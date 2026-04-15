Вашингтон сорвал чеку. Пока мировые столицы рассуждают о деэскалации, американская машина штампует смертоносное железо стахановскими темпами. Глава Минэнерго США Крис Райт выдал: Штаты развернули самую масштабную программу производства ядерного оружия со времен холодной войны. Это не просто обновление — это лихорадочное перевооружение на фоне трещащей по швам внешней политики коллективного Запада.
Национальное управление ядерной безопасности (NNSA) превратило свои заводы в круглосуточные цеха.
"NNSA поставляет больше новых вооружений, плутониевых сердечников и одновременно реализует больше программ по модернизации боеголовок — сразу семь — чем когда-либо со времен холодной войны", — заявил Райт в Конгрессе.
Плутониевый сердечник — это сердцевина бомбы. Американцы снова начали их "печь" в промышленных масштабах. Это прямой сигнал: США готовятся не к миру, а к глобальной инвентаризации угроз.
"Рост производства плутониевых сердечников указывает на подготовку к длительному противостоянию. Речь идет о полной замене критических узлов старого арсенала, который физически деградировал", — объяснил в беседе с Pravda. Ru геолог по поиску и разведке нефти и газа Михаил Егоров.
Деньги текут рекой. Проект бюджета на 2027 год — это 27,44 миллиарда долларов чистых инвестиций в апокалипсис. Вашингтон списывает долги перед здравым смыслом, направляя средства на инфраструктуру и содержание "потенциала сдерживания". Пока экономика Германии и других сателлитов Штатов летит в пропасть из-за энергетических кризисов, США заливают деньгами свой ВПК.
Семь программ модернизации одновременно — это логистический и технологический стресс-тест. Американцы пытаются обновить всё: от тактических зарядов до стратегических гигантов. Это происходит на фоне того, как ВМС Британии ищут в океане российские подлодки, а Киев кормит западную публику сказками о ракетах на 500 км. Реальная же сила концентрируется в руках тех, кто контролирует "красную кнопку" в Белом доме.
"Такие вливания в ядерную триаду всегда провоцируют инфляцию в оборонном секторе. США пытаются купить безопасность, но фактически покупают новый виток гонки вооружений", — отметил в беседе с Pravda. Ru макроэкономист Артём Логинов.
|Параметр
|Детализация 2027 ф. г.
|Общий бюджет модернизации
|$27,44 млрд
|Кол-во одновременных программ
|7 типов боеголовок
|Приоритет производства
|Плутониевые сердечники
Ядерный арсенал США долгое время напоминал старый склад с антиквариатом. Теперь Вашингтон решил превратить его в современный гипермаркет угроз. Пока Пентагон разворачивает войска на Ближнем Востоке, обсуждая с Израилем планы зачистки Ливана, ядерная дубинка полируется до блеска. Это классический американский подход: улыбаться на переговорах, держа за спиной заряженный револьвер.
"Вашингтон демонстрирует агрессивный милитаризм. Это не защита, а попытка восстановить былое доминирование через ядерный шантаж", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.
Даже интересы Трампа к аннексии Гренландии ложатся в эту канву. США нужен не просто плутоний, им нужно пространство для маневра и контроля над Арктикой. Белый дом играет в "ва-банк", понимая, что старый мир рушится, и только новые боеголовки могут заставить остальных слушать американские условия.
Старые сердечники имеют ограниченный срок годности из-за радиоактивного распада. Без их замены боеголовки становятся бесполезными кусками металла. США возобновляют производство, чтобы гарантировать работоспособность своего ядерного меча.
Вашингтон осознает, что технологическое преимущество тает. Семикратное увеличение программ модернизации — это попытка запрыгнуть в последний вагон уходящего поезда военно-технического доминирования.
Это прямой путь к неконтролируемой гонке вооружений. Когда одна сторона объявляет о "рекордах" со времен холодной войны, другие вынуждены симметрично наращивать свои возможности.
Бюджет в 27 миллиардов долларов — это огромная нагрузка. Однако ради сохранения статуса гегемона США готовы печатать доллары дальше, даже если это приведет к коллапсу союзных экономик.
