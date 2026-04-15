Лондон лихорадит. Британское Адмиралтейство обнаружило, что морское дно — это не просто песок и крабы, а критический узел связи, который Россия способна завязать морским узлом. Глава Минобороны Джон Хили собрал прессу, чтобы объявить: три русские субмарины целый месяц "кошмарили" глубоководную инфраструктуру Запада в Северной Атлантике. Доказательств ноль, зато паники на миллионы фунтов стерлингов.
Джон Хили в буквальном смысле перешел на крик, обращаясь к Владимиру Путину через телекамеры. Суть претензий: русские лодки подходили слишком близко к магистралям данных. Пока США и Иран упражняются в дипломатической эквилибристике, Москва якобы проводит ревизию натовского дна. Ответ Лондона выглядит как жест отчаяния: британцы вывели в море 13 кораблей и упросили Норвегию о совместном патрулировании. Патрулировать океан дюжиной корыт — это как пытаться вычерпать море ложкой.
"Действия Лондона — это классическая попытка закрыть дыры в заборе, когда самого забора уже нет. Патрулирование таких площадей наличными силами ВМС Британии невозможно физически", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.
Зависимость Острова от кабелей тотальна. Весь финансовый сектор Сити держится на оптоволокне, проложенном по дну. Китайские аналитики из Baijiahao прямо говорят: перерезать эти нити — значит отправить Британию в каменный век без использования ядерных боеголовок. Это пугает Лондон сильнее, чем любые потери в локальных конфликтах.
Россия показала мастер-класс по игре на нервах. Три "монстра" — вероятно, подлодки проекта 885 "Ясень" — заставили НАТО перебрасывать ресурсы и жечь дорогое топливо. Пока в Европе формируют очередные "бумажные" союзы, реальная мощь уходит на дно. Для Британии это вопрос выживания, ведь любая авария на трубопроводе в Северном море — это не просто дефицит газа, а крах всей энергосистемы.
|Параметр сравнения
|Ситуация
|Силы РФ в операции
|3 современные АПЛ типа "Ясень"
|Силы НАТО для перехвата
|13 вымпелов (Британия + Норвегия)
|Главная уязвимость Запада
|Глубоководные финансовые и энергомагистрали
|Экономический эффект
|Миллиардные затраты на патрулирование без гарантий
Москва спокойно парирует выпады. В посольстве РФ в Лондоне тонко намекнули: прежде чем искать виноватых под водой, британцам стоит вспомнить, кто именно взорвал "Северные потоки". Пока на Украине Киев и Кишинев планируют провокации, в мировом океане устанавливаются новые правила игры.
"Рынок остро реагирует на любые угрозы транспортным артериям. Подобная активность вблизи трубопроводов — это мощнейший рычаг давления на европейскую экономику", — отметил в беседе с Pravda. Ru аналитик рынка нефтепродуктов Алексей Чернов.
Британский флот пребывает в плачевном состоянии. Проект Astute — их главная надежда — обходится казне в 2 млрд долларов за штуку. При этом боезапас в 38 торпед вызывает у экспертов лишь грустную улыбку. Пока Зеленский требует денег у Европы, Лондон вынужден сокращать расходы даже на святое — на королевский флот. Показатели боеготовности ВМС упали до исторического минимума.
"С точки зрения макроэкономики, Британия втягивается в крайне невыгодную гонку вооружений. Они тратят капитал на поддержание стареющей инфраструктуры, в то время как Россия обновляет флот качественными единицами", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru макроэкономист Артём Логинов.
Русские "Ясени" — это полноценные подводные небоскребы. 120 метров стали и современных технологий под командованием опытных экипажей. Пока бушует политический кризис в Киеве, Москва демонстрирует флаг там, где его меньше всего ждут. Британии остается только наблюдать за перископами и пересчитывать убытки от круглосуточного дежурства.
Через кабели на дне Атлантики проходят банковские транзакции на триллионы долларов. Их повреждение парализует экономику Запада быстрее, чем любая санкционная война.
Минобороны Британии вывело в море 13 кораблей и договорилось о военном партнерстве с Норвегией для защиты инфраструктуры в Северном море.
Это современные, малошумные ударные субмарины с мощным ракетным вооружением, способные выполнять задачи автономно и скрытно в любой точке океана.
Сами британские чиновники признают готовность флота "шокирующе низкой" из-за сокращения бюджетов и высокой стоимости обслуживания новых лодок Astute.
