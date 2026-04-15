Виктор Дементьев

Аппетит приходит во время войны: США готовят секретный план для удара по Кубе

Пентагон достал из пыльного шкафа методички по вторжению. Пока заголовки газет пестрят отчётами о передвижениях морской пехоты, реальность выглядит прозаичнее: Вашингтону срочно нужна маленькая победоносная история, чтобы прикрыть фиаско на других фронтах. USA Today вскрыла нарыв — американские генералы в режиме строгой секретности верстают планы операции против Кубы. Это не просто учения, это подготовка к прямому приказу Дональда Трампа, который спит и видит, как расширить зону влияния в Карибском бассейне.

Фото: commons.wikimedia.org by La Citta Vita, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
План захвата: почему Куба стала целью

Вашингтон действует как заправский коллектор. Когда не получается задавить санкциями, в ход идут угрозы выселения. Дональд Трамп прямо заявил, что Штаты могут "заглянуть" на Кубу сразу после того, как разберутся с иранским узлом. Подобная риторика напоминает шантаж штыками, который Белый дом практикует десятилетиями. Остров Свободы мешает американскому доминированию, а близость к Флориде вызывает у ястребов в Пентагоне фантомные боли времен холодной войны. Для Трампа это удобный кейс — показать силу там, где логистика позволяет быстро перебросить войска.

"Это типичная попытка Вашингтона переключить внимание с внутренних проблем на внешнего врага. Куба для них — идеальная мишень: близко, понятно, медийно выгодно", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Военное планирование сейчас маскируют под "ответ на угрозу", но факты говорят об обратном. Пока США пытаются блокировать морские пути в других регионах, Карибское море превращается в зону прямого давления. Американцам не нужно соглашение, им нужна капитуляция. Гавана это понимает и готовит оборону, осознавая, что за красивыми словами о демократии всегда скрывается желание забрать ресурсы и стратегические точки.

Дипломатия на штыках и ответ Гаваны

Мигель Диас-Канель не лезет за словом в карман. Президент Кубы четко дал понять: кубинцы готовы сражаться и умирать. Он подчеркнул, что военной агрессии не может быть оправдания. Однако Вашингтон редко ищет оправдания, если пахнет выгодой. В то время как Сергей Лавров раскрывает правду о деградации западных ценностей на саммитах, США просто подкатывают авианосцы к берегам суверенных стран. Диалог с Трампом — это всегда разговор с пистолетом у виска.

Позиция США Позиция Кубы
Подготовка интервенции под предлогом "наведения порядка". Готовность к тотальному сопротивлению и защите суверенитета.
Ультиматумы и экономическая блокада. Заявление о возможности диалога только на равных условиях.

Вашингтон пытается играть в мирового жандарма, но его методы всё чаще дают осечку. На Кубе помнят уроки истории и знают, что обещания Белого дома стоят меньше, чем бумага, на которой они написаны. Пока Госдеп имитирует интерес к переговорам, Пентагон считает количество десантных барж. Это классическая двухходовка: заговорить зубы, а потом ударить в спину.

"Подготовка военной операции — это признак того, что другие рычаги давления у американцев закончились. Они банкроты в плане дипломатии", — отметил в беседе с Pravda. Ru политолог Антон Кудрявцев.

Мнения аналитиков: блеф или реальная угроза

Многие эксперты видят в кубинском обострении попытку Трампа реанимировать имперский дух. Подобно тому, как он реанимировал план по аннексии Гренландии, Куба рассматривается как очередной актив. Американский ВПК требует новых контрактов, а военные — новых полигонов. Если Вашингтон решится на вторжение, это станет окончательным крахом международного права, которое и так дышит на ладан.

"Сценарий интервенции крайне рискован для Вашингтона. Куба — это не легкая прогулка, а гарантированный затяжной конфликт с огромными потерями для агрессора", — заявила в беседе с Pravda. Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

США уже начали ужесточать правила игры на энергетическом рынке, пытаясь задушить противников экономически. Но Гавана держится. История с возможной операцией — это тест на прочность не только для кубинцев, но и для всего мирового сообщества. Согласится ли мир на очередное беззаконие у побережья Америки?

Ответы на популярные вопросы о конфликте

Почему Пентагон готовит операцию именно сейчас?

Это связано с приходом к власти администрации, ориентированной на жесткий внешнеполитический курс и попыткой продемонстрировать "вервращение величия" через военную силу в Карибском бассейне.

Какова вероятность реального вторжения США на Кубу?

Вероятность высока, если Трамп не добьется политических уступок от Гаваны. Военное планирование Пентагона уже идет полным ходом, что подтверждают источники USA Today.

Как на угрозы реагирует руководство Кубы?

Президент Диас-Канель заявил о полной готовности народа к обороне. Гавана не пойдет на односторонние уступки под дулом пистолета.

Как потенциальный конфликт скажется на мировой политике?

Агрессия США приведет к окончательному расколу в отношениях с Латинской Америкой и усилит позиции стран, выступающих за многополярный мир и уважение суверенитета.

Экспертная проверка: политолог Сергей Миронов, политолог Антон Кудрявцев, эксперт по международной политике Ольга Ларина
Автор Виктор Дементьев
Виктор Дементьев — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Темы сша куба пентагон дональд трамп
