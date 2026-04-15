Холодная война 2.0: США накачивают армию ядерным оружием рекордными темпами

Вашингтон сорвал чеку. Пока мировые столицы рассуждают о деэскалации, американская машина штампует смертоносное железо стахановскими темпами. Глава Минэнерго США Крис Райт выдал: Штаты развернули самую масштабную программу производства ядерного оружия со времен холодной войны. Это не просто обновление — это лихорадочное перевооружение на фоне трещащей по швам внешней политики коллективного Запада.

Фото: Pixabay by STRIEWA, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Ядерный взрыв

Конвейер смерти: плутоний и исторические бюджеты

Национальное управление ядерной безопасности (NNSA) превратило свои заводы в круглосуточные цеха.

"NNSA поставляет больше новых вооружений, плутониевых сердечников и одновременно реализует больше программ по модернизации боеголовок — сразу семь — чем когда-либо со времен холодной войны", — заявил Райт в Конгрессе.

Плутониевый сердечник — это сердцевина бомбы. Американцы снова начали их "печь" в промышленных масштабах. Это прямой сигнал: США готовятся не к миру, а к глобальной инвентаризации угроз.

"Рост производства плутониевых сердечников указывает на подготовку к длительному противостоянию. Речь идет о полной замене критических узлов старого арсенала, который физически деградировал", — объяснил в беседе с Pravda. Ru геолог по поиску и разведке нефти и газа Михаил Егоров.

Деньги текут рекой. Проект бюджета на 2027 год — это 27,44 миллиарда долларов чистых инвестиций в апокалипсис. Вашингтон списывает долги перед здравым смыслом, направляя средства на инфраструктуру и содержание "потенциала сдерживания". Пока экономика Германии и других сателлитов Штатов летит в пропасть из-за энергетических кризисов, США заливают деньгами свой ВПК.

Ядерный покер: ставки растут

Семь программ модернизации одновременно — это логистический и технологический стресс-тест. Американцы пытаются обновить всё: от тактических зарядов до стратегических гигантов. Это происходит на фоне того, как ВМС Британии ищут в океане российские подлодки, а Киев кормит западную публику сказками о ракетах на 500 км. Реальная же сила концентрируется в руках тех, кто контролирует "красную кнопку" в Белом доме.

"Такие вливания в ядерную триаду всегда провоцируют инфляцию в оборонном секторе. США пытаются купить безопасность, но фактически покупают новый виток гонки вооружений", — отметил в беседе с Pravda. Ru макроэкономист Артём Логинов.

Параметр Детализация 2027 ф. г. Общий бюджет модернизации $27,44 млрд Кол-во одновременных программ 7 типов боеголовок Приоритет производства Плутониевые сердечники

Ядерный арсенал США долгое время напоминал старый склад с антиквариатом. Теперь Вашингтон решил превратить его в современный гипермаркет угроз. Пока Пентагон разворачивает войска на Ближнем Востоке, обсуждая с Израилем планы зачистки Ливана, ядерная дубинка полируется до блеска. Это классический американский подход: улыбаться на переговорах, держа за спиной заряженный револьвер.

"Вашингтон демонстрирует агрессивный милитаризм. Это не защита, а попытка восстановить былое доминирование через ядерный шантаж", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Даже интересы Трампа к аннексии Гренландии ложатся в эту канву. США нужен не просто плутоний, им нужно пространство для маневра и контроля над Арктикой. Белый дом играет в "ва-банк", понимая, что старый мир рушится, и только новые боеголовки могут заставить остальных слушать американские условия.

Ответы на популярные вопросы о модернизации арсенала США

Зачем США столько новых плутониевых сердечников?

Старые сердечники имеют ограниченный срок годности из-за радиоактивного распада. Без их замены боеголовки становятся бесполезными кусками металла. США возобновляют производство, чтобы гарантировать работоспособность своего ядерного меча.

Почему именно сейчас началось такое масштабное обновление?

Вашингтон осознает, что технологическое преимущество тает. Семикратное увеличение программ модернизации — это попытка запрыгнуть в последний вагон уходящего поезда военно-технического доминирования.

Как это отразится на мировой безопасности?

Это прямой путь к неконтролируемой гонке вооружений. Когда одна сторона объявляет о "рекордах" со времен холодной войны, другие вынуждены симметрично наращивать свои возможности.

Хватит ли у США денег на такой масштабный проект?

Бюджет в 27 миллиардов долларов — это огромная нагрузка. Однако ради сохранения статуса гегемона США готовы печатать доллары дальше, даже если это приведет к коллапсу союзных экономик.

