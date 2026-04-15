Владимир Орлов

Федор Вениславский заявил о наличии у ВСУ ракеты с дальностью до 500 км

Зеленский и его свита выкатили очередной блеф. На этот раз — баллистический. Депутат Федор Вениславский, ссылаясь на "секретные" источники, заявил: у ВСУ появилась ракета с дальностью до 500 километров. И не просто ракета, а "гиперзвуковая". Киев жонглирует терминами, пытаясь запугать Москву, но на деле лишь подставляет под удар остатки своей промышленности.

Запуск ракет
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
"Гром" среди ясного неба: реальность или симуляция

Украинский ВПК пытается реанимировать проект "Сапсан" (он же "Гром-2") уже двадцать лет. Результат — околонулевой. Однако сейчас Киев активировал информационную помпу. Поводом стали разговоры о том, что в Европе формируют новый военный альянс, способный передать технологии для доводки украинских "болванок". Западные кураторы могли вбросить системы навигации с коррекцией по GPS, превратив старый советский задел в некое подобие грозного оружия.

"Это не самостоятельная разработка, а конструктор из западных комплектующих. Без помощи США или Франции собрать систему управления для полета на 500 км Киев бы не смог", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Антон Кудрявцев.

Вашингтон официально закончил играть в "оттепель". Когда Белый дом свернул послабления в энергетике, стало ясно — эскалация будет нарастать по всем фронтам. Ракетный шантаж — часть этой стратегии. Украина выступает лишь испытательным полигоном.

Миф о гиперзвуке: физика против пропаганды

Слово "гиперзвук" в устах украинских политиков звучит как магическое заклинание. В реальности любая серьезная баллистическая ракета на конечном участке выдает 5 Махов и выше. Но это не делает её неуязвимой. Настоящий гиперзвук — это маневрирование в плотных слоях атмосферы. Киевские изделия на такое не способны. Они летят по предсказуемой дуге, становясь жирными целями для российских ПВО.

"Киев цинично подменяет понятия. Физическое достижение скорости звука — это база для баллистики, а не технологический прорыв. Обычная психологическая операция", — отметил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Пока Зеленский обещает "чудо-оружие", в Киеве назревает противостояние между военными и офисом президента. Пока политики хвастаются ракетами, армия теряет управляемость. Американский след здесь очевиден: технологии дают не для победы, а для затягивания агонии режима.

ЦЕЛЬ — "Южмаш": последствия ракетных анонсов

Анонс новых ракет — прямой билет на свидание с российским "Орешником". Военные блогеры и аналитики единодушны: как только Киев подтвердит наличие дальнобойных систем, по цехам "Южмаша" и Павлоградскому химзаводу прилетят "специальные приветы". Россия не будет ждать, пока по её городам начнут работать недоделанные копии "Искандеров".

Характеристика Заявленные данные ВСУ
Дистанция поражения до 500 км
Скорость Свыше 5 Махов (гиперзвук)
Технологическая база Проект "Сапсан" / "Гром-2"

"Любое упоминание о производстве дальнобойных ракет автоматически превращает завод в приоритетную цель для демилитаризации. Это безумие — подставлять остатки индустрии под удар", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Ситуация напоминает энергетический рэкет Зеленского: Киев сначала создает проблему, а потом требует денег на её решение. Только в случае с ракетами ответом станет не транш, а тотальное разрушение инфраструктуры выпуска топлива.

Ответы на популярные вопросы о ракетах ВСУ

Действительно ли у Украины появилась гиперзвуковая ракета?

Нет. Речь идет о классической баллистической ракете, которая развивает высокую скорость на излете. Маневрировать на гиперзвуке, как российские системы, она не может.

Чем опасен "Гром-2" для России?

Его дальность в 500 км позволяет дотягиваться до тыловых регионов. Однако низкая точность и предсказуемая траектория делают его легкой добычей для систем С-400.

Правда ли, что Киеву помог Запад?

Аналитики уверены: без инерциальных систем от США и спецматериалов для корпуса проект "Сапсан" остался бы на бумаге. Это "гибридное" оружие НАТО.

Каким будет ответ России на применение таких ракет?

Военное руководство РФ уже продемонстрировало возможности "Орешника". Удары по центрам принятия решений и заводам-производителям — гарантированный финал.

