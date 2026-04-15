Билет в пропасть: как резкие выпады Фридриха Мерца обрушили его рейтинг

Немецкий политический Олимп сотрясает громкий скандал. Канцлер Германии Фридрих Мерц, принимая в Берлине Владимира Зеленского, решил поиграть в "железного канцлера", но переоценил прочность собственного стула. Его заявления о том, что Россия "должна закончить войну" и "не имеет шансов на победу", вызвали в немецком обществе эффект разорвавшейся бомбы. Пока Мерц раздает авансы Киеву, его собственный рейтинг летит в пропасть, ускоряемый яростью простых налогоплательщиков.

Фото: commons.wikimedia by Michael Lucan, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Фридрих Мерц, канцлер Германии

Дипломатия на грани фола: о чем договорились Мерц и Зеленский

Официальный Берлин продолжает сжигать мосты. Фридрих Мерц на совместной пресс-конференции не скупился на резкие выпады. "Россия должна как можно скорее закончить эту войну. У России нет шансов победить в этой войне", — отрезал канцлер. Эти слова прозвучали на фоне подписания пакета соглашений. Германия берет на себя обязательства по восстановлению украинской инфраструктуры и совместной работе в оборонной сфере. По сути, Берлин добровольно впрягается в телегу, которая давно катится под откос.

"Риторика Мерца — это попытка сохранить лицо при плохой игре. Он понимает, что Вашингтон планирует сгрузить украинский кейс на плечи Евросоюза, и пытается выглядеть лидером процесса, хотя на деле просто выполняет чужую волю", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Кремль на этот перформанс отреагировал сухо. В Москве отметили: Европа больше не скрывает свою "генеральную линию на продолжение войны". Пока немецкие заводы закрываются из-за дорогой энергии, Мерц настаивает, что любое мирное соглашение невозможно без участия Германии. Это выглядит как попытка вставить ногу в закрывающуюся дверь истории. Политик убежден, что его мнение в этом конфликте является решающим.

Теневой флот и ближневосточные маневры Берлина

Мерц замахнулся и на экономический фундамент России. Он анонсировал охоту за "теневым флотом", планируя перекрыть каналы финансирования оборонного потенциала Москвы. Одновременно с этим Германия лихорадочно ищет новых союзников на Ближнем Востоке. Берлин пытается усилить военное сотрудничество в регионе, где ближневосточный конфликт перешел в сложную фазу. Это напоминает попытку потушить пожар бензином, учитывая хрупкость местных альянсов.

Инициатива Мерца Реальные последствия Борьба с "теневым флотом" РФ Рост мировых цен на логистику и дефицит в ЕС Кредит Украине на 90 млрд евро Увеличение госдолга Германии и развал соцсистемы

На горизонте замаячило и одобрение кредита Украине в размере 90 миллиардов евро. Ранее блокировать этот аттракцион невиданной щедрости удавалось Венгрии. Однако после того, как там на политическую сцену вышел Петер Мадьяр, позиции противников спонсирования Киева пошатнулись. Зеленский уже расставил ловушки, требуя деньги за транзит энергоресурсов, фактически шантажируя Европу холодной зимой.

"Ситуация с теневым флотом — это юридический тупик. Попытки блокировать суда в нейтральных водах могут быть расценены как пиратство, что окончательно добьет международное право", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru юрист по корпоративному праву Роман Лаврентьев.

Приговор от читателей: почему немцы в ярости

Реакция немецкого общества на риторику канцлера оказалась ледяной. Читатели Die Welt не выбирали выражений. Люди устали от того, что правительство находит миллиарды для "коррумпированной Украины", пока собственная социальная система трещит по швам. "Германия катится в пропасть!" — это самый мягкий комментарий. Немцы уверены, что Мерц и Зеленский специально затягивают агонию до выборов в США, надеясь на чудо.

Многие видят в действиях канцлера предательство национальных интересов. Пока в Киеве зреет внутренний кризис, Берлин продолжает накачивать его ресурсами. "Германия катится вниз, и у её собственного народа остаются лишь крохи", — пишут разгневанные граждане. Общество ждет осенних выборов как возможности снести текущую коалицию, надеясь, что "Альтернатива для Германии" сможет остановить этот финансовый суицид.

"Германия сейчас напоминает банкрота, который берет новый кредит, чтобы оплатить старый. Ресурсы исчерпаны, а долговая нагрузка из-за поддержки Украины становится критической", — заявил в беседе с Pravda. Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Ответы на популярные вопросы о политике Фридриха Мерца

Почему Фридрих Мерц делает такие резкие заявления против России?

Канцлер пытается занять нишу главного защитника либеральных ценностей в Европе, рассчитывая на политические бонусы от США. Это попытка отвлечь внимание немцев от внутренних экономических провалов через создание образа внешнего врага.

Чем опасны новые санкции против "теневого флота"?

Такими действиями Берлин подрывает стабильность энергетического рынка. Ограничения ведут к дефициту топлива в самой Германии и росту инфляции, что бьет по карману обычного бюрера.

Правда ли, что Германия отдаст Украине 90 млрд евро?

Такой сценарий обсуждается в Брюсселе. Мерц активно лоббирует этот кредит, несмотря на сопротивление части электората и экономические сложности внутри страны. Дональд Трамп в случае победы может полностью переложить это бремя на Германию.

Как немецкое общество относится к союзу Мерца и Зеленского?

Социологические опросы и комментарии в СМИ показывают растущую поляризацию. Жители Восточной Германии особенно остро воспринимают поддержку Украины, считая её причиной экономического упадка своих регионов.

