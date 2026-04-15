Перемирие без договора: что на самом деле подписали США и Иран — и почему это выглядит как политический спектакль

8 апреля Дональд Трамп объявил о двухнедельном перемирии с Ираном. Заявление прозвучало не из Белого дома, а в социальной сети Truth Social — раньше, чем появилась хоть какая-либо официальная документация. Уже этот факт вызвал вопросы, потому что подобные решения обычно оформляются документально, а не публицистически.

Фото: United States Department of Defense is licensed under public domain Эсминец USS Thomas Hudner во время операции США "Эпическая ярость" против Ирана

Вместо классической дипломатии мы увидели политическое заявление, за которым не последовало прозрачного юридического оформления. И с этого момента стало ясно, что речь идёт не столько о соглашении, сколько о политической конструкции, которую каждая сторона будет трактовать по-своему.

Главный вопрос, который сегодня остаётся без ответа — кто вообще видел документ, на основании которого стороны якобы договорились?

Соглашение, которого никто не читал

До сих пор ни США, ни Иран не представили полноценный текст договора, который можно было бы проверить и проанализировать. В публичном поле существуют лишь отдельные фрагменты — заявления Трампа, письмо главы МИД Ирана, комментарии Белого дома и пересказы в СМИ.

Фактически мы имеем не один документ, а набор фрагментов, которые разные стороны выдают за "соглашение". Эти части не складываются в единую картину, а зачастую прямо противоречат друг другу. В итоге складывается впечатление, что самого договора в классическом смысле просто нет, а есть лишь набор политических формулировок.

Это и есть ключ к пониманию происходящего: перемирие существует как совокупность политических заявлений, а не как единый юридический текст.

Пакистан как посредник или как ширма

Ключевую роль в этой истории неожиданно получил Пакистан, через который шли переговоры и который был обозначен как площадка для будущих встреч. Однако важно понимать, что Пакистан не оформлял никакого соглашения и не выступал гарантом его исполнения. Его роль скорее заключалась в передаче сигналов и согласовании позиций между сторонами.

Именно поэтому так называемое "пакистанское соглашение" фактически является не договором, а переговорной рамкой, которую каждая сторона заполняет собственным содержанием.

Десять пунктов Ирана или "единственный список США"

Ситуация ещё больше запуталась вокруг так называемого плана из десяти пунктов, который Иран называет основой перемирия. Тегеран утверждает, что США фактически приняли этот план и согласились вести переговоры на его базе. Однако если внимательно посмотреть на содержание этих пунктов, особенно в их ранних версиях, становится очевидно, что речь идёт не столько о компромиссе, сколько о максимально жёстком пакете требований, который в Вашингтоне скорее могли бы воспринять как попытку навязать условия капитуляции.

Особенно это касается требований о компенсациях, снятии санкций и признании права на ядерную программу, которые трудно совместимы с базовой позицией США. В этом контексте даже пункт об отказе Ирана от ядерного оружия выглядит не как уступка, а как часть общей переговорной конструкции, в которой Тегеран стремится зафиксировать стратегические преимущества.

В то же время Вашингтон настаивает, что существует лишь один список условий, обсуждаемый за закрытыми дверями, а все остальные версии — это либо утечки, либо искажения.

Три соглашения, которых никто не видел

Дополнительную путаницу внёс вице-президент Вэнс, заявивший, что существовало сразу несколько версий иранского плана. Если переговоры действительно велись на основе разных документов, часть из которых отвергалась, а часть обсуждалась, то возникает вопрос — какой именно текст лежит в основе перемирия? На этот вопрос сегодня нет ответа ни у журналистов, ни у экспертов.

Заявление Вэнса о том, что один из них вообще якобы "написан ChatGPT", вообще вызывает кучу вопросов. Интересно, а кто его передал американцам? Сам искусственный интеллект? Второй вариант договора, по мнению Венса, был передан реальным переговорщиком, и третий — максималистский и не имеет отношения к сделке. Но ведь и его кто-то передал Вэнсу, иначе откуда он о нём знает?

