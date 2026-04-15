Посол Израиля раскрыл детали совместного с Ливаном плана по уничтожению Хезболлы

Посол Израиля в Вашингтоне Йехиэль Лейтер заявил, что Израиль и Ливан договорились "освободить Ливан от "Хезболлы".

Великий Израиль прирастает территориями

Заявление было сделано по итогам первых за последние десятилетия прямых переговоров между официальными представителями Израиля и Ливана, которые прошли в Вашингтоне 14 апреля.

По словам Лейтера, обе стороны обнаружили, что находятся "по одну сторону уравнения" и едины в стремлении освободить Ливан от "оккупационной силы", контролируемой Ираном, — группировки "Хезболла". В качестве посредника на переговорах выступал госсекретарь США Марко Рубио.

Израиль предложил "мирный план", который будет включать создание трёх зон в Ливане.

1. Первая — 8-километровая буферная зона от побережья вплоть до границы с Сирией, где предусмотрено уничтожение всей гражданской инфраструктуры и опорных пунктов "Хезболлы". Эта зона будет постоянно оккупирована Израилем, чтобы "защитить израильские поселения на севере".

2. Район к югу от реки Литани и до первой зоны — это зона ответственности ЦАХАЛ по ликвидации "Хезболлы". Река является ключевым геополитическим рубежом. Согласно Резолюции ООН №1701, за неё должны быть отведены силы "Хезболлы", чтобы создать буферную зону вдоль границы с Израилем.

3. Остальную часть Ливана, согласно плану, будут контролировать ливанские вооруженные силы, отвечая за ликвидацию оставшихся позиций "Хезболлы" к северу от реки Литани, в долине Бекаа, вдоль восточной границы и к югу от Бейрута. 2 марта правительство Ливана во главе с Навафом Саламом ввело немедленный запрет на любую военную и силовую деятельность "Хезболлы".

Израиль заявил, что полного вывода войск не будет до ликвидации группировки, создавая повод для бессрочной оккупации района к югу от реки Литани, который министр финансов Израиля Безалель Йоэль Смотрич ранее упоминал как часть территории "Великого Израиля".

Израиль продолжает бомбардировки Ливана, приводящие к новым жертвам. По данным Министерства здравоохранения Ливана, со 2 марта число погибших возросло до 2089, а число раненых — до 6762, в то время как 1,2 миллиона человек покинули свои дома.

Ливан не способен разоружить Хезболлу

Попытки разоружить "Хезболлу" были и ранее, но ни к чему не приводили, так как сам Бейрут признаёт слабость своей армии. Организация каждый раз возрождалась после "уничтожения" Израилем и поддержала Иран в последних войнах. Израильская сторона рассчитывает, что на этот раз добьёт "Хезболлу" в главных очагах сопротивления в южном Ливане, что позволит ливанскому правительству начать реальный процесс её демонтажа. Планируется создание многостороннего комитета под эгидой США для мониторинга выполнения договоренностей и пресечения попыток перевооружения группировки.

Несмотря на оптимистичные заявления в Вашингтоне, эксперты отмечают серьёзные препятствия для разоружения группировки, так как "Хезболла" по-прежнему обладает значительным военным потенциалом и является частью политической системы Ливана.

Ливан вернётся к гражданской войне

Ливанское правительство столкнётся с проблемой ликвидации шиитского межконфессионального движения, которое сумело укрепить свое присутствие на большей части Ливана и получить значительную поддержку среди населения, фактически создав государство в государстве. Обладание им оружием закреплено по итогам гражданской войны.

Шиитская община выступает категорически против разоружения, поэтому гражданская война может вернуться с целью смены центрального правительства под лозунгом "предатели отечества", так как идеология "Хезболлы" базируется на роли "защитника всего Ливана" от внешней агрессии.

Нежелание Израиля и США искать действительного мира с Ираном приведёт к новой социальной и демографической катастрофе в Ливане, затронув его многонациональное и многоконфессиональное общество, в том числе различные группы беженцев, которые находятся на его территории на протяжении десятилетий. Исход этого кризиса ударит по региону, как будто таких ударов недостаточно для начала третьей мировой войны.

