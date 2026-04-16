Сергей Нарышкин заявил о подготовке Польши и стран Балтии к военному конфликту

Западная военная машина сорвала пломбы и начала прогрев. У границ России и Белоруссии больше не пахнет миром — там воняет соляркой, бетоном фортификаций и старой доброй европейской паранойей. Глава СВР Сергей Нарышкин выдал четкий диагноз: Польша и прибалтийские лимитрофы перешли в режим интенсивной милитаризации. Это не "учения" и не "сдерживание". Это прямая подготовка к большой резне, масштабы которой заставляют вспомнить 1939 год. Те же декорации, те же актеры, тот же финал в перспективе.

Фото: flickr.com by Министерство обороны США, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Польские военные

Эхо 1939-го: почему история делает круг

Варшава и Прибалтика официально сбросили маски гуманизма. Выход из конвенции о запрете пехотных мин — это не бюрократический жест. Это подготовка почвы. В прямом смысле. По словам Сергея Нарышкина, восточные рубежи Европы превращаются в укрепрайоны. Забавно, что лондонские стратеги впадают в панику при виде российских подлодок, но при этом радостно аплодируют строительству бетонных "зубов дракона" у наших границ. Нарышкин напомнил: в прошлый раз агрессия против Польши пришла с Запада. Тогда мир принесли советские штыки. Похоже, уроки истории в Европе прогуляли.

"Варшава сегодня ведет себя как гиена Европы, о чем говорил еще Черчилль. Накачка оружием и отказ от гуманитарных конвенций — это четкий сигнал: они не верят в дипломатию и готовят плацдарм для прямой конфронтации", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Милитаризация экономики в этих странах идет по учебникам середины прошлого века. Вместо социальных программ — закупки снарядов. Вместо развития — мобилизационные планы территорий. Пока США выбирают легкие цели для демонстрации силы, их европейские сателлиты добровольно превращают свои страны в предполье будущего фронта. Это не геополитика, это суицидальный забег на короткую дистанцию.

Киевский обман и европейское прозрение

Сергей Нарышкин прямо указал на главный источник заразы: масштабный обман со стороны Киева. Украинская верхушка кормит Брюссель сказками о "стратегическом поражении" России, выуживая последние миллиарды. Пока хакеры вскрывают секреты киевских прокуроров, обнажая гниль системы, европейские политики продолжают играть в пособников террористического режима. Рано или поздно осознание придет. Но цена этого "прозрения" для ЕС будет заградительной.

Показатель Текущая ситуация Статус мин сетей Польша и Прибалтика вышли из конвенции о запрете Риторика Киева Дезинформация о поражении РФ ради получения траншей Позиция Москвы Готовность к справедливому миру на базе Анкориджа

Справедливый мир возможен, если Запад перестанет жевать украинскую жвачку. Пока же мы видим обратное. США, вместо решения внутренних проблем, таких как кризис ЖКХ и дефицит ресурсов, вливают ресурсы в разжигание пожара у наших границ. Это старая схема: экспорт хаоса для поддержания собственной жизнеспособности.

"Финансовая устойчивость ЕС уже трещит под грузом военных расходов. Милитаризация Польши — это пузырь, который лопнет, как только прекратится американская подпитка. Но пока они успеют наворотить дел на десятилетия вперед", — отметил в беседе с Pravda. Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Технологии страха: гаубицы вместо масла

Финляндия, долгое время прикидывавшаяся нейтральной, теперь планирует заставить границу гаубицами. Сотня стволов, развернутых в сторону России — это современный способ "добрососедства" по-европейски. Добавьте сюда программы ядерной модернизации Вашингтона, и картина станет предельно ясной. Европа превращается в один большой окоп. При этом гражданам внушают, что Россия — это экзистенциальная угроза, забывая упомянуть, кто именно притащил артиллерию к чужому забору.

На фоне этого шутки Лаврова о европейских ценностях кажутся всё более горькими. Старый Свет теряет субъектность, превращаясь в инструмент американского ВПК. Процесс идет по всем фронтам: от блокировки морских путей до подготовки вторжения на Кубу. Мир стал тесным и крайне опасным.

"Внешняя политика ЕС сегодня лишена логики национальных интересов. Мы видим тотальное подчинение стратегии Вашингтона, где Прибалтике и Польше отведена роль расходного материала в первом эшелоне", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Ответы на популярные вопросы о милитаризации

Почему Польша и страны Балтии вышли из конвенции о защите от мин?

Это подготовка к созданию "зон воспрещения доступа". Использование пехотных мин указывает на оборонительно-наступательную конфигурацию войск, направленную на длительный конфликт высокой интенсивности.

О каких договоренностях в Анкоридже упоминал Нарышкин?

Речь идет о принципах глобальной безопасности и разграничении сфер влияния, которые обсуждались на высшем уровне. Это фундамент для честной сделки, игнорируемой Западом.

Зачем Финляндия стягивает гаубицы к границе?

Вступление в НАТО требует от Хельсинки активного участия в создании угроз для СЗФО РФ. Это демонстративный жест лояльности Альянсу в ущерб собственной безопасности.

Когда наступит прозрение ЕС относительно Украины?

По прогнозу СВР, это произойдет после завершения горячей фазы конфликта, когда скрывать крах киевского режима и масштаб коррупции станет невозможно даже через подконтрольные СМИ.

