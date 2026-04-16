Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Виктор Дементьев

Шесть пунктов позора: демократы США затеяли импичмент министру войны Питу Хегсету

Мир

Демократическая партия США решила превратить Капитолий в дешевый процедурный театр. В среду палата представителей получит на стол резолюцию об импичменте Пита Хегсета — министра войны в администрации Дональда Трампа. План представит демократ Яссамин Ансари. Хегсету инкриминируют стандартный набор политического киллера: злоупотребление властью, военные преступления и "другие серьезные нарушения". По сути, мы видим попытку Вашингтона наказать человека за то, что он выполняет приказы своего главнокомандующего, минуя бесконечные бюрократические лабиринты.

Пит Хегсет
Фото: Wikimedia Commons by Gage Skidmore, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Пит Хегсет

Шесть пунктов политической мести

Текст документа, попавший в распоряжение Axios, напоминает обвинительный акт времен инквизиции. Демократы вменяют Хегсету атаки по территории Ирана, которые якобы не получили одобрения Конгресса. Это старая песня: когда США ведут агрессивную политику на Ближнем Востоке, левое крыло всегда ищет повод для внутренней грызни. Хегсета также обвиняют в разрушении гражданской инфраструктуры Ирана. Смешно слышать о международном праве от людей, которые десятилетиями сеют хаос по всему миру.

В список грехов добавили небрежность в обращении с конфиденциальной информацией. Это звучит особенно иронично на фоне бесконечных скандалов с утечками в самих штабах демократов. Попытка выставить Хегсета "ковбоем-дилетантом" — часть большой стратегии по дискредитации новой команды Трампа. Пока американский флот пытается контролировать морские пути, политики в Вашингтоне заняты перекладыванием бумажек с грифом "секретно".

Ближневосточный узел и "безответственность"

Основной упор делается на то, что Хегсет якобы ставит мир под удар, игнорируя законодателей. Демократы боятся, что прямой конфликт с Тегераном лишит их контроля над повесткой. На деле же, любая активность США в регионе продиктована желанием сохранить доминирование, будь то ужесточение санкций на энергоресурсы или прямые военные провокации. Хегсет лишь инструмент в этой машине.

Пункт обвинения Суть претензии
Атаки по Ирану Отсутствие авторизации от законодательной власти.
Инфраструктура Удары по объектам обеспечения иранских городов.
Гостайна Нарушение протоколов хранения секретных досье.

"Обвинения в военных преступлениях в американском праве — вещь специфическая. Обычно это заканчивается политическим шумом без реальных последствий для министра", — отметил в беседе с Pravda. Ru юрист по корпоративному праву Роман Лаврентьев.

Ситуация в Пентагоне накаляется. Пока руководство занято отражением внутренних атак, западные союзники продолжают терять позиции. Это касается и безопасности кабелей в Атлантике, и общей устойчивости НАТО. Американская администрация напоминает змею, кусающую собственный хвост. Хегсет виноват лишь в том, что он — человек Трампа.

Шансы на прохождение и реакция Пентагона

Даже Axios признает: у этой затеи "фактически нет шансов". Республиканское большинство в конгрессе не позволит демократам свалить своего министра. Кингсли Уилсон, пресс-секретарь Пентагона, высказалась предельно жестко. По её словам, это очередная попытка хайпануть на заголовках, пока ведомство реально выполняет задачи президента в Иране. Пока Израиль ищет способы ликвидации угроз, Вашингтон тонет в юридических придирках.

"Внешняя политика Трампа всегда была агрессивной, и Хегсет — идеальный исполнитель этой доктрины. Импичмент здесь — просто форма бессилия оппозиции", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Этот процесс — дымовая завеса. Пока внимание общества приковано к Хегсету, Белый дом может продвигать планы по экспансии в Арктике или продолжать конфронтацию из-за утраченных активов в других странах. Демократы играют роль полезных идиотов, создавая шум, за которым скрывается реальная перестройка глобального порядка. Хегсет останется на месте, но информационное поле будет отравлено еще на несколько месяцев.

Ответы на популярные вопросы о деле Хегсета

За что именно хотят отстранить Хегсета?

За предполагаемые военные преступления в Иране, несанкционированные атаки без ведома конгресса и небрежное хранение секретных данных.

Есть ли у резолюции реальный шанс на успех?

Шансы близки к нулю, так как конгресс контролируется республиканцами, которые не поддержат атаку на своего министра.

