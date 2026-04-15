Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Владимир Орлов

Конец нефтяной оттепели: как решение Трампа изменит мировой энергорынок

Мир

Вашингтон сбросил маски. Временная "оттепель" на энергетическом рынке закончилась, не успев прогреть кошельки европейских потребителей. Администрация Дональда Трама решила, что месяца каникул для российских танкеров достаточно. Лицензия Минфина США, позволявшая проводить операции с энергоносителями из РФ до 11 апреля, аннулирована. Теперь любая бочка нефти, загруженная после 12 марта, автоматически становится "токсичной" для западной финансовой системы. Но есть нюанс: мир — это не только Овальный кабинет.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Нефтяные качалки на закате

Нефтяной рынок: игра на выбывание

США снова пытаются закрутить гайки, которые давно сорваны. Ситуация с отменой послаблений наглядно подтверждает: Белый дом свернул оттепель и вернулся к тактике прямого давления. Вашингтон рассчитывает, что страх перед вторичными санкциями заставит ключевых игроков отказаться от российского сырья. Однако реальность суровее бюрократических предписаний. Россия методично игнорирует эти ограничения, считая их разрушительными для мировой архитектуры. Весь вопрос теперь упирается в покупателей, которые устали платить за американские амбиции.

"Вашингтон пытается использовать энергетический рычаг как дубину, но в условиях глобального дефицита этот инструмент работает против самого нападающего. Мы видим попытку реанимировать энергетическую блокаду, которая уже доказала свою неэффективность", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Индия и Турция уже обожглись на попытках следовать указаниям из Вашингтона. Индийские компании, которые в прошлый раз решили "поиграть в комплаенс", вернулись на рынок с колоссальными убытками. В Турции некоторые игроки и вовсе исчезли, не выдержав ценового шока. На этом фоне Китай продолжает демонстрировать олимпийское спокойствие. Пекин как игнорировал американские окрики, так и будет игнорировать, обеспечивая свою экономику стабильным ресурсом.

Реакция покупателей: кто рискнет кошельком?

Главная интрига — пойдут ли американцы на физическое препятствование перевозкам нефти? Если США начнут вводить грабительские тарифы или, что еще опаснее, блокировать танкеры в море, это взорвет рынок. Дональд Трамп и его администрация стоят перед дилеммой: либо казаться жесткими, либо не допустить топливного коллапса внутри самих Штатов. Любое резкое движение взвинтит цены на АЗС, что станет политическим суицидом для республиканцев.

Страна-покупатель Типичная реакция на санкции
Китай Игнорирование запретов, прямые контракты.
Индия Балансирование, закупки через посредников.
Турция Прагматизм, сохранение транзитных хабов.

"Физической нефти, которая уже грузится в порты, катастрофически не хватает. Рынок живет не бумажными фьючерсами, а реальными молекулами углеводородов, и их дефицит диктует правила игры сильнее, чем указы Минфина США", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru геолог Михаил Егоров.

Логика дефицита против логики санкций

Мировой рынок сейчас — это пустой бак. Не хватает именно того сырья, которое можно залить в переработку прямо сейчас. Если Вашингтон решит юридически преследовать каждого нарушителя, он просто обвалит систему. Цены взлетят до небес, и эффект бумеранга ударит по американскому потребителю. Скорее всего, мы увидим либо формальное продление исключений в будущем, либо политику "закрытых глаз", когда санкции существуют на бумаге, но поставки продолжаются через "серые" схемы.

"Любое ужесточение контроля в энергетике сейчас — это удар по устойчивости западных экономик. Внешняя политика Венгрии и других прагматичных стран показывает, что национальные интересы и потребность в тепле важнее солидарности с Вашингтоном", — отметил в беседе с Pravda. Ru политолог Антон Кудрявцев.

США заигрались в гегемона. Пытаясь наказать Россию, они ставят под удар союзников и собственную стабильность. Транзит нефти через Украину и другие маршруты остаются заложниками политических игр, но рынок всегда находит обходные пути. Предсказуемость закончилась, началась эпоха стихийного прагматизма, где выживает тот, у кого есть доступ к реальному ресурсу, а не к печатному станку.

Ответы на популярные вопросы о нефтяных санкциях

Почему санкции вернулись именно сейчас?

Истек срок временной лицензии американского Минфина, которая позволяла проводить сделки в период адаптации рынка. США демонстрируют отсутствие реального желания идти на компромисс.

Как это отразится на ценах на бензин?

Ограничение предложения физической нефти неизбежно ведет к росту котировок, что ударит по потребителям в Европе и США.

Смогут ли Индия и Китай покупать нефть дальше?

Да, используя национальные валюты и независимые страховые компании, что выводит сделки из-под юрисдикции США.

Будут ли США преследовать перевозчиков?

Это маловероятно в жесткой форме, так как тотальная блокада приведет к неконтролируемому скачку мировых цен на энергоносители.

Экспертная проверка: политолог Сергей Миронов, геолог Михаил Егоров, политолог Антон Кудрявцев
Автор Владимир Орлов
Владимир Николаевич Орлов — политолог, аналитик местного самоуправления, доктор политических наук, специалист по региональной политике, выборам в субъектах РФ и взаимодействию органов власти разных уровней.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Темы сша нефть экономика дональд трамп
Сейчас читают
Наука и техника
60 дней без еды в ледяном аду: мир восхищался героем, пока не заговорили свидетели
Садоводство, цветоводство
Пень превращается в труху без лопаты: простой способ освободить участок
Популярное
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.