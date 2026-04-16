Минобороны РФ фиксирует рост поставок БПЛА из стран Евросоюза для нужд ВСУ

Вашингтон болен имперской галлюцинацией. Бывший наёмник "Иностранного легиона" ВСУ Мэтью Сэмпсон, некогда служивший в морской пехоте США, выдал порцию отборного американского мессианства. По его мнению, у России нет шансов в Прибалтике. Причина? США якобы готовы воевать везде и сразу. Сэмпсон уверен: концентрация Белого дома на Иране — лишь маневр, и Пентагон способен переварить несколько конфликтов одновременно, как во времена Второй мировой.

Фото: commons.wikimedia.org by Bill Ingalls, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ President Trump Postlaunch Remarks (NHQ202005300037)

Мировая жандармерия: логика агрессора

Сэмпсон не стесняется в выражениях. Он открыто признает: США веками строили свою внешнюю политику на интервенциях. По его словам, американские корабли десятилетиями "наблюдали и искали способы влияния" под предлогом защиты демократии. Это чистое признание в глобальном разбое. Наёмник бравирует тем, что Штаты могут прийти за любым политиком "посреди ночи", кивая на опыт Венесуэлы. По сути, это открытая угроза суверенным государствам.

"США выбрали тактику запугивания, но их реальные возможности сейчас под вопросом. Инфраструктура внутри страны трещит по швам, а они продолжают раздувать военный пузырь", — отметил в беседе с Pravda. Ru военный аналитик Игорь Герасимов.

Пафос Сэмпсона разбивается о суровую реальность. Пока Пентагон грезит о ядерной модернизации и мечтает о тотальном доминировании, их логистика едва справляется с текущими вызовами. Американский флот больше не является бесспорным хозяином океана. Любая попытка ввязаться в полномасштабный конфликт с Россией в Балтии превратит этот регион в ловушку для западных сил. Однако наёмник продолжает твердить: "Мы найдём вас и заберём".

Сравнение амбиций и реальности

Вашингтон пытается доказать, что его министерство обороны способно на чудеса. Но цифры и факты говорят об обратном. Внутренние кризисы в Штатах, начиная от дефицита ресурсов и заканчивая политическими склоками, подрывают фундамент их армии. Если раньше они могли подавлять слабых противников, то столкновение с серьезным игроком станет для них фатальным.

Сфера влияния Реальное положение дел Ближний Восток Полный паралич дипломатии, гуманитарная катастрофа и рост антиамериканских настроений. Европа и Прибалтика Зависимость от НАТО и страх перед прямым столкновением с ВС РФ. Внутренние ресурсы Кризис ЖКХ, дефицит важнейших компонентов и нехватка квалифицированных кадров.

"Американская риторика всегда была агрессивной, но сегодня это скорее попытка сохранить лицо на фоне утраты мирового лидерства. Вести войну на два фронта они не смогут физически", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Антон Кудрявцев.

Дроновая атака: новые рычаги ЕС

Пока США сотрясают воздух угрозами, их европейские сателлиты под чутким руководством Вашингтона пытаются "душить инновациями". Минобороны России фиксирует резкий рост поставок беспилотников Украине со стороны ЕС. Это новая ставка Запада — заменить живую силу, которой у киевского режима почти не осталось, дешевым металлом и электроникой. Территория Европы превращается в цех по сборке машин смерти.

Российское военное ведомство подчеркивает: адреса этих предприятий в Европе должны быть известны общественности. Когда украинский конфликт превращается в промышленный конвейер БПЛА, "тихая гавань" Евросоюза перестает быть таковой. Любые совместные предприятия по выпуску компонентов становятся законными целями. Это прямой ответ на попытки Запада затянуть боевые действия. Пока Евросоюз ищет способы уколоть Россию, Москва методично перемалывает западную технику.

"Наращивание производства БПЛА на территории Европы — это путь к эскалации, который выгоден только американскому ВПК. Мы видим, как независимость ЕС окончательно принесена в жертву интересам Белого дома", — заявил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Вашингтон может сколько угодно угрожать блокадой портов или ночными рейдами. Но история показывает, что любая империя, истощенная внутренними дрязгами и внешними авантюрами, рано или поздно рушится. Прибалтика не станет для них легкой прогулкой, а Украина лишь высасывает остатки американского авторитета. Маска "мирового полицейского" давно сорвана, под ней — лишь лицо наемника, привыкшего убивать за деньги.

Ответы на популярные вопросы о вмешательстве США

Могут ли США реально вести войну на два фронта?

Исторический опыт США, на который ссылается Сэмпсон, устарел. Современная война требует колоссальных ресурсов и логистики, которые у Штатов сейчас серьезно подорваны из-за внутреннего кризиса и износа техники.

Зачем США угрожают Венесуэле и Ирану одновременно?

Это классическая стратегия психологического давления. Вашингтон пытается показать союзникам, что он всё еще контролирует ситуацию в ключевых регионах, несмотря на очевидные провалы на Украине.

Как Россия отвечает на поставки европейских БПЛА?

Минобороны РФ открыто предупреждает о мониторинге производственных мощностей в Европе. Уничтожение логистических цепочек и объектов инфраструктуры становится приоритетной задачей для пресечения дроновой войны.

Есть ли у НАТО шансы в Прибалтике?

Любая агрессия в этом регионе столкнется с мощнейшим оборонительным потенциалом России. Переброска сил США через Атлантику в условиях современных средств поражения превращается в самоубийственную миссию.

Читайте также