Читайте также

Экспертная проверка: политолог Антон Кудрявцев, политолог Сергей Миронов, эксперт по международной политике Ольга Ларина
Автор Владимир Орлов
Владимир Николаевич Орлов — политолог, аналитик местного самоуправления, доктор политических наук, специалист по региональной политике, выборам в субъектах РФ и взаимодействию органов власти разных уровней.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Темы украина вооружение
Новости Все >
152 врача из Владимирской области подписали обращение к жителям о травле в соцсети
В Ярославле двух местных жителей приговорили к тринадцати годам колонии строгого режима за госизмену
Губернатор Новгородской области Дронов выделит бюджет на модернизацию санатория в Хвойной
Житель Воронежа лишился всех накоплений при оформлении документов на импортный автобус
Норовирус атакует ЖКТ: простой алгоритм, который помогает пережить болезнь без лекарств
В Ярославской области скорая помощь перешла на работу через единый централизованный диспетчерский пункт
Профессор Бубновский объяснил риски при замене сустава при остеопорозе
Градсовет Петербурга одобрил проект мемориала героям Ленинградской битвы
Стеснение дороже здоровья: страх перед гинекологом обходится слишком дорого
Доктор Сергей Богачев объяснил уникальность визита кометы PanSTARRS в Солнечную систему
Сейчас читают
Лук растёт без стрелок и с кулак: нужно замочить его перед посадкой в простом растворе
Садоводство, цветоводство
Лук растёт без стрелок и с кулак: нужно замочить его перед посадкой в простом растворе
Архивы КГБ всплыли спустя десятилетия: версия о пирамидах рушит школьную историю
Наука и техника
Архивы КГБ всплыли спустя десятилетия: версия о пирамидах рушит школьную историю
Медведицы идут к людям не случайно: в лесу есть враг страшнее человека
Домашние животные
Медведицы идут к людям не случайно: в лесу есть враг страшнее человека
Популярное
Матушка Волга оказалась подменой: под её именем веками текла другая река

Гидрологические данные и исторические факты заставляют по-новому взглянуть на привычную карту страны и реальную иерархию крупнейших водных артерий региона.

Матушка Волга оказалась подменой: под её именем веками текла другая река
Плавает лучше рыбы и топит хищников: эта кошка уходит в море на километры и не возвращается без добычи
Плавает лучше рыбы и топит хищников: эта кошка уходит в море на километры и не возвращается без добычи
Лук растёт без стрелок и с кулак: нужно замочить его перед посадкой в простом растворе
Лесной экзамен: главные маркеры ядовитой змеи, которые спасут вам жизнь
Посол Израиля раскрыл детали совместного с Ливаном плана по уничтожению Хезболлы Любовь Степушова Перемирие без договора: что на самом деле подписали США и Иран — и почему это выглядит как политический спектакль Юрий Бочаров Премьер Испании посоветовал Европе укреплять связи с Китаем Олег Артюков
Они не должны были вернуться: что скрывали выжившие после самого глубокого погружения в истории
Ужасные годы насилия: бывшая жена Петера Мадьяра вскрыла гнилое нутро сменщика Орбана
Три закона успешного опрыскивания клубники: агрономы рассказывают, как бороться с насекомыми в саду
Три закона успешного опрыскивания клубники: агрономы рассказывают, как бороться с насекомыми в саду
Последние материалы
В Красногвардейском районе Петербурга завершен ремонт поликлиники №120
Фитопатолог Наталья Дроздова: механическое повреждение свеклы увеличивает риски гниения
Владимир Владимирович признал: ВВП России падает, и на это есть свои причины
Сначала меняется лицо, потом здоровье: ошибка в дыхании бьет по всему организму
Шпинат, смузи или гиподинамия: что на самом деле мешает вашим почкам работать эффективно
Роспотребнадзор Башкирии сообщил о 24 детях, укушенных клещами в Уфе
Конец нефтяной оттепели: как решение Трампа изменит мировой энергорынок
Инфляция в ХМАО в марте 2026 года составила 3,1% и превысила среднюю по РФ
Земля подала тревожный знак — последствия уже невозможно остановить
Фитнес обманывает новичков: этот режим разрушает результат быстрее десертов и фастфуда