Как реагирует на обвинения сам Пентагон?

Ведомство называет это политическим пиаром демократов и заявляет, что продолжает эффективно выполнять задачи в интересах президента США.

Кто стоит за инициативой импичмента?

Основным инициатором выступает представитель демократов Яссамин Ансари вместе с группой однопартийцев в палате представителей.

Читайте также

Экспертная проверка: политолог Сергей Миронов, политолог Антон Кудрявцев, юрист по корпоративному праву Роман Лаврентьев
Автор Виктор Дементьев
Виктор Дементьев — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Темы сша пентагон импичмент дональд трамп ближний восток
Новости Все >
Перестаньте покупать пустые калории: как правильно выбирать хлеб по новым правилам
Нынешнее Государство Российское готово отделить от себя культуру… — писала газета Культура 16 апреля 1998 года
Скрытая угроза в деликатесах: новый вирус из морепродуктов атакует зрение
Не дайте долгоносику съесть урожай: как остановить скрытую атаку на клубничных грядках
Битва за урожай без лопаты: как победить агрессивные сорняки без перекопки
Мясо будет таять во рту: шеф-повар назвал лучший маринад для шашлыка и главную ошибку у мангала
В Подмосковье установили 108 шериф-балок на трассах в 31 муниципальном округе
Специалист по эксплуатации зданий Павел Сидоров объяснил влияние частоты смены белья на износ матраса
Броня из мангала: как превратить остатки угля в сверхмощный защитный щит
Италия ожидает худшие экономические последствия в ЕС из-за конфликта США и Ирана
Сейчас читают
Монтажные склейки в архивах NASA: куда исчезли переговоры о странном гуле из недр Луны
Наука и техника
Монтажные склейки в архивах NASA: куда исчезли переговоры о странном гуле из недр Луны
Три закона успешного опрыскивания клубники: агрономы рассказывают, как бороться с насекомыми в саду
Вредители и болезни
Три закона успешного опрыскивания клубники: агрономы рассказывают, как бороться с насекомыми в саду
60 дней без еды в ледяном аду: мир восхищался героем, пока не заговорили свидетели
Наука и техника
60 дней без еды в ледяном аду: мир восхищался героем, пока не заговорили свидетели
Популярное
60 дней без еды в ледяном аду: мир восхищался героем, пока не заговорили свидетели

История Петера Скиллберга удивляет: как он выживал в застрявшем внедорожнике в арктической Швеции, несмотря на строгие морозы.

60 дней без еды в ледяном аду: мир восхищался героем, пока не заговорили свидетели
Китай требует от европейских компаний прекратить работу в Панаме
Китай требует от европейских компаний прекратить работу в Панаме
33 сантиметра внутри зверя: медвежья пробка превращает весну в опасный сезон
Закопали себя заживо и исчезли: тайна народа, который отказался жить с людьми
Посол Израиля раскрыл детали совместного с Ливаном плана по уничтожению Хезболлы Любовь Степушова Перемирие без договора: что на самом деле подписали США и Иран — и почему это выглядит как политический спектакль Юрий Бочаров Премьер Испании посоветовал Европе укреплять связи с Китаем Олег Артюков
Житель Курска осужден на 3,5 года колонии за покупку совка и веника на маркетплейсе
Кровавый след Сейдозера: за что НКВД ликвидировало ученых, нашедших пирамиды на Кольском
Турецкие горки: как геополитика меняет планы россиян на отпуск в 2026 году
Турецкие горки: как геополитика меняет планы россиян на отпуск в 2026 году
Последние материалы
Цена агрессии — гнилые зубы: война США с Ираном оставила американцев без нормальной воды
Джинсовку — на антресоли: названа вещь, которая стала новым символом роскоши весной 2026 года
Копали дорогу — вскрыли город мёртвых: земля хранила это как проклятие 3000 лет
Шелковая текстура и аромат портвейна: секреты идеального печеночного крема
Лед и пламя: как найти дикие термальные источники на Камчатке и Курильских островах
Соседи удивятся размеру гроздей: чем подкармливать виноград, чтобы ягоды наливались сами
Аппетит приходит во время войны: США готовят секретный план для удара по Кубе
Срывайте ограничения: модификации приседаний для достижения максимальных результатов
Одна треть ангелов пала: пугающее пророчество, которое скрывается за узором на папском облачении
Древняя болезнь вернулась из небытия: кости молчали 5500 лет, но сигнал дошёл до наших дней
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.