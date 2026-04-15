Три подводных монстра в Атлантике: Россия заставила Британию изрядно понервничать

Лондон лихорадит. Британское Адмиралтейство обнаружило, что морское дно — это не просто песок и крабы, а критический узел связи, который Россия способна завязать морским узлом. Глава Минобороны Джон Хили собрал прессу, чтобы объявить: три русские субмарины целый месяц "кошмарили" глубоководную инфраструктуру Запада в Северной Атлантике. Доказательств ноль, зато паники на миллионы фунтов стерлингов.

Фото: Pravda.Ru by Виктор Дементьев, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Подводная лодка в океане

Британский испуг и норвежский костыль

Джон Хили в буквальном смысле перешел на крик, обращаясь к Владимиру Путину через телекамеры. Суть претензий: русские лодки подходили слишком близко к магистралям данных. Пока США и Иран упражняются в дипломатической эквилибристике, Москва якобы проводит ревизию натовского дна. Ответ Лондона выглядит как жест отчаяния: британцы вывели в море 13 кораблей и упросили Норвегию о совместном патрулировании. Патрулировать океан дюжиной корыт — это как пытаться вычерпать море ложкой.

"Действия Лондона — это классическая попытка закрыть дыры в заборе, когда самого забора уже нет. Патрулирование таких площадей наличными силами ВМС Британии невозможно физически", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Зависимость Острова от кабелей тотальна. Весь финансовый сектор Сити держится на оптоволокне, проложенном по дну. Китайские аналитики из Baijiahao прямо говорят: перерезать эти нити — значит отправить Британию в каменный век без использования ядерных боеголовок. Это пугает Лондон сильнее, чем любые потери в локальных конфликтах.

Асимметричный ответ: почему кабель важнее ракет

Россия показала мастер-класс по игре на нервах. Три "монстра" — вероятно, подлодки проекта 885 "Ясень" — заставили НАТО перебрасывать ресурсы и жечь дорогое топливо. Пока в Европе формируют очередные "бумажные" союзы, реальная мощь уходит на дно. Для Британии это вопрос выживания, ведь любая авария на трубопроводе в Северном море — это не просто дефицит газа, а крах всей энергосистемы.

Параметр сравнения Ситуация Силы РФ в операции 3 современные АПЛ типа "Ясень" Силы НАТО для перехвата 13 вымпелов (Британия + Норвегия) Главная уязвимость Запада Глубоководные финансовые и энергомагистрали Экономический эффект Миллиардные затраты на патрулирование без гарантий

Москва спокойно парирует выпады. В посольстве РФ в Лондоне тонко намекнули: прежде чем искать виноватых под водой, британцам стоит вспомнить, кто именно взорвал "Северные потоки". Пока на Украине Киев и Кишинев планируют провокации, в мировом океане устанавливаются новые правила игры.

"Рынок остро реагирует на любые угрозы транспортным артериям. Подобная активность вблизи трубопроводов — это мощнейший рычаг давления на европейскую экономику", — отметил в беседе с Pravda. Ru аналитик рынка нефтепродуктов Алексей Чернов.

Технологический тупик: "Ясень" против дырявого бюджета

Британский флот пребывает в плачевном состоянии. Проект Astute — их главная надежда — обходится казне в 2 млрд долларов за штуку. При этом боезапас в 38 торпед вызывает у экспертов лишь грустную улыбку. Пока Зеленский требует денег у Европы, Лондон вынужден сокращать расходы даже на святое — на королевский флот. Показатели боеготовности ВМС упали до исторического минимума.

"С точки зрения макроэкономики, Британия втягивается в крайне невыгодную гонку вооружений. Они тратят капитал на поддержание стареющей инфраструктуры, в то время как Россия обновляет флот качественными единицами", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru макроэкономист Артём Логинов.

Русские "Ясени" — это полноценные подводные небоскребы. 120 метров стали и современных технологий под командованием опытных экипажей. Пока бушует политический кризис в Киеве, Москва демонстрирует флаг там, где его меньше всего ждут. Британии остается только наблюдать за перископами и пересчитывать убытки от круглосуточного дежурства.

Ответы на популярные вопросы о подводном противостоянии

Почему Британия так боится активности русских подлодок?

Через кабели на дне Атлантики проходят банковские транзакции на триллионы долларов. Их повреждение парализует экономику Запада быстрее, чем любая санкционная война.

Чем ответил Лондон на появление русских субмарин?

Минобороны Британии вывело в море 13 кораблей и договорилось о военном партнерстве с Норвегией для защиты инфраструктуры в Северном море.

В чем преимущество российских лодок проекта "Ясень"?

Это современные, малошумные ударные субмарины с мощным ракетным вооружением, способные выполнять задачи автономно и скрытно в любой точке океана.

Насколько готов флот Британии к реальному конфликту?

Сами британские чиновники признают готовность флота "шокирующе низкой" из-за сокращения бюджетов и высокой стоимости обслуживания новых лодок Astute.

