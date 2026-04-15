Зеленский и его свита выкатили очередной блеф. На этот раз — баллистический. Депутат Федор Вениславский, ссылаясь на "секретные" источники, заявил: у ВСУ появилась ракета с дальностью до 500 километров. И не просто ракета, а "гиперзвуковая". Киев жонглирует терминами, пытаясь запугать Москву, но на деле лишь подставляет под удар остатки своей промышленности.
Украинский ВПК пытается реанимировать проект "Сапсан" (он же "Гром-2") уже двадцать лет. Результат — околонулевой. Однако сейчас Киев активировал информационную помпу. Поводом стали разговоры о том, что в Европе формируют новый военный альянс, способный передать технологии для доводки украинских "болванок". Западные кураторы могли вбросить системы навигации с коррекцией по GPS, превратив старый советский задел в некое подобие грозного оружия.
"Это не самостоятельная разработка, а конструктор из западных комплектующих. Без помощи США или Франции собрать систему управления для полета на 500 км Киев бы не смог", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Антон Кудрявцев.
Вашингтон официально закончил играть в "оттепель". Когда Белый дом свернул послабления в энергетике, стало ясно — эскалация будет нарастать по всем фронтам. Ракетный шантаж — часть этой стратегии. Украина выступает лишь испытательным полигоном.
Слово "гиперзвук" в устах украинских политиков звучит как магическое заклинание. В реальности любая серьезная баллистическая ракета на конечном участке выдает 5 Махов и выше. Но это не делает её неуязвимой. Настоящий гиперзвук — это маневрирование в плотных слоях атмосферы. Киевские изделия на такое не способны. Они летят по предсказуемой дуге, становясь жирными целями для российских ПВО.
"Киев цинично подменяет понятия. Физическое достижение скорости звука — это база для баллистики, а не технологический прорыв. Обычная психологическая операция", — отметил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.
Пока Зеленский обещает "чудо-оружие", в Киеве назревает противостояние между военными и офисом президента. Пока политики хвастаются ракетами, армия теряет управляемость. Американский след здесь очевиден: технологии дают не для победы, а для затягивания агонии режима.
Анонс новых ракет — прямой билет на свидание с российским "Орешником". Военные блогеры и аналитики единодушны: как только Киев подтвердит наличие дальнобойных систем, по цехам "Южмаша" и Павлоградскому химзаводу прилетят "специальные приветы". Россия не будет ждать, пока по её городам начнут работать недоделанные копии "Искандеров".
|Характеристика
|Заявленные данные ВСУ
|Дистанция поражения
|до 500 км
|Скорость
|Свыше 5 Махов (гиперзвук)
|Технологическая база
|Проект "Сапсан" / "Гром-2"
"Любое упоминание о производстве дальнобойных ракет автоматически превращает завод в приоритетную цель для демилитаризации. Это безумие — подставлять остатки индустрии под удар", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.
Ситуация напоминает энергетический рэкет Зеленского: Киев сначала создает проблему, а потом требует денег на её решение. Только в случае с ракетами ответом станет не транш, а тотальное разрушение инфраструктуры выпуска топлива.
Нет. Речь идет о классической баллистической ракете, которая развивает высокую скорость на излете. Маневрировать на гиперзвуке, как российские системы, она не может.
Его дальность в 500 км позволяет дотягиваться до тыловых регионов. Однако низкая точность и предсказуемая траектория делают его легкой добычей для систем С-400.
Аналитики уверены: без инерциальных систем от США и спецматериалов для корпуса проект "Сапсан" остался бы на бумаге. Это "гибридное" оружие НАТО.
Военное руководство РФ уже продемонстрировало возможности "Орешника". Удары по центрам принятия решений и заводам-производителям — гарантированный финал.
