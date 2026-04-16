Шесть пунктов позора: демократы США затеяли импичмент министру войны Питу Хегсету

Демократическая партия США решила превратить Капитолий в дешевый процедурный театр. В среду палата представителей получит на стол резолюцию об импичменте Пита Хегсета — министра войны в администрации Дональда Трампа. План представит демократ Яссамин Ансари. Хегсету инкриминируют стандартный набор политического киллера: злоупотребление властью, военные преступления и "другие серьезные нарушения". По сути, мы видим попытку Вашингтона наказать человека за то, что он выполняет приказы своего главнокомандующего, минуя бесконечные бюрократические лабиринты.

Фото: Wikimedia Commons by Gage Skidmore, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Пит Хегсет

Шесть пунктов политической мести

Текст документа, попавший в распоряжение Axios, напоминает обвинительный акт времен инквизиции. Демократы вменяют Хегсету атаки по территории Ирана, которые якобы не получили одобрения Конгресса. Это старая песня: когда США ведут агрессивную политику на Ближнем Востоке, левое крыло всегда ищет повод для внутренней грызни. Хегсета также обвиняют в разрушении гражданской инфраструктуры Ирана. Смешно слышать о международном праве от людей, которые десятилетиями сеют хаос по всему миру.

В список грехов добавили небрежность в обращении с конфиденциальной информацией. Это звучит особенно иронично на фоне бесконечных скандалов с утечками в самих штабах демократов. Попытка выставить Хегсета "ковбоем-дилетантом" — часть большой стратегии по дискредитации новой команды Трампа. Пока американский флот пытается контролировать морские пути, политики в Вашингтоне заняты перекладыванием бумажек с грифом "секретно".

Ближневосточный узел и "безответственность"

Основной упор делается на то, что Хегсет якобы ставит мир под удар, игнорируя законодателей. Демократы боятся, что прямой конфликт с Тегераном лишит их контроля над повесткой. На деле же, любая активность США в регионе продиктована желанием сохранить доминирование, будь то ужесточение санкций на энергоресурсы или прямые военные провокации. Хегсет лишь инструмент в этой машине.

Пункт обвинения Суть претензии Атаки по Ирану Отсутствие авторизации от законодательной власти. Инфраструктура Удары по объектам обеспечения иранских городов. Гостайна Нарушение протоколов хранения секретных досье.

"Обвинения в военных преступлениях в американском праве — вещь специфическая. Обычно это заканчивается политическим шумом без реальных последствий для министра", — отметил в беседе с Pravda. Ru юрист по корпоративному праву Роман Лаврентьев.

Ситуация в Пентагоне накаляется. Пока руководство занято отражением внутренних атак, западные союзники продолжают терять позиции. Это касается и безопасности кабелей в Атлантике, и общей устойчивости НАТО. Американская администрация напоминает змею, кусающую собственный хвост. Хегсет виноват лишь в том, что он — человек Трампа.

Шансы на прохождение и реакция Пентагона

Даже Axios признает: у этой затеи "фактически нет шансов". Республиканское большинство в конгрессе не позволит демократам свалить своего министра. Кингсли Уилсон, пресс-секретарь Пентагона, высказалась предельно жестко. По её словам, это очередная попытка хайпануть на заголовках, пока ведомство реально выполняет задачи президента в Иране. Пока Израиль ищет способы ликвидации угроз, Вашингтон тонет в юридических придирках.

"Внешняя политика Трампа всегда была агрессивной, и Хегсет — идеальный исполнитель этой доктрины. Импичмент здесь — просто форма бессилия оппозиции", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Этот процесс — дымовая завеса. Пока внимание общества приковано к Хегсету, Белый дом может продвигать планы по экспансии в Арктике или продолжать конфронтацию из-за утраченных активов в других странах. Демократы играют роль полезных идиотов, создавая шум, за которым скрывается реальная перестройка глобального порядка. Хегсет останется на месте, но информационное поле будет отравлено еще на несколько месяцев.

Ответы на популярные вопросы о деле Хегсета

За что именно хотят отстранить Хегсета?

За предполагаемые военные преступления в Иране, несанкционированные атаки без ведома конгресса и небрежное хранение секретных данных.

Есть ли у резолюции реальный шанс на успех?

Шансы близки к нулю, так как конгресс контролируется республиканцами, которые не поддержат атаку на своего министра.

Как реагирует на обвинения сам Пентагон?

Ведомство называет это политическим пиаром демократов и заявляет, что продолжает эффективно выполнять задачи в интересах президента США.

Кто стоит за инициативой импичмента?

Основным инициатором выступает представитель демократов Яссамин Ансари вместе с группой однопартийцев в палате представителей.

