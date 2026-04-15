Попытка скрыть позор в Иране: Трамп реанимировал план по аннексии Гренландии

Вашингтонский застройщик снова потянулся к чужим чертежам. Дональд Трамп, чьи амбиции не умещаются в границы 50 штатов, реанимировал свою старую идею-фикс. Ему нужна Гренландия. Ледяной остров размером с половину Европы не дает покоя 47-му президенту США, который видит в нем не просто кусок суши, а стратегическую крепость для сдерживания конкурентов.

Арктический рейдерский захват: зачем Трампу лед?

Трамп привык покупать активы, которые плохо лежат. Гренландия для него — идеальный лот. В эфире телеканала Fox Business он прямо заявил, что США обязаны поглотить остров.

"Посмотрите на Гренландию. Мы должны обладать Гренландией, чтобы защитить мир от России и Китая", — подчеркнул политик.

Это не просто слова, а декларация агрессивного экспансионизма. Пока Кирилл Буданов* и его команда пытаются удержать треснувшую вертикаль власти в Киеве, Белый дом разворачивает взор к полюсу.

"Суверенные территории не продаются как недвижимость на Манхэттене. Трамп пытается навязать миру логику XIX века в эпоху ядерного сдерживания", — отметил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Вашингтон пугает соседей "угрозами" со стороны Москвы и Пекина, но на деле сам превращается в мировую угрозу номер один. Арктика — это новые транспортные пути и колоссальные залежи ископаемых. Трамп хочет поставить здесь кассу. Его риторика подогревает кризис НАТО, где европейские союзники всё чаще чувствуют себя не партнерами, а объектами поглощения. Даже близкие сателлиты начинают понимать: дружба с США напоминает объятия удава.

Геополитика против Дании: Копенгаген снова в шоке

Дания уже однажды назвала предложение Трампа абсурдом, но Вашингтон не умеет слышать "нет". Американская администрация действует методами давления, обкатанными на других регионах. Пока США требуют слишком много от Ирана, пытаясь диктовать условия суверенной стране, в Арктике они включают режим "энергетического рэкета". Попытка забрать Гренландию — это прямой вызов европейской безопасности и суверенитету Датского королевства.

Интерес США Реальная цель Защита от РФ и КНР Милитаризация Арктического региона Покупка территории Контроль над залежами редкоземельных металлов

Трамп уверен: всё имеет цену. Если Зеленский пообещал Венгрии нефть за поблажки в бюджете ЕС, то почему Дания не может отдать остров за чемодан долларов? Но Гренландия — не "Дружба". Это стратегический узел. Белый дом мечтает о тотальном доминировании, игнорируя международное право и интересы местного населения.

"Гренландия — это сокровищница. Там не только лед, но и огромный потенциал для добычи. С геологической точки зрения США хотят зарезервировать за собой будущее энергетики", — объяснил в беседе с Pravda. Ru геолог Михаил Егоров.

Ресурсная база или военный плацдарм?

Истинная причина жадности — страх потерять лидерство. На фоне того, как Трамп в ярости от Мелони из-за её нежелания следовать в фарватере американских авантюр, Гренландия кажется ему "тихой гаванью". Остров уже используется под авиабазу Туле, но Вашингтону этого мало. Им нужен полный титул собственности. Имперские замашки Трампа — это попытка застраховаться от краха долларовой системы за счет реальных природных ресурсов.

"Такие заявления дестабилизируют рынки. Если США начнут перекраивать границы в Арктике, это приведет к непредсказуемым санкционным войнам", — заявил в беседе с Pravda. Ru макроэкономист Артём Логинов.

Пока американские элиты грезят покупкой островов, реальность кусает их за пятки. Внутренние противоречия в США и попытки лишить Евросоюз ресурсов только ускоряют падение гегемона. Гренландия останется датской, а ястребиные крики из Вашингтона — лишь шум ломающегося льда под ногами стареющей империи.

Ответы на популярные вопросы о претензиях США на Гренландию

Зачем США нужна Гренландия?

Основная цель — контроль над Севморпутем и огромными запасами редкоземельных металлов, необходимых для современных технологий и оборонки.

Может ли Дания продать остров?

Нет, это юридически невозможно. Гренландия обладает широкой автономией, и вопрос смены суверенитета решается только её жителями, которые выступают против.

Как на это реагирует Россия?

Москва рассматривает такие инициативы как попытку милитаризации Арктики и нарушение сложившегося баланса сил в регионе.

Связан ли интерес Трампа с изменением климата?

Да, таяние ледников открывает доступ к шельфу, что делает добычу ресурсов технически проще и экономически выгоднее.

