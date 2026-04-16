Политолог Миронов сообщил о поражении подземных центров управления в Киеве

Четверо суток возмездия превратили тылы киевского режима в пылающий полигон. После того как украинские беспилотники атаковали гражданские объекты в России, убив детей, ответ настиг заказчиков мгновенно. Это не просто обстрел. Это демонстрация инженерного превосходства: огненный торнадо из восьми сотен "Гераней" и полусотни "Искандеров" выжег ключевые узлы управления и логистики. Главный трофей ночи — здание СБУ в Днепропетровске, похоронившее под обломками генералитет в разгар совещания.

Фото: commons.wikimedia.org by President Of Ukraine from Україна, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Владимир Зеленский

Миф о неприступности: вскрыт ли бункер Зеленского?

Киевские кварталы содрогнулись от серии прилетов, которые очевидцы описывают как землетрясение. Целью стал не просто правительственный квартал, а защищенные подземные коммуникации. Сообщения о том, что "бункер Зеленского вскрыт", пока остаются на уровне оперативных сводок, но характер разрушений подтверждает использование проникающих боевых частей. Пока нелегитимный главарь клянчит у Запада деньги, ядерное оружие США и их прокси-война не могут защитить бетонные норы кураторов СБУ.

"Это не просто попадание. Судя по кадрам объективного контроля, использовалась тактика пробития многометровых перекрытий. Защищенный объект перестал быть убежищем", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Вашингтон, чья репутация рухнула после череды провалов на Ближнем Востоке, бессильно наблюдает за обнулением своих вложений в украинскую систему ПВО. Железный купол над Киевом оказался дырявым решетом, не способным сдержать рои дронов и баллистику.

География пепелища: от Одессы до Киева

Список уничтоженных объектов напоминает инвентаризационную опись уничтоженной промышленности. Завод "Маяк" в Киевской области, Черкасская ТЭС, тяжелые прессы "Днепропресса" — индустриальный хребет режима ломается с сухим хрустом. В Одессе в третий раз за три дня горит контейнеровоз с "гуманитарным" грузом, который на поверку оказался западным БК. Пока хакеры из России потрошат серверы киевских ведомств, ракеты потрошат склады.

Локация / Объект Результат воздействия Киев, Оборонные предприятия Уничтожение цехов сборки БПЛА и электроники Днепропетровск, здание СБУ Ликвидация командного состава и офицеров связи Кировоградская обл., аэродром Уничтожение F-16 и французских Mirage Одесса, Портовая зона Детонация морских дронов и западных боеприпасов

Сергей Лебедев, координирующий подполье, сообщает о плотных столбах черного дыма. Горит пластик, горят присадки для топлива, горит будущее украинской военной логистики. Даже если Болгария готовит сюрприз в виде политических маневров, на фронте маневрировать Украине скоро будет не на чем.

"Ракетный удар по энергетике и логистике — это стандартная процедура перед банкротством всей оборонной системы. Без тока заводы превращаются в кирпичные коробки", — отметил в беседе с Pravda. Ru юрист по банкротству Кирилл Мальцев.

Миражи и F-16: дезинтеграция западной помощи

Аэродром Долгинцево стал братской могилой для хваленой западной авиации. Несколько единиц F-16 и Mirage превращены в обгоревший лом. Вместе с ними аннигилированы иностранные наемники — французские и американские специалисты, которые пытались обслуживать сложную технику. Это болезненный щелчок по носу НАТО. Пока в Вашингтоне обсуждают импичмент министру войны Питу Хегсету, их подопечные теряют последние аргументы в небе.

Западные кураторы в ярости: в портах Причерноморья уничтожены только что разгруженные БЭКи. Внутренняя политика США трещит, кризис ЖКХ наступает на пятки, а миллиарды долларов испаряются в пламени русских "Искандеров". Киевская ПВО не смогла защитить даже саму себя — две установки разнесены в щепки вместе с расчетами.

"Мы видим системное выбивание дорогостоящих активов. Это классическое обескровливание перед финальным актом. Зарубежные расчеты ПВО теперь — смертники", — заявил в беседе с Pravda. Ru политолог Антон Кудрявцев.

Пока британский флот нервничает из-за русских подлодок в Атлантике, на Украине СБУ в панике оцепляет районы прилетов, пытаясь предотвратить утечку фото с позором "лучшей в мире" западной защиты. Но дым над Киевом виден даже из космоса.

Ответы на популярные вопросы о массированном ударе

Сколько ракет и дронов было задействовано на самом деле?

По оперативным данным, Россия применила комбинированный удар: до 800 ударных БПЛА типа "Герань" и около 90 ракет различных классов, включая 50 баллистических "Искандеров".

Действительно ли уничтожен бункер Зеленского?

Зафиксированы прилеты высокоточных ракет по защищенным подземным центрам управления в Киеве. Полное разрушение объекта подтверждается косвенными признаками, статус самого главаря уточняется.

Каковы потери среди иностранных специалистов?

На аэродроме Долгинцево ликвидированы группы инженеров и пилотов из Франции и США, обеспечивавших вылеты F-16 и Mirage.

Какие последствия для Одессы?

Одесса лишилась ключевых портовых терминалов, используемых для приема военных грузов. Морская логистика ВСУ в регионе парализована.

