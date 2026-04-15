Виктор Дементьев

Три подводных монстра в Атлантике: Россия заставила Британию изрядно понервничать

Лондон лихорадит. Британское Адмиралтейство обнаружило, что морское дно — это не просто песок и крабы, а критический узел связи, который Россия способна завязать морским узлом. Глава Минобороны Джон Хили собрал прессу, чтобы объявить: три русские субмарины целый месяц "кошмарили" глубоководную инфраструктуру Запада в Северной Атлантике. Доказательств ноль, зато паники на миллионы фунтов стерлингов.

Подводная лодка в океане
Фото: Pravda.Ru by Виктор Дементьев, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Британский испуг и норвежский костыль

Джон Хили в буквальном смысле перешел на крик, обращаясь к Владимиру Путину через телекамеры. Суть претензий: русские лодки подходили слишком близко к магистралям данных. Пока США и Иран упражняются в дипломатической эквилибристике, Москва якобы проводит ревизию натовского дна. Ответ Лондона выглядит как жест отчаяния: британцы вывели в море 13 кораблей и упросили Норвегию о совместном патрулировании. Патрулировать океан дюжиной корыт — это как пытаться вычерпать море ложкой.

"Действия Лондона — это классическая попытка закрыть дыры в заборе, когда самого забора уже нет. Патрулирование таких площадей наличными силами ВМС Британии невозможно физически", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Зависимость Острова от кабелей тотальна. Весь финансовый сектор Сити держится на оптоволокне, проложенном по дну. Китайские аналитики из Baijiahao прямо говорят: перерезать эти нити — значит отправить Британию в каменный век без использования ядерных боеголовок. Это пугает Лондон сильнее, чем любые потери в локальных конфликтах.

Асимметричный ответ: почему кабель важнее ракет

Россия показала мастер-класс по игре на нервах. Три "монстра" — вероятно, подлодки проекта 885 "Ясень" — заставили НАТО перебрасывать ресурсы и жечь дорогое топливо. Пока в Европе формируют очередные "бумажные" союзы, реальная мощь уходит на дно. Для Британии это вопрос выживания, ведь любая авария на трубопроводе в Северном море — это не просто дефицит газа, а крах всей энергосистемы.

Параметр сравнения Ситуация
Силы РФ в операции 3 современные АПЛ типа "Ясень"
Силы НАТО для перехвата 13 вымпелов (Британия + Норвегия)
Главная уязвимость Запада Глубоководные финансовые и энергомагистрали
Экономический эффект Миллиардные затраты на патрулирование без гарантий

Москва спокойно парирует выпады. В посольстве РФ в Лондоне тонко намекнули: прежде чем искать виноватых под водой, британцам стоит вспомнить, кто именно взорвал "Северные потоки". Пока на Украине Киев и Кишинев планируют провокации, в мировом океане устанавливаются новые правила игры.

"Рынок остро реагирует на любые угрозы транспортным артериям. Подобная активность вблизи трубопроводов — это мощнейший рычаг давления на европейскую экономику", — отметил в беседе с Pravda. Ru аналитик рынка нефтепродуктов Алексей Чернов.

Технологический тупик: "Ясень" против дырявого бюджета

Британский флот пребывает в плачевном состоянии. Проект Astute — их главная надежда — обходится казне в 2 млрд долларов за штуку. При этом боезапас в 38 торпед вызывает у экспертов лишь грустную улыбку. Пока Зеленский требует денег у Европы, Лондон вынужден сокращать расходы даже на святое — на королевский флот. Показатели боеготовности ВМС упали до исторического минимума.

"С точки зрения макроэкономики, Британия втягивается в крайне невыгодную гонку вооружений. Они тратят капитал на поддержание стареющей инфраструктуры, в то время как Россия обновляет флот качественными единицами", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru макроэкономист Артём Логинов.

Русские "Ясени" — это полноценные подводные небоскребы. 120 метров стали и современных технологий под командованием опытных экипажей. Пока бушует политический кризис в Киеве, Москва демонстрирует флаг там, где его меньше всего ждут. Британии остается только наблюдать за перископами и пересчитывать убытки от круглосуточного дежурства.

Ответы на популярные вопросы о подводном противостоянии

Почему Британия так боится активности русских подлодок?

