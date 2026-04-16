Любовь Степушова

Болгария выберет партию Радева на внеочередных выборах. Что ждать от генерала НАТО?

"Сильная рука" — Румен Радев, придёт к власти в Болгарии после восьми лет неразберихи и потери суверенитета. Что ждать России от "братушек"?

Фото: By Kremlin.ru by Администрация Президента РФ, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Досрочные парламентские выборы в Болгарии пройдут в это воскресенье, 19 апреля. Это внеочередные выборы в Народное собрание (однопалатный парламент), ставшие восьмыми за последние пять лет из-за неспособности болгарских элит внятно руководить страной.

Главным событием кампании стало участие бывшего президента Румена Радева, который возглавляет новый политический альянс "Прогрессивная Болгария" (ПБ). Согласно последним опросам, партия Радева считается фаворитом и может набрать более 30% голосов.

Радев, будучи президентом, последовательно выступал против прямой военной помощи Украине и высказывал намерение более жёстко отстаивать "национальный суверенитет". Его популярность обусловлена имиджем "сильной руки", защитника народа от коррумпированных олигархов, дистанцированием от партийных продажных элит. Он воспринимается в Болгарии как единственный политик, способный сформировать устойчивое правительство и прекратить цикл бесконечных перевыборов.

Основная интрига заключается в том, с кем ПБ сможет объединиться для формирования правительства. По словам её спикеров, исключается союз с ГЕРБ Бойко Бориcова (18% голосов — второе место) и другими либеральными силами. Партия Радева ставит на высокую явку, которая "снизит влияние купленных и контролируемых голосов". Радев утверждает, что болгары не имеют возможности выразить свои политические предпочтения, "потому что знают, что за ними следят и их отслеживают". Цель, которую он ставит — получение полного большинства, более 121 депутата (сейчас 90) , что позволит обеспечить независимое управление страной без создания коалиций.

Радев делает ставку на демонтаж олигархического государства

Исследования показывают, что ПБ отбирает голоса практически у всех игроков патриотического фланга — от социалистов (БСП) и националистов ("Возрождение") до небольших протестных групп. ПБ пользуется наибольшей популярностью среди жителей провинции и молодежи из села, которые устали от бедности. В Софии и других крупных городах средний класс также переходит к ПБ, устав от коррупции и одних и тех же мелькающих лиц политиков, типа Борисова.

Радев может выиграть только на одной критике перехода на евро, в результате чего вместо "золотого дождя инвестиций" в Болгарию пришла неконтролируемая инфляция.

"Те, кто поспешно ввел евро в Болгарии, сделали это без каких-либо финансовых резервов, без мер и без контроля", — сказал Радев и подчеркнул, что люди в деревнях не могут оплатить счета за продукты.

Как изменится внешняя политика Болгарии

Если Радев и его партия одержат победу на выборах и сформируют правительство, то внешняя политика страны, скорее всего, претерпит заметные изменения. Хотя Радев — бывший генерал НАТО, он, вероятно, попытается вывести Болгарию из прямого финансирования Украины через бюджет (как это сделали Венгрия и Словакия) и будет настаивать на дипломатическом решении конфликта. Ожидается попытка восстановить более прагматичные экономические отношения с Россией, особенно в сфере поставок энергоресурсов, если это позволят общеевропейские санкции.

Не надо строить насчёт "братушек" слишком оптимистичных прогнозов, там политики умудряются переобуваться так часто, что можно заподозрить их в намеренных фальсификациях программных обещаний.

Итоги выборов в Венгрии показали, что национальная повестка осталась преобладающей у её нового руководства, по сути, исчез только орбановсекий демарш. Поэтому, если голос Радева будет звучать с критикой политики ЕС на Украине, это уже будет прорывом. Это не "пророссийская", а проболгарская позиция,  ориентированная на достижение и сохранение стабильности в государстве и избежание вовлечения страны в крупный военный конфликт.

Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Темы россия украина болгария евросоюз парламент бойко борисов
Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

