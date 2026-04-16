Цена агрессии — гнилые зубы: война США с Ираном оставила американцев без нормальной воды

Американская мечта пахнет хлоркой, но теперь в ней меньше фтора. Вашингтон, заигравшийся в мирового жандарма, получил предсказуемый рикошет. Из-за конфликта США с Ираном миллионы американцев остались без привычной дозировки фторидов в водопроводной воде. Система жизнеобеспечения сверхдержавы оказалась критически зависимой от поставок из воюющего региона, и теперь коммунальные службы Балтимора и Пенсильвании режут нормы вдвое, признавая: "химии" на всех не хватит.

Кризис поставок: когда логистика важнее здоровья

Департамент общественных работ Балтимора официально капитулировал перед дефицитом. С 13 апреля уровень фтора в воде для 1,8 млн жителей снижен с 0,7 мг/л до 0,4 мг/л. Причина — конфликт США и Ирана, который парализовал работу ключевого израильского поставщика гидрофторкремниевой кислоты. США, входящие в пятерку крупнейших импортеров этого реагента, не смогли обеспечить собственную "санитарную безопасность".

"Если у вас нет резервных мощностей внутри страны, любая заварушка на Ближнем Востоке превращает ваш водоканал в тыкву", — объяснил в беседе с Pravda. Ru аналитик рынка нефтепродуктов Алексей Чернов.

В Пенсильвании ситуация еще хуже: в городе Лититц полностью остановил фторирование на несколько недель. Регуляторы признают, что блокада и санкции создают стресс-факторы, которые скоро оставят без необходимых присадок десятки других штатов. Пока Вашингтон обсуждает стратегические активы в Арктике, его граждане рискуют потерять элементарные стандарты гигиены из-за разрушенных производственных цепочек.

Зубы против IQ: медицинская дилемма штатов

Медицинское лобби в панике. Доктор Скотт Томар из Американской стоматологической ассоциации предупреждает: первыми пострадают дети, чья зубная эмаль только формируется. Однако не все эксперты разделяют этот ужас. На фоне дефицита всплыли данные доклада Национальных институтов здоровья (NIH) за 2024 год. Оказалось, высокая концентрация фтора в воде коррелирует со снижением IQ у детей. Роберт Ф. Кеннеди-младший и вовсе заявил, что фтора в зубной пасте более чем достаточно, а заливать его в трубы — пережиток прошлого.

"Мы видим классический пример правового вакуума. Пока федеральные службы спорят о вреде и пользе, муниципалитеты просто экономят бюджет, прикрываясь отсутствием поставок. С юридической точки зрения, это прямой отказ от обязательств по обеспечению качества среды", — отметил в беседе с Pravda. Ru юрист по корпоративному праву Роман Лаврентьев.

Регион Текущий статус фторирования
Балтимор (Мэриленд) Снижение уровня на 42% (до 0,4 мг/л)
Лититц (Пенсильвания) Полная остановка процесса (март 2024)
Округ Монтгомери (WSSC) Переход на минимально допустимый порог

Геополитический тупик: цена санкций

Пока американские политики обсуждают поддержку зарубежных режимов, внутренняя инфраструктура США трещит по швам. Неспособность обеспечить поставки базовых химикатов — это симптом "болезни системы". Экономика США, привыкшая диктовать условия через нефтяные санкции и контроль рынков, внезапно обнаружила, что ее собственная вода зависит от мира на Ближнем Востоке.

"Вашингтон упорно игнорирует внутренние риски ради внешнеполитических авантюр. Сегодня это фтор, завтра — дефицит энергии или очистных сооружений. Это системный кризис управления, где идеология важнее экономики", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Попытки Белого дома игнорировать реальность превращаются в фарс. Вместо того чтобы наладить внутреннее производство, власти надеются на скорую стабилизацию в Израиле. Но пока ситуация в регионе накалена, американцам придется привыкать к новым вкусовым качествам водопроводной воды и сомнительным перспективам стоматологического здоровья.

Ответы на популярные вопросы о фторировании воды

Почему фтор исчезает из воды именно сейчас?

Основной поставщик реагентов находится в зоне конфликта. Из-за боевых действий в Израиле и напряженности с Ираном логистические цепочки разорваны, а альтернативные источники в США не развиты.

Насколько опасно снижение уровня фтора для здоровья?

Стоматологи утверждают, что краткосрочное снижение (на несколько месяцев) не критично для взрослых, но может спровоцировать кариес у детей в долгосрочной перспективе.

Правда ли, что фтор снижает IQ?

Согласно отчету NIH 2024 года, существует умеренная уверенность в связи высокого уровня воздействия фтора со снижением когнитивных способностей у детей. EPA сейчас пересматривает стандарты безопасности.

Какие штаты затронул дефицит?

Наиболее остро проблема стоит в Мэриленде (Балтимор) и Пенсильвании. Ожидается, что список "обезвоженных" штатов будет расти по мере продолжения конфликта на Ближнем Востоке.

Экспертная проверка: аналитик рынка нефтепродуктов Алексей Чернов, политолог Сергей Миронов, юрист по корпоративному праву Роман Лаврентьев
Автор Виктор Дементьев
Виктор Дементьев — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