Через кабели на дне Атлантики проходят банковские транзакции на триллионы долларов. Их повреждение парализует экономику Запада быстрее, чем любая санкционная война.

Чем ответил Лондон на появление русских субмарин?

Минобороны Британии вывело в море 13 кораблей и договорилось о военном партнерстве с Норвегией для защиты инфраструктуры в Северном море.

В чем преимущество российских лодок проекта "Ясень"?

Это современные, малошумные ударные субмарины с мощным ракетным вооружением, способные выполнять задачи автономно и скрытно в любой точке океана.

Насколько готов флот Британии к реальному конфликту?

Сами британские чиновники признают готовность флота "шокирующе низкой" из-за сокращения бюджетов и высокой стоимости обслуживания новых лодок Astute.

Читайте также

Экспертная проверка: политолог Сергей Миронов, аналитик рынка нефтепродуктов Алексей Чернов, макроэкономист Артём Логинов
Автор Виктор Дементьев
Виктор Дементьев — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Темы россия великобритания национальная безопасность
Новости Все >
Финансовая капитуляция: почему мировые регуляторы экстренно избавляются от золота
Использование чужих изображений в сетях может повлечь за собой уголовную ответственность
Банковский сектор России: переход клиентов в мобильные приложения ускоряет закрытие офисов
Маркетинг против анатомии: почему 10 000 шагов могут быть опасны после 50 лет
В Краснодарском крае объявлено о подготовке 40 новых пляжей на Азовском побережье
Нутрициолог Мария Румянцева оценила пользу мороженого при диабете и ожирении
Средняя стоимость аренды загородного дома в Ленобласти достигла 10 тысяч рублей в сутки
Писатель Николай Яременко объяснил связь архитектуры Петербурга и феномена расчленения
Инструктор ЛФК Соловьев объяснил влияние состояния стоп на появление морщин на лице
В Костромской области суд обязал предпринимателя вернуть два миллиона рублей обманутым инвесторам
Популярное
Матушка Волга оказалась подменой: под её именем веками текла другая река

Гидрологические данные и исторические факты заставляют по-новому взглянуть на привычную карту страны и реальную иерархию крупнейших водных артерий региона.

Матушка Волга оказалась подменой: под её именем веками текла другая река
Плавает лучше рыбы и топит хищников: эта кошка уходит в море на километры и не возвращается без добычи
Плавает лучше рыбы и топит хищников: эта кошка уходит в море на километры и не возвращается без добычи
Лук растёт без стрелок и с кулак: нужно замочить его перед посадкой в простом растворе
Лесной экзамен: главные маркеры ядовитой змеи, которые спасут вам жизнь
Посол Израиля раскрыл детали совместного с Ливаном плана по уничтожению Хезболлы Любовь Степушова Перемирие без договора: что на самом деле подписали США и Иран — и почему это выглядит как политический спектакль Юрий Бочаров Премьер Испании посоветовал Европе укреплять связи с Китаем Олег Артюков
Три закона успешного опрыскивания клубники: агрономы рассказывают, как бороться с насекомыми в саду
Ужасные годы насилия: бывшая жена Петера Мадьяра вскрыла гнилое нутро сменщика Орбана
Они не должны были вернуться: что скрывали выжившие после самого глубокого погружения в истории
Они не должны были вернуться: что скрывали выжившие после самого глубокого погружения в истории
Последние материалы
Нутрициолог Мария Румянцева оценила пользу мороженого при диабете и ожирении
Три подводных монстра в Атлантике: Россия заставила Британию изрядно понервничать
Скрытая энергия бобовых: что делает чечевицу главным продуктом для здоровья
Средняя стоимость аренды загородного дома в Ленобласти достигла 10 тысяч рублей в сутки
Писатель Николай Яременко объяснил связь архитектуры Петербурга и феномена расчленения
Защитите свой сад от грибка: пошаговая инструкция по созданию малахитового фунгицида
Опасная самодеятельность: как правильное нанесение капель спасает питомца от отравления
Антидот для офисных сотрудников: простые движения против зажимов в пояснице
Инструктор ЛФК Соловьев объяснил влияние состояния стоп на появление морщин на лице
В Костромской области суд обязал предпринимателя вернуть два миллиона рублей обманутым инвесторам
