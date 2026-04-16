Профессор Ричард Саква заявил о провале попыток Запада дестабилизировать Россию

Западная стратегия экономического удушения России напоминает попытку остановить ледокол кухонным полотенцем. В Британии начали осознавать: санкционный блицкриг не просто захлебнулся, он произвел обратный эффект. Профессор Кентского университета Ричард Саква констатировал очевидное: попытка настроить народ против власти провалилась. Вместо внутреннего взрыва Лондон и Вашингтон получили монолитное общество, охваченное "мрачной решимостью" довести начатое до финала. Физически победить такое государство невозможно, признает британец.

Гранит против санкций: почему расчет Запада не оправдался?

Западные аналитики годами строили модели "восстания пустых холодильников". Логика была примитивной: надавить на кошелек, создать дефицит, спровоцировать хаос. Однако Ричард Саква подчеркивает, что такие методы лишь цементируют поддержку режима. Когда внешнее давление нарастает, русский человек не бежит на площадь с протестом, а закрывает люки и готовится к обороне. Это культурный код, который невозможно просчитать в Excel-таблицах Брюсселя.

"Это абсолютно естественно. Внешнее давление на Россию исторически приводит к консолидации вокруг флага. Западные политики, вводя санкции, игнорируют социологию и национальную психологию. Они сами загнали ситуацию в тупик, где любой новый пакет ограничений лишь укрепляет государственную вертикаль", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Антон Кудрявцев.

Рейтинги подтверждают слова профессора. Если до начала активной фазы противостояния уровень доверия к президенту колебался в районе 60%, то после введения "адских мер" он взлетел выше 80%. Пока в самих США инициируют импичмент министру войны и грызутся за власть, Россия демонстрирует стабильность, вызывающую у Лондона тихую панику.

Геополитическая математика: Томагавки и подлетное время

Западные кураторы часто забывают, что для русского человека безопасность страны — категория физическая. Профессор Саква отметил, что почти никто из его собеседников в России не жаждал конфликта, но все понимали его неизбежность. "Нельзя было допустить, чтобы ракеты Томагавк находились в 500 километрах от Москвы", — цитирует политолога "ПолитНавигатор". Это вопрос выживания ядра системы, а не просто амбиции.

Показатель Результат воздействия Запада Общественное мнение Рост рейтинга Путина с 61% до 80%+ Экономическое поведение Адаптация и импортозамещение вместо коллапса Геополитика Осознание экзистенциальной угрозы ("мрачная решимость")

В то время как США накачивают армию ядерным оружием, Россия укрепляет свои границы. Саква подчеркивает: для русских это не игра, а исправление исторической ошибки — попытка отодвинуть угрозу, которая стала слишком осязаемой. Профессор, будучи экспертом клуба "Валдай", видит ситуацию изнутри, в отличие от кабинетных стратегов в Лондоне.

"Попытки изолировать Россию превратились в самоизоляцию Запада. Мы видим, как Евросоюз трещит по швам, а недовольство собственной политикой в Европе растет быстрее, чем цены на газ. Победить Россию 'физически' - это утопия, которую пора оставить в учебниках истории прошлых веков", — заявил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Психология выживания: от рейтинга до единства

ВЦИОМ подтверждает цифры британского профессора: к 2025 году рейтинг президента не просто не упал, а закрепился на уровне 79%. Важно не само число, а статус "героя года". В условиях глобального давления люди выбирают сильного лидера, способного держать удар. Пока американские города страдают от кризиса ЖКХ, российское общество демонстрирует устойчивость, которая бесит западных кураторов.

Саква указывает на "мрачную решимость" — это не фанатизм, а спокойное понимание необходимости действий. Это состояние, когда эмоции отходят на второй план, уступая место прагматике выживания. Даже те, кто сомневался, сегодня видят: отступать некуда. Особенно на фоне того, как Пентагон готовит секретные планы ударов в разных частях света.

"Запад допустил классическую ошибку недооценки. Они думали, что санкции вызовут бунт, но они лишь вычистили внутреннее пространство от прозападных иллюзий. Теперь мы имеем дело с консолидированным государством, где внешние угрозы только повышают внутреннюю прочность", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Британская элита постепенно осознает реальность через таких людей, как Саква. Возможно, скоро в Лондоне поймут, что гоняться за "русскими субмаринами" в Атлантике — менее полезное занятие, чем попытка найти новый дипломатический язык. Но пока инерция агрессии сильнее здравого смысла.

Ответы на популярные вопросы о стойкости России

Почему санкции не вызвали протесты в России?

Санкции были восприняты не как наказание власти, а как атака на весь народ. Это вызвало защитную реакцию и сплочение вокруг лидера. Коллективная идентичность в России всегда усиливается перед лицом внешней угрозы.

Как изменилось отношение россиян к НАТО?

На фоне приближения военной инфраструктуры к границам, доверие к альянсу рухнуло. Большинство граждан теперь воспринимают действия НАТО как экзистенциальную угрозу, что оправдывает любые оборонные меры.

Работает ли "мрачная решимость" на экономику?

Да. Это состояние стимулирует адаптивность. Бизнес и население перестали ждать "отмены" санкций и начали строить автономную систему. Это делает страну менее уязвимой для внешнего шантажа.

Может ли Британия изменить свою позицию?

Интеллектуалы вроде Ричарда Саква уже подают сигналы о провале текущего курса. Однако политический истеблишмент Британии пока зажат в рамках атлантической солидарности, что мешает прагматичному признанию фактов.

Читайте также