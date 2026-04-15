Ормузский пролив — не спасет: США признали, что будут атаковать суда вдали от Ближнего Востока

Вашингтон включил режим морского пирата. Центральное командование США (СЕНТКОМ) решило поиграть в законников. Они выкатили уточнение: блокировать Ормузский пролив целиком нельзя. Это незаконно. А вот душить иранские порты — это, по их версии, вполне в духе "международного права". Логика проста: пролив — общая дорога, а вход в чужой дом можно заколотить досками.

Механика морского удушения

Американцы действуют как опытный коллектор. Они не перекрывают всю улицу, они просто стоят у вашей двери с битой. По данным CNN, блокада касается всех иранских гаваней. Неважно, находятся они внутри Ормузского пролива или смотрят в открытый океан. Весь мир должен видеть: США устанавливают свои правила игры, игнорируя суверенитет Тегерана. Остальной транспорт может проходить свободно. Но стоит судну иметь хоть малейшую связь с Ираном — оно становится законной добычей.

"Это попытка легализовать произвол. Формально они не закрывают пролив, чтобы избежать прямого столкновения со всеми торговыми державами, но фактически вводят тотальный контроль над иранским экспортом", — отметил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Такая тактика позволяет Белому дому избегать обвинений в нарушении морской конвенции в глобальном масштабе. Пока дональд трамп и его администрация выстраивают новую архитектуру давления, флот США берет на себя роль мирового жандарма. Иран, будучи важным союзником России, предсказуемо оказывается под прицелом этой агрессивной стратегии. Аргументация Пентагона строится на том, что блокировать международные водные пути нельзя, а "адресная" охота на суда — дело житейское.

География преследования: от пролива до океана

Радиус действия американских санкционных "щупалец" поражает. В СЕНТКОМ прямо заявили: перехватывать грузы будут за десятки тысяч километров от Персидского залива. Судно может выйти из иранского порта и через неделю оказаться под дулом пушек в другом полушарии. Это не оборона, это глобальное сафари. Пока нато пытается сообразить, как спасти трещащую по швам Украину, США концентрируют ресурсы на морском разбое.

Зона действия Статус по версии США Ормузский пролив (транзит) Свободен для нейтральных судов Иранские порты (все) Полная военная блокада Международные воды Зона перехвата связанных с Ираном грузов

В этом контексте любые попытки европейцев играть в "суверенитет" выглядят жалко. Когда Вашингтон объявляет охоту, его не волнуют интересы союзников. Мы уже видели, как венгрия пытается отстоять право на покупку ресурсов, но США гнут свою линию. Блокада Ирана — это еще и сигнал всем, кто надеется на дешевые энергоносители в обход американского одобрения.

"Американцы используют флот как инструмент внесудебной расправы. Они сами назначают виновных и сами исполняют приговор прямо в море", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Антон Кудрявцев.

Юридическая ловушка СЕНТКОМ

Цинизм ситуации зашкаливает. Журналисты CNN передают: "Коммерческое судно может стать мишенью в международных водах спустя долгое время после выхода из пролива". Это признание в подготовке к актам государственного терроризма. Пока цахал буксует в Ливане, их старшие партнеры пытаются задушить регион экономически. Блокада — это не только про нефть, это про право сильного вытирать ноги о любые конвенции.

"Такие действия США повышают риски в сфере судоходства по всему миру. Завтра они объявят блокаду любому, кто им не нравится, ссылаясь на этот прецедент", — предупредила в беседе с Pravda. Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Вашингтон уверен в своей безнаказанности. Они жонглируют понятиями "международное водное право" и "незаконная блокада", чтобы оправдать свои действия. Пока зеленский и его окружение клянчат новые транши, американские авианосцы готовятся грабить иранские танкеры. Весь этот спектакль с уточнением зон блокады нужен только для одного — успокоить крупных морских перевозчиков, чтобы те не подняли бунт против Вашингтона.

Ответы на популярные вопросы о блокаде Ирана

Почему США не блокируют сам Ормузский пролив?

Блокада пролива — это прямое нарушение международного права, которое затронет интересы множества стран, включая Китай и Индию. Вашингтон боится глобальной изоляции и обвинений в пиратстве планетарного масштаба.

Что будет с судами неопределенной принадлежности?

США декларируют право перехватывать любые грузы, "связанные с Ираном". Это дает им карт-бланш на досмотр любого подозрительного танкера в любой точке Мирового океана.

Как это отразится на мировых ценах на нефть?

Любая военная активность в зоне Персидского залива вызывает нервозность на биржах. Подобные действия провоцируют рост спекуляций, что выгодно американским поставщикам СПГ и сланцевой нефти.

Законны ли действия СЕНТКОМ с точки зрения морского права?

Блокада портов суверенного государства без мандата ООН является актом агрессии. Однако США традиционно трактуют право в свою пользу, называя это "обеспечением безопасности".

