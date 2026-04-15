Любовь Степушова

Посол Израиля раскрыл детали совместного с Ливаном плана по уничтожению Хезболлы

Посол Израиля в Вашингтоне Йехиэль Лейтер заявил, что Израиль и Ливан договорились "освободить Ливан от "Хезболлы".

Израиль бомбит Ливан
Заявление было сделано по итогам первых за последние десятилетия прямых переговоров между официальными представителями Израиля и Ливана, которые прошли в Вашингтоне 14 апреля.

По словам Лейтера, обе стороны обнаружили, что находятся "по одну сторону уравнения" и едины в стремлении освободить Ливан от "оккупационной силы", контролируемой Ираном, — группировки "Хезболла". В качестве посредника на переговорах выступал госсекретарь США Марко Рубио.

Израиль предложил "мирный план", который будет включать создание трёх зон в Ливане.

1. Первая — 8-километровая буферная зона от побережья вплоть до границы с Сирией, где предусмотрено уничтожение всей гражданской инфраструктуры и опорных пунктов "Хезболлы". Эта зона будет постоянно оккупирована Израилем, чтобы "защитить израильские поселения на севере".

2. Район к югу от реки Литани и до первой зоны — это зона ответственности ЦАХАЛ по ликвидации "Хезболлы". Река является ключевым геополитическим рубежом. Согласно Резолюции ООН №1701, за неё должны быть отведены силы "Хезболлы", чтобы создать буферную зону вдоль границы с Израилем.

3. Остальную часть Ливана, согласно плану, будут контролировать ливанские вооруженные силы,  отвечая за ликвидацию оставшихся позиций "Хезболлы" к северу от реки Литани, в долине Бекаа, вдоль восточной границы и к югу от Бейрута. 2 марта правительство Ливана во главе с Навафом Саламом ввело немедленный запрет на любую военную и силовую деятельность "Хезболлы". 

Израиль заявил, что полного вывода войск не будет до ликвидации группировки, создавая повод для бессрочной оккупации района к югу от реки Литани, который министр финансов Израиля Безалель Йоэль Смотрич ранее упоминал как часть территории "Великого Израиля".

Израиль продолжает бомбардировки Ливана, приводящие к новым жертвам. По данным Министерства здравоохранения Ливана, со 2 марта число погибших возросло до 2089, а число раненых — до 6762, в то время как 1,2 миллиона человек покинули свои дома.

Попытки разоружить "Хезболлу" были и ранее, но ни к чему не приводили, так как сам Бейрут признаёт слабость своей армии. Организация каждый раз возрождалась после "уничтожения" Израилем и поддержала Иран в последних войнах. Израильская сторона рассчитывает, что на этот раз добьёт "Хезболлу" в главных очагах сопротивления в южном Ливане, что позволит ливанскому правительству начать реальный процесс её демонтажа. Планируется создание многостороннего комитета под эгидой США для мониторинга выполнения договоренностей и пресечения попыток перевооружения группировки.

Несмотря на оптимистичные заявления в Вашингтоне, эксперты отмечают серьёзные препятствия для разоружения группировки, так как "Хезболла" по-прежнему обладает значительным военным потенциалом и является частью политической системы Ливана.

Ливанское правительство столкнётся с проблемой ликвидации шиитского межконфессионального движения, которое сумело укрепить свое присутствие на большей части Ливана и получить значительную поддержку среди населения, фактически создав государство в государстве. Обладание им оружием закреплено по итогам гражданской войны.

Шиитская община выступает категорически против разоружения, поэтому гражданская война может вернуться с целью смены центрального правительства под лозунгом "предатели отечества", так как  идеология "Хезболлы" базируется на роли "защитника всего Ливана" от внешней агрессии.

Нежелание  Израиля  и США искать действительного мира с Ираном приведёт к новой социальной и демографической катастрофе в Ливане, затронув его многонациональное и многоконфессиональное общество, в том числе различные группы беженцев, которые находятся на его территории на протяжении десятилетий. Исход этого кризиса ударит по региону, как будто таких ударов недостаточно для начала третьей мировой войны.

Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Куратор Саид Гафуров
Саид Гафуров — политолог, руководитель направления "Восток", ведущий прямых эфиров Правды.Ру
