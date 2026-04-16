Кровавый день в Ливане: разрушения и гибель гражданских — последствия обстрелов и взрывов

В этот день вы должны были читать совсем другой материал. О событиях на ливанской земле, которые на тот момент казались чуть ли не верхом вероломства и кровожадности. Но наступила вторая половина 8 апреля. В этот день стало еще жутче от того, каким беспредельно жестоким могут быть южные соседи многострадального Ливана. Хотя о чём мы? Разве мы уже забыли беспредел и геноцид, устроенный ими же в Газе?

Последствия бомбардировок в Ливане

Днём ранее я работала в тех самых наиболее опасных районах, где в любой момент от целого квартала может остаться лишь гора обломков зданий вперемешку с вещами их обитателей. Теперь у меня был выходной. Солнечный день, хорошее весеннее настроение. Но на экране телевизора появились кадры разрушенного здания. Иду к другу, чтобы спросить, где это. Когда сказал, что атакованы около 150 зданий по всему Ливану, я сначала не поверила.

Но реальность была действительно такова. Только за первые десять минут атаки было нанесено более 100 ударов по гражданским объектам. Безо всякого предупреждения. В рабочий день, когда дома были женщины и дети. И в офисах, магазинах и т. п. работали не подозревающие о смертельной опасности люди. Спешили по своим делам прохожие. Ехали куда-то на машинах автовладельцы и пассажиры.

Мимо эпицентра одного из самых страшных взрывов (улочка пересекается с бульваром, на котором находится посольство РФ в Бейруте) я достаточно часто хожу и езжу сама. То есть на месте тех, кого убили или искалечили там, среди прочих могла оказаться и я.

Очевидцы говорят о трёх ракетах, которые были пущены по складу "гуманитарки" (продукты, газовые баллоны и т. п.) для беженцев. В момент удара внутри находилось восемь человек. Не знаю, найдут ли там хоть что-нибудь, что смогут похоронить их родственники. Погибли также случайные прохожие. И люди, находившиеся в зданиях рядом. К примеру, сообщается о гибели молодого обжарщика кофе, работавшего в примыкавшем к разбомблённому зданию магазину. На фото молодой жизнерадостный парень…

От самого атакованного здания не осталось ничего, кроме котлована. Фрагменты склада разбросало по округе. Ещё несколько зданий получили весьма значительные повреждения.

Вокруг масса искореженных автомобилей. И тех, что были припаркованы, где придётся, и стоявших на достаточно большой стоянке, примыкающей к месту ударов. Запах гари, белый противный дым. Масса журналистов и просто зевак с телефонами…

Достаточно близко от этого места находится ещё один атакованный дом. На этот раз, вероятно, он был обстрелян с тяжёлого беспилотника. Здание устояло, но выбиты окна, двери, сорваны с петель железные ворота. Находится это место примерно на таком же удалении от посольства РФ, что и то, о котором я рассказывала выше.

Повсюду разбросаны куски мебели, ковры, одежда, книги. Ничего такого, что могло бы представлять угрозу для Израиля, который заявляет о том, что "реализует своё право на самозащиту". На первом этаже дома прилавок продавца овощей. Теперь в его товар намертво въелась цементная пыль и угрозы Израилю капуста и морковка больше не представляют.

Место третьей трагедии находится на расстоянии менее одного километра от Российского культурного центра. В результате атаки обвалилась значительная часть многоэтажного дома. Количество извлечённых из-под завалов составило 18 человек. Окружающим зданиям тоже "досталось". Но, конечно, глядя на то, что осталось от соседнего дома, мало кто из жителей соседних домов заикается о том, какой ущерб нанесён ему самому и его жилищу.

Другой адрес горя — набережная, самый центр. Небольшой старый дом на второй линии. Больше всего повезло консьержу — он отошёл от дома чуть ли не за минуту до трагедии.

Большинство из 16 погибших под завалами — это женщины, которые были дома со своими детьми.

Среди обломков здания тетрадки, учебники, игрушки. Из-за того, что часть дома обрушилась, хорошо видны диванчики, люстры, газовые плиты и другая обстановка пострадавших квартир. Никаких складов оружия или военных штабов. Очередной гражданский объект. Как и, наверное, 100% остальных.

Что там с конвенциями о защите гражданского населения?

Разбор завалов ещё продолжается. В ряде небезопасных районов страны разгребать завалы просто некому. А там, где спасатели и медики есть, по ним ведётся прицельный огонь.

Бомбардировки Бейрута на данный момент прекратились, хотя ещё накануне красным цветом израильтяне закрасили все южные пригороды к востоку от аэропорта. Предотвратить очередной акт кровавой бойни помогли международные посредники. Но обстрелы и авиаудары не прекращались ни на юге Ливана, ни в Долине Бекаа в восточной части страны. Министерство здравохранения страны попросило выйти на работу весь находящийся в отпусках и на выходных персонал больниц. Требуется много крови для переливания. Среди тех, кто стал донором, был и посол Австралии в Ливане Том Вилсон.

Но самое страшное знаете что? То, что около ста тел, извлечённых из-под завалов жителей подвергшихся бомбардировке домов и погибших от травм прохожих не имели при себе документов и не опознаны. Большая миграция населения не оставляет шансов на то, что нового соседа знали те, в чей дом он переехал. В ряде случаев другие родственники погибших были не в курсе, где удалось найти кров их родным. Бывает так, что погибли семьи целиком и быстро опознать некому. Или люди, жившие поодиночке. Прохожие, оказавшиеся не в то время не в том месте. Кто они?

Не всё просто и с ранеными. Подобранные на улице люди. Которые находятся без сознания и просто не могут назвать себя. Родственники ищут их по больницам и моргам. А раненых принимали все функционирующие больницы страны. Звонят, ездят, ищут. Те, кто нигде своих не нашёл или точно знает, что в больницах их, к сожалению, нет, пытаются звонить на телефоны тем, кто всё ещё где-то лежит под завалами. Тысячи человеческих трагедий.