В результате — мы не знаем, какой именно документ стал основой перемирия, потому что, возможно, такого документа в едином виде не существует.

Почему Трамп атакует СМИ

Резкие заявления Трампа в адрес СМИ выглядят не случайными, а частью более широкой стратегии контроля над информацией. Он прямо обвиняет журналистов в искажении фактов и угрожает расследованиями, что свидетельствует о высокой чувствительности темы. Причина в том, что многочисленные утечки размывают официальную версию происходящего и создают ощущение неуправляемого процесса.

Это не просто журналистская ошибка. Это управляемый информационный хаос, в котором каждая сторона продвигает свою версию сделки, ни одна не раскрывает полную картину.

В такой ситуации Белый дом стремится жёстко зафиксировать единственный допустимый нарратив и дискредитировать альтернативные интерпретации.

Почему Иран говорит о нарушении — и почему это логично

Иран практически сразу заявил, что США нарушили условия соглашения, указав на три конкретных эпизода:

продолжение боевых действий в Ливане; отказ признать право на обогащение урана; нарушение воздушного пространства Ирана.

Однако если внимательно посмотреть на позиции сторон, становится очевидно, что они изначально по-разному понимали содержание договорённостей. США утверждают, что перемирие не распространяется на Ливан, тогда как Иран считает, что речь шла обо всей региональной системе конфликтов.

В результате возникает ситуация, когда каждая сторона обвиняет другую в нарушении того, что сама считает обязательством, но что не было зафиксировано единым текстом.

Ормузский пролив как инструмент давления

Отдельное место в этой истории занимает Ормузский пролив, который внезапно стал ключевым элементом перемирия. Для США его открытие является условием соблюдения договорённостей, тогда как Иран рассматривает его как зону своего контроля и инструмент переговорного давления.

Сообщения о его открытии и последующем закрытии появились практически одновременно, что ещё больше усилило ощущение нестабильности. В результате пролив превратился не просто в географическую точку, а в политический рычаг, встроенный в саму логику переговоров.

Почему обе стороны объявляют победу

Параллельно с этим каждая сторона активно заявляет о собственной победе, причём делает это максимально категорично. Трамп говорит о полной и безусловной победе США, тогда как иранская сторона утверждает, что Вашингтон был вынужден принять её условия. Такая риторика может показаться противоречивой, но на самом деле она вполне объяснима. В условиях отсутствия прозрачного соглашения победа определяется не содержанием договора, а тем, как он представлен внутренней аудитории.

Это классическая логика современных конфликтов: соглашение не должно быть объективным — оно должно быть политически выгодным внутри страны

Ведь каждая сторона продаёт результат своей аудитории, усиливает собственную легитимность, игнорирует противоречия и заявления противников.

Перемирие как часть информационной войны

В итоге мы наблюдаем не классическое перемирие, а сложную информационную конструкцию, в которой дипломатия тесно переплетается с медиаполитикой. Отсутствие единого текста, множественные интерпретации и постоянные обвинения создают ощущение управляемого хаоса. Каждая сторона пытается навязать свою версию происходящего, одновременно опровергая чужую.

Таким образом, перемирие становится не завершением конфликта, а продолжением борьбы, только уже в информационном пространстве.

При этом у этой конструкции уже есть вполне ощутимый результат, и он проявился практически мгновенно. Цены на нефть пошли вниз, рынки отреагировали снижением напряжения, а в глобальной экономике возник тот самый краткосрочный эффект стабилизации, которого ждали многие страны, завязанные на ближневосточные энергопотоки. Даже сама новость о перемирии, независимо от её реального содержания, сыграла роль сигнала — риск снизился, паника отступила, и это уже изменило поведение игроков на рынке.

