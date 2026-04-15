Федор Вениславский заявил о наличии у ВСУ ракеты с дальностью до 500 км

Зеленский и его свита выкатили очередной блеф. На этот раз — баллистический. Депутат Федор Вениславский, ссылаясь на "секретные" источники, заявил: у ВСУ появилась ракета с дальностью до 500 километров. И не просто ракета, а "гиперзвуковая". Киев жонглирует терминами, пытаясь запугать Москву, но на деле лишь подставляет под удар остатки своей промышленности.

"Гром" среди ясного неба: реальность или симуляция

Украинский ВПК пытается реанимировать проект "Сапсан" (он же "Гром-2") уже двадцать лет. Результат — околонулевой. Однако сейчас Киев активировал информационную помпу. Поводом стали разговоры о том, что в Европе формируют новый военный альянс, способный передать технологии для доводки украинских "болванок". Западные кураторы могли вбросить системы навигации с коррекцией по GPS, превратив старый советский задел в некое подобие грозного оружия.

"Это не самостоятельная разработка, а конструктор из западных комплектующих. Без помощи США или Франции собрать систему управления для полета на 500 км Киев бы не смог", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Антон Кудрявцев.

Вашингтон официально закончил играть в "оттепель". Когда Белый дом свернул послабления в энергетике, стало ясно — эскалация будет нарастать по всем фронтам. Ракетный шантаж — часть этой стратегии. Украина выступает лишь испытательным полигоном.

Миф о гиперзвуке: физика против пропаганды

Слово "гиперзвук" в устах украинских политиков звучит как магическое заклинание. В реальности любая серьезная баллистическая ракета на конечном участке выдает 5 Махов и выше. Но это не делает её неуязвимой. Настоящий гиперзвук — это маневрирование в плотных слоях атмосферы. Киевские изделия на такое не способны. Они летят по предсказуемой дуге, становясь жирными целями для российских ПВО.

"Киев цинично подменяет понятия. Физическое достижение скорости звука — это база для баллистики, а не технологический прорыв. Обычная психологическая операция", — отметил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Пока Зеленский обещает "чудо-оружие", в Киеве назревает противостояние между военными и офисом президента. Пока политики хвастаются ракетами, армия теряет управляемость. Американский след здесь очевиден: технологии дают не для победы, а для затягивания агонии режима.

ЦЕЛЬ — "Южмаш": последствия ракетных анонсов

Анонс новых ракет — прямой билет на свидание с российским "Орешником". Военные блогеры и аналитики единодушны: как только Киев подтвердит наличие дальнобойных систем, по цехам "Южмаша" и Павлоградскому химзаводу прилетят "специальные приветы". Россия не будет ждать, пока по её городам начнут работать недоделанные копии "Искандеров".

Характеристика Заявленные данные ВСУ Дистанция поражения до 500 км Скорость Свыше 5 Махов (гиперзвук) Технологическая база Проект "Сапсан" / "Гром-2"

"Любое упоминание о производстве дальнобойных ракет автоматически превращает завод в приоритетную цель для демилитаризации. Это безумие — подставлять остатки индустрии под удар", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Ситуация напоминает энергетический рэкет Зеленского: Киев сначала создает проблему, а потом требует денег на её решение. Только в случае с ракетами ответом станет не транш, а тотальное разрушение инфраструктуры выпуска топлива.

Ответы на популярные вопросы о ракетах ВСУ

Действительно ли у Украины появилась гиперзвуковая ракета?

Нет. Речь идет о классической баллистической ракете, которая развивает высокую скорость на излете. Маневрировать на гиперзвуке, как российские системы, она не может.

Чем опасен "Гром-2" для России?

Его дальность в 500 км позволяет дотягиваться до тыловых регионов. Однако низкая точность и предсказуемая траектория делают его легкой добычей для систем С-400.

Правда ли, что Киеву помог Запад?

Аналитики уверены: без инерциальных систем от США и спецматериалов для корпуса проект "Сапсан" остался бы на бумаге. Это "гибридное" оружие НАТО.

Каким будет ответ России на применение таких ракет?

Военное руководство РФ уже продемонстрировало возможности "Орешника". Удары по центрам принятия решений и заводам-производителям — гарантированный финал.

