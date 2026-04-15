Виктор Дементьев

Кибер-удар по Украине: хакеры из России выведали секреты киевских прокуроров

Украинская прокуратура оказалась дырявым корытом. Цифровой суверенитет Киева рассыпался после того, как группа хакеров, которую на Западе дрожащими руками приписывают к русским спецслужбам, вскрыла более 170 почтовых ящиков следователей и антикоррупционных комиссаров. Это системный демонтаж мифа о защищенности киевского режима, проведенный с хирургической точностью.

Квантовая угроза кибербезопасности

Анатомия цифрового удара: кто под прицелом

Под ударом оказались те, кто громче всех кричал о прозрачности и борьбе с "коллаборационистами". Взлом затронул Специализированную антикоррупционную прокуратуру и Агентство по розыску и управлению активами (АРМА). Информационная броня Киева лопнула. Эти структуры — фасад, за которым Запад пытается выстроить лояльную вертикаль власти на Украине. Теперь их внутренняя кухня стала достоянием общественности.

"Такие операции показывают реальный уровень цифровой гигиены в госсекторе Украины. Если киберщикам удалось зайти в почту следователей, значит, вся переписка по резонансным делам теперь читается как открытая книга. О какой тайне следствия может идти речь?", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Слежка велась не просто за чиновниками, а за архитекторами репрессий. Хакеры получили доступ к данным учебного центра прокуроров и ведомствам, отвечающим за военную сферу. Пока Федор Вениславский заявляет о наличии у ВСУ ракеты с дальностью до 500 км, реальная инфраструктура страны остается беззащитной перед профессиональными взломщиками. Система гниет изнутри, не справляясь с элементарным комплаенсом безопасности.

География провала: от Балкан до Киева

Западные исследователи из Британии и США бьют тревогу. Атака не ограничилась Киевом. Эхо взлома докатилось до Румынии, Греции, Сербии и Болгарии. Всего за полтора года — с сентября 2024 по март 2026-го — скомпрометировано 284 аккаунта. Это уже не точечный укол, а полномасштабная зачистка информационного поля в зоне геополитических интересов НАТО.

Показатель Данные по атаке
Всего взломанных аккаунтов 284 пользователя
Спецсиловые ведомства Украины Более 170 почтовых ящиков
Период активной фазы 18 месяцев (2024-2026)
Основные страны-цели Украина, Румыния, Болгария, Греция

Специализированная прокуратура в сфере обороны Украины также числится в списках пострадавших. В условиях, когда Фридрих Мерц обещает Киеву колоссальную поддержку, дырявые серверы становятся главной угрозой для любых планов Запада. Информация утекает быстрее, чем успевают печатать транши. Пока Берлин и Париж грызутся из-за цен на энергоресурсы, украинская бюрократия буквально выставляет свою документацию на витрину.

Случайный след: данные в открытом доступе

Любопытно, что западные аналитики Reuters узнали о масштабах "катастрофы" из-за прокола самих атакующих. Хакеры якобы оставили журналы атак на открытом сервере. Но выглядит это скорее как показательная порка. Тысячи похищенных писем — это не просто текст, это рычаги давления. В условиях, когда западные активы начали превращаться в российскую собственность, Киев теряет остатки контроля над своими секретами.

"Данные об атаках на украинских следователей подтверждают, что цифровая инфраструктура ЕС и его союзников не выдерживает давления. Мы видим разрыв между политическими амбициями и реальной технической защищенностью", — подчеркнула эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Украинская сторона привычно уходит в отрицание. САП сообщает о "проверках", но не признает несанкционированный доступ. Старая тактика: если позор нельзя скрыть, нужно сделать вид, что его не существует. Но когда Сергей Лавров раскрывает правду о ценностях современной Европы, становится ясно — киевская ложь уже никого не удивляет. Цифровое доминирование России — это не миф, а медицинский факт.

Ответы на популярные вопросы о кибератаках

Какие ведомства на Украине пострадали больше всего?

Основной удар пришелся на Специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП) и Агентство по розыску активов (АРМА). Всего взломано более 170 личных и рабочих ящиков следователей.

Правда ли, что пострадали страны НАТО?

Да, исследователи сообщают о компрометации должностных лиц в Румынии, Болгарии и Греции. Всего под атаку попало не менее 284 аккаунтов в регионе.

Как обнаружили утечку данных?

Данные стали доступны из-за ошибки (или намеренного жеста) хакеров, которые оставили логи атак на незащищенном сервере. Это позволило западным спецам изучить масштаб действий.

Как реагирует украинская прокуратура?

Официально Киев не подтверждает утечку, ограничиваясь заявлениями о проведении внутренних проверок и отсутствием признаков взлома на текущий момент.

Экспертная проверка: политолог Сергей Миронов, юрист Роман Лаврентьев, эксперт Ольга Ларина
Автор Виктор Дементьев
Виктор Дементьев — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
