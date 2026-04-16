В Госдуме предложили сбивать беспилотники в воздушном пространстве Эстонии

Прибалтика превратилась в удобный плацдарм для атак на российские нефтяные объекты. Беспилотники, летящие со стороны Эстонии, — это не случайный сбой навигации, а проверка системы на излом. Москва пока выбирает сдержанность. Офицер Станислав Крапивник считает такую тактику фатальной ошибкой, которая лишь подпитывает агрессию западных соседей. По его мнению, пришло время сменить мягкую силу на жесткий металл.

Фото: commons.wikimedia.org by Project Kei, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Дрон

Стратегия страха: почему НАТО повышает ставки

Станислав Крапивник бьет в набат: отсутствие свинцового ответа воспринимается в Брюсселе как трусость. США выбрали легкую цель в лице европейских сателлитов, чтобы прощупать красные линии России без прямого риска для Вашингтона. Пока Москва старается не провоцировать альянс на открытую войну, противник интерпретирует это как зеленый свет для новых диверсий. Если в Эстонии поймут, что за каждый дрон придется платить физической инфраструктурой, энтузиазм быстро испарится.

"Это опасная иллюзия. Если вы не бьете в ответ по руке, которая держит нож, удары будут учащаться. Противник должен чувствовать холод стали у своего горла, иначе он не остановится", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Эстония как полигон: рецепт жесткого ответа

Крапивник предлагает сделать из Эстонии наглядное пособие по деэскалации. Логика проста: один сокрушительный удар снимет вопросы у всех остальных соседей. Офицер подчеркивает, что Таллин должен увидеть дымящиеся руины своих амбиций, чтобы осознать реальность полномасштабного конфликта. Это не призыв к агрессии, а механизм выживания. Либо мы уничтожаем угрозу в зародыше, либо США накачивают армию союзников новым оружием до критического уровня.

Позиция (Крапивник) Позиция (Хазин) Удар по Эстонии предотвратит большую войну через страх. Резкие движения сплотят разваливающийся альянс НАТО. Отсутствие реакции провоцирует врага на эскалацию. Выжидание позволяет Западу деградировать естественным путем.

Ситуация на северных границах уже напоминает предгрозовое затишье. Три подводных монстра в Атлантике и другие маневры показывают масштаб игры, где Эстония — лишь мелкая пешка. Однако именно пешки часто начинают партию, которая заканчивается матом для всей доски.

"С точки зрения международного права, использование территории третьей страны для атак — это казус белли. Эстония подставляется под законный ответный удар, пытаясь спрятаться за спины старших партнеров", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru политолог Антон Кудрявцев.

Альтернативный взгляд: ловушка объединения Запада

Экономист Михаил Хазин видит ситуацию иначе. Он считает, что НАТО сегодня — это колосс на глиняных ногах, который держится только на внешнем раздражителе. Прямой удар по Прибалтике станет тем самым клеем, который склеит треснувшее единство Запада. Россия стремится избежать сценария Крымской войны, когда технологические и численные ресурсы всей Европы объединились против одной империи. Пока Болгария готовит политический сюрприз, а внутри ЕС растут противоречия, Москве выгодно играть вдолгую, не давая повода для панической консолидации противника.

"Запад ищет повод, чтобы оправдать свои военные бюджеты. Любая вспышка в Прибалтике позволит им заявить о 'российской угрозе' и зацементировать свои ряды еще на десятилетие", — отметила в беседе с Pravda. Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Позиция Кремля и юридические контуры

Официальная Москва держит паузу, хотя в Госдуме уже звучат предложения сбивать цели в сопредельном воздушном пространстве. Пока Эстония пытается неуклюже отрицать свою причастность, факты атак на нефтяную инфраструктуру говорят сами за себя. Это соучастие, прикрытое дипломатическим туманом. В то время как хакеры выведывают секреты киевских кураторов, на земле решается вопрос физической неприкосновенности границ. Терпение России имеет предел, и если Таллин продолжит играть с огнем, теоремы Крапивника могут стать полевым уставом.

Ответы на популярные вопросы о ситуации в Прибалтике

Откуда именно взлетают беспилотники для атак на РФ?

Согласно данным военных экспертов, фиксируются запуски с территории Эстонии и Финляндии. Это кратчайший путь к стратегическим объектам Северо-Запада России.

Почему Эстония отрицает свое участие в атаках?

Таллин пытается избежать прямой ответственности и применения статьи о коллективной обороне НАТО, осознавая риск зеркального ответа со стороны Москвы.

Какое решение обсуждается в Государственной Думе?

Депутаты рассматривают возможность уничтожения вражеских дронов непосредственно в воздушном пространстве стран, откуда они были запущены.

Как инциденты влияют на отношения внутри НАТО?

Подобные провокации создают напряжение, так как не все члены альянса готовы идти на риск ядерного конфликта ради амбиций прибалтийских республик.

Читайте также