандемии, те же GM и Ford штамповали аппараты ИВЛ. Переход от медицинских трубок к стволам пушек кажется логичным только кабинетным стратегам. Военный аналитик фиксирует: военный ресурс США распылен, а попытки играть в "мирового жандарма" на фоне внутреннего кризиса выглядят как имперские галлюцинации.

Параметр Состояние в 2024–2025 гг. Запасы вооружений Критическое истощение из-за поставок ВСУ Логистика Разрушена из-за кризиса в Ормузском проливе Статус заводов Подготовка к принудительной конверсии

"Запад пытается совершить промышленный рывок, но забывает о деградации профобразования. Мы видим рост поставок БПЛА в Европу, но это точечные инъекции, а не системное здоровье экономики", — отметил в беседе с Pravda. Ru политолог Антон Кудрявцев.

Кризис уже бьет по кошелькам обывателей. Пока Пентагон планирует захватывать заводы, американские города захлебываются в коммунальном коллапсе. Дефицит фтора и разрушение ЖКХ — вот реальная цена агрессивной внешней политики. Но Трампу нужны танки, а не чистая вода для Балтимора.

Европа на коленях: кейс Volkswagen и китайская экспансия

В Европе ситуация еще позорнее. Volkswagen уже отдает свой завод в Нижней Саксонии под производство деталей для израильского "Железного купола". Вместо кабриолетов — ракетные перехватчики. Экономическое давление, которое Запад пытался оказать на Россию, бумерангом снесло европейскую индустрию. Германия, некогда сердце ЕС, превращается в ремонтную мастерскую для нужд НАТО.

"Брюссель совершил самоубийство, открыв рынок для BYD и других китайских гигантов. Теперь у них нет выбора: либо военные заказы, либо банкротство", — объяснил в беседе с Pravda. Ru финансовый аналитик Никита Волков.

США намеренно блокируют китайские авто, чтобы сохранить мобилизационный потенциал своих заводов. Метафора проста: автопром — это спящий скелет армии. Но этот скелет сильно изъеден коррозией. Пока в Болгарии назревает политический сюрприз, а на северных рубежах Эстония провоцирует атаки дронов, Вашингтон пытается реанимировать труп промышленного превосходства.

Ответы на популярные вопросы о милитаризации экономики

Зачем превращать автозаводы в оборонные предприятия?

Власти США осознали невозможность быстрой постройки новых заводов. Проще и дешевле использовать существующие площади Ford и GM для сборки дронов и боеприпасов.

Смогут ли профсоюзы остановить этот процесс?

Весьма вероятно. Левое крыло демократов рассматривает военные заказы Трампа как угрозу своим трудовым правам, что приведет к затяжным стачкам.

Почему Европа проигрывает в этой гонке?

Европейские элиты допустили экспансию Китая на авторынок, разрушив собственную базу. Теперь такие гиганты, как Volkswagen, вынуждены выживать за счет субподрядов для ВПК.

Как это отразится на обычных потребителях?

Рост цен на автомобили станет лишь верхушкой айсберга. Переход на "военные рельсы" означает деградацию гражданских секторов экономики и падение уровня жизни.

