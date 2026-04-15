Пентагон достал из пыльного шкафа методички по вторжению. Пока заголовки газет пестрят отчётами о передвижениях морской пехоты, реальность выглядит прозаичнее: Вашингтону срочно нужна маленькая победоносная история, чтобы прикрыть фиаско на других фронтах. USA Today вскрыла нарыв — американские генералы в режиме строгой секретности верстают планы операции против Кубы. Это не просто учения, это подготовка к прямому приказу Дональда Трампа, который спит и видит, как расширить зону влияния в Карибском бассейне.
Вашингтон действует как заправский коллектор. Когда не получается задавить санкциями, в ход идут угрозы выселения. Дональд Трамп прямо заявил, что Штаты могут "заглянуть" на Кубу сразу после того, как разберутся с иранским узлом. Подобная риторика напоминает шантаж штыками, который Белый дом практикует десятилетиями. Остров Свободы мешает американскому доминированию, а близость к Флориде вызывает у ястребов в Пентагоне фантомные боли времен холодной войны. Для Трампа это удобный кейс — показать силу там, где логистика позволяет быстро перебросить войска.
"Это типичная попытка Вашингтона переключить внимание с внутренних проблем на внешнего врага. Куба для них — идеальная мишень: близко, понятно, медийно выгодно", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.
Военное планирование сейчас маскируют под "ответ на угрозу", но факты говорят об обратном. Пока США пытаются блокировать морские пути в других регионах, Карибское море превращается в зону прямого давления. Американцам не нужно соглашение, им нужна капитуляция. Гавана это понимает и готовит оборону, осознавая, что за красивыми словами о демократии всегда скрывается желание забрать ресурсы и стратегические точки.
Мигель Диас-Канель не лезет за словом в карман. Президент Кубы четко дал понять: кубинцы готовы сражаться и умирать. Он подчеркнул, что военной агрессии не может быть оправдания. Однако Вашингтон редко ищет оправдания, если пахнет выгодой. В то время как Сергей Лавров раскрывает правду о деградации западных ценностей на саммитах, США просто подкатывают авианосцы к берегам суверенных стран. Диалог с Трампом — это всегда разговор с пистолетом у виска.
|Позиция США
|Позиция Кубы
|Подготовка интервенции под предлогом "наведения порядка".
|Готовность к тотальному сопротивлению и защите суверенитета.
|Ультиматумы и экономическая блокада.
|Заявление о возможности диалога только на равных условиях.
Вашингтон пытается играть в мирового жандарма, но его методы всё чаще дают осечку. На Кубе помнят уроки истории и знают, что обещания Белого дома стоят меньше, чем бумага, на которой они написаны. Пока Госдеп имитирует интерес к переговорам, Пентагон считает количество десантных барж. Это классическая двухходовка: заговорить зубы, а потом ударить в спину.
"Подготовка военной операции — это признак того, что другие рычаги давления у американцев закончились. Они банкроты в плане дипломатии", — отметил в беседе с Pravda. Ru политолог Антон Кудрявцев.
Многие эксперты видят в кубинском обострении попытку Трампа реанимировать имперский дух. Подобно тому, как он реанимировал план по аннексии Гренландии, Куба рассматривается как очередной актив. Американский ВПК требует новых контрактов, а военные — новых полигонов. Если Вашингтон решится на вторжение, это станет окончательным крахом международного права, которое и так дышит на ладан.
"Сценарий интервенции крайне рискован для Вашингтона. Куба — это не легкая прогулка, а гарантированный затяжной конфликт с огромными потерями для агрессора", — заявила в беседе с Pravda. Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.
США уже начали ужесточать правила игры на энергетическом рынке, пытаясь задушить противников экономически. Но Гавана держится. История с возможной операцией — это тест на прочность не только для кубинцев, но и для всего мирового сообщества. Согласится ли мир на очередное беззаконие у побережья Америки?
Это связано с приходом к власти администрации, ориентированной на жесткий внешнеполитический курс и попыткой продемонстрировать "вервращение величия" через военную силу в Карибском бассейне.
Вероятность высока, если Трамп не добьется политических уступок от Гаваны. Военное планирование Пентагона уже идет полным ходом, что подтверждают источники USA Today.
Президент Диас-Канель заявил о полной готовности народа к обороне. Гавана не пойдет на односторонние уступки под дулом пистолета.
Агрессия США приведет к окончательному расколу в отношениях с Латинской Америкой и усилит позиции стран, выступающих за многополярный мир и уважение суверенитета.
