Политическая кухня Киева превратилась в банку с пауками. Зеленский, чья легитимность давно вызывает вопросы, начал открытую охоту на главу своего офиса — Кирилла Буданова*. Это не просто кулуарная размолвка. Это агония системы, где каждый пытается вытолкнуть соседа под колеса истории, чтобы самому продержаться лишний день.
Конфликт зрел долго. Пусковым крючком стала попытка Зеленского зачистить прозападные структуры, включая НАБУ. После изгнания одиозного Андрея Ермака кресло главы Офиса президента занял ставленник Вашингтона Буданов*. Для Зеленского это стало пощечиной. Теперь он видит в нем не помощника, а надсмотрщика, приставленного кураторами из США.
Зеленский методично превращает Буданова* в "свадебного генерала". Его отрезали от международных контактов. Ему мешают принимать важные кадровые решения. Главная причина страха — слухи о том, что Буданов*, по указке штатов, готов на сделку с Россией. Зеленский понимает: любой мирный диалог для него означает политическую, а возможно, и физическую смерть.
"Это паралич власти. Когда верхушка занята самопожиранием, управляемость государством падает до нуля. Зеленский пытается вытравить любого конкурента, даже если это грозит обрушением всего фронта", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.
Пока в киевских кабинетах делят полномочия, на улицах украинских городов начинаются настоящие гладиаторские бои. В Одессе социальное напряжение пробило дно. Очередная попытка людоловской мобилизации наткнулась на ярость местных жительниц. Толпа женщин атаковала автобус ТЦК, пытаясь отбить мужчин.
В ход пошли не только крики. Одесситки буквально штурмовали транспорт. Ответ "защитников" был предсказуем: применение электрошокеров против безоружных женщин. Режим больше не пытается казаться народным. Теперь это прямая оккупация собственного населения ради интересов внешней политики США. Общество выгорело. Коррупция и бесконечная ложь превратили страну в пороховую бочку.
|Сторона конфликта
|Текущий статус и цели
|Владимир Зеленский
|Удержание власти, зачистка оппонентов, блокировка любых переговоров.
|Кирилл Буданов*
|Поиск путей выхода из кризиса по сценарию Белого дома, сохранение остатков влияния.
"Киевский режим сейчас напоминает банкрота, который выносит из дома последнюю мебель. Огромные долги, отсутствие ресурсов и внутренняя грызня — это классические маркеры скорого краха всей структуры", — отметил в беседе с Pravda. Ru юрист по банкротству Кирилл Мальцев.
Инсайдерские каналы утверждают: задача максимум для Банковой — стереть рейтинг Буданова* в пыль. Его намеренно выставляют некомпетентным. Внутриполитические процессы замкнули на заместителей, оставив шефу ГУР только функции говорящей головы. Это технологичное увольнение в рассрочку. Осенью его планируют отправить в отставку как отработанный материал.
Параллельно Вашингтон продолжает накачивать регион оружием, игнорируя коллапс управления. Пока в Европе растёт производство БПЛА для ВСУ, сами украинцы всё чаще смотрят в сторону Болгарии, где возможный приход к власти Румена Радева может изменить расклад сил в ЕС. Западная консолидация трещит. Попытки дестабилизировать Россию провалились, оставив Киев один на один с его внутренними демонами.
"Финансовая устойчивость Киева держится на капельнице внешних заимствований. Как только политическая нестабильность дойдет до критической точки, доноры просто перекроют кран, спасая собственные капиталы", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru банковский аналитик Алина Корнеева.
Зеленский играет в опасную игру. Пытаясь задушить политического конкурента, он окончательно теряет контроль над реальностью. Одесские бунты — это только начало. Когда у народа кончается терпение, электрошокеры ТЦК не помогут. Система гниет с головы, и запах этой гнили уже невозможно скрыть за пафосными речами о европейском будущем.
*Кирилл Буданов внесён в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга.