В этом смысле Трамп добился того, что ему было необходимо, даже не доведя переговоры до финала. Ему удалось зафиксировать эффект "разрядки" без подписания полноценного соглашения, что автоматически усиливает его позицию внутри США. Для внутренней аудитории это выглядит как управляемая победа — конфликт остановлен, рынки стабилизированы, давление снижено, а значит, политический результат уже получен.

Именно поэтому перемирие можно рассматривать не только как элемент внешней политики, но и как инструмент внутренней. Оно работает одновременно на несколько уровней — снижает глобальное напряжение, формирует нужный экономический эффект и укрепляет политическую позицию в Вашингтоне. А всё остальное — противоречия, обвинения и путаница — остаётся частью той самой информационной борьбы, которая продолжается параллельно с формальными попытками договориться.

Израиль вне рамок перемирия

Отдельным и крайне чувствительным элементом этой конструкции стал Израиль, который фактически оказался поставлен перед фактом уже объявленного перемирия. По имеющейся информации, израильское руководство было уведомлено о договорённостях в последний момент, что вызвало шок и раздражение внутри политических и военных кругов. Для страны, которая непосредственно вовлечена в региональную конфигурацию конфликта, такая форма принятия решений означает потерю контроля над частью стратегической повестки. Это автоматически толкает Израиль к самостоятельным действиям вне рамок объявленного перемирия.

Именно этим объясняется резкое усиление израильской активности в Ливане сразу после объявления "разрядки". Формально Ливан и "Хезболла" не включены в соглашение, и этим Израиль активно пользуется, расширяя удары и наращивая давление. Это уже вызвало панику внутри самого Ливана, рост протестных настроений и жёсткую реакцию со стороны Ирана. В результате конфликт не только не замораживается, а перераспределяется, смещаясь в те зоны, которые остались вне формальных договорённостей.

Такая конфигурация фактически создаёт удобную лазейку для всех сторон. Продолжение боевых действий через Ливан позволяет как США, так и Ирану в любой момент заявить о срыве договорённостей, если это станет политически выгодно. При этом ключевые противоречия: ядерная программа Ирана, баллистические ракеты и поддержка региональных прокси, — остаются нерешёнными и изначально несовместимыми. Сблизить эти позиции в рамках короткого переговорного окна практически невозможно.

Дополнительный фактор напряжения связан с внутренней трансформацией самой иранской власти, где всё большее влияние получают силовые структуры, прежде всего КСИР. Это усиливает жёсткость переговорной позиции и повышает вероятность того, что любая эскалация будет интерпретирована как повод для дальнейшего давления через израильское направление. В такой логике Ливан становится не периферией конфликта, а его продолжением другими средствами.

Что будет в ближайшие две недели

В итоге мы получаем ситуацию, в которой перемирие формально существует, но фактически обходит один из ключевых фронтов. Это делает всю конструкцию крайне нестабильной и зависимой от текущих действий на местах. А учитывая, что внутренние процессы в США, Иране и Израиле остаются непредсказуемыми, дальнейшее развитие событий будет определяться не договорённостями, а политической целесообразностью каждой из сторон в конкретный момент времени.

С учётом всех противоречий маловероятно, что в ближайшее время удастся прийти к единому пониманию достигнутых договорённостей. Скорее всего, информационное пространство будет заполнено новыми заявлениями о нарушениях, утечками и взаимными обвинениями.

Каждая сторона продолжит отстаивать свою трактовку происходящего, усиливая давление на оппонента. В таких условиях двухнедельное перемирие выглядит скорее паузой в военных действиях, чем реальным шагом к долгосрочному миру.

Главный вывод

Перед нами ситуация, в которой перемирие существует скорее как политический и информационный феномен, чем как юридически оформленное соглашение. Отсутствие единого документа делает невозможным его однозначное толкование и создаёт пространство для манипуляций. Это позволяет сторонам одновременно заявлять о победе и обвинять друг друга в нарушениях.

В результате складывается ощущение, что речь идёт не о завершении конфликта, а о переходе его в новую, более сложную фазу.