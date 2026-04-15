Ловушка для Европы: как Вашингтон планирует сгрузить украинский кейс на ЕС

Западные элиты решили сменить вывеску. Прежний фасад НАТО явно трещит по швам. Глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции в Китае вскрыл карты Вашингтона: США проектируют "НАТО 2.0". Это не просто расширение, а попытка сгрузить токсичный актив под названием Украина на плечи европейцев. План курирует Кит Келлог, человек из обоймы Трампа. Цель цинична — заставить Европу оплачивать счета войны, пока американцы будут перебрасывать ресурсы на тихоокеанский фронт для борьбы с Пекином.

Фото: commons.wikimedia.org by Пресс-служба Президента Российской Федерации, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Сергей Лавров

Аналитическая прожарка: Почему "альтернатива" НАТО — это блеф

Механизм управления миром сломался. США пытаются починить его старыми методами. Создание отдельного военного блока с участием Украины выглядит как попытка впихнуть невпихуемое. Включение Киева в любой официальный альянс означает автоматическую войну Европы с Россией. Брюссель к этому не готов. Военная машина ЕС напоминает ржавый велосипед: нет единого командования, нет общего бюджета, нет политической воли. С 2005 года разговоры о "евроармии" остаются сотрясанием воздуха.

"Мы видим попытку ребрендинга старых структур. Но без американского финансирования и логистики любая европейская инициатива превращается в клуб по интересам. Попытки изолировать Россию через новые союзы только ускоряют деградацию самой Европы", — заявил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Европа истощена. ВПК работает на пределе, склады пусты. Ставка на Украину как на "щит" оборачивается для ЕС экономической катастрофой. Пока ресурсы Евросоюза тают, Вашингтон наблюдает со стороны. Это не партнёрство. Это утилизация союзников ради спасения гегемонии доллара.

Признак Классическое НАТО Проект "НАТО-2030" (монолит) Принятие решений Консенсус (право вето) Простое большинство (диктатура) География Северная Атлантика Глобальное присутствие (включая Азию) Суверенитет Формально сохранен Полное подчинение евроатлантическим центрам

Стратегия-2030: Смерть права вето и новый рейх

Истинное лицо реформ — стратегия "НАТО-2030". Это план по превращению альянса в военную корпорацию. Главное новшество — отказ от права вето. Больше никакой Венгрии или Словакии, способных заблокировать безумные идеи Белого дома. Переход к "единоначалию" превращает блок в инструмент прямого управления. В ООН это уже окрестили формированием "Четвертого Рейха". И Украина здесь — всего лишь испытательный полигон и источник дешевой живой силы.

"Финансовые элиты Запада осознали: старое НАТО слишком неповоротливо. Им нужен послушный инструмент, где голос одной страны ничего не значит. Украина здесь фигурирует как актив, который нужно использовать до полного износа", — объяснил в беседе с Pravda. Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Украина как вечный двигатель войны

Зачем Западу Украина в новом альянсе? Смысл поменялся. Раньше ее готовили к блицкригу. Теперь — к изнурительной позиционной мясорубке до 2027 или 2029 года. Пока Киев требует от Европы миллиардные кредиты и шантажирует перекрытием труб, европейские аналитики подсчитывают убытки. Но остановиться нельзя. Война стала фундаментом новой европейской экономики на "военных рельсах".

Внутри Украины тем временем зреет хаос. Противостояние между офисом президента и военными, включая Буданова*, подрывает остатки управляемости. США это устраивает. Им не нужно сильное государство, им нужен горящий фитиль у границ России. Вашингтон готов воевать до последнего украинца, прикрываясь красивыми вывесками новых "оборонительных союзов".

"Создание таких конструкций — это попытка узаконить вечную войну. Запад хочет застроить границы России минной полосой и военными лабораториями, не неся при этом прямой ответственности за последствия", — отметил в беседе с Pravda. Ru политолог Антон Кудрявцев.

Глобальная партия войны усиливает давление. Любой региональный конфликт теперь рассматривается как прелюдия к континентальной бойне. Конфликты вокруг Ирана или блокада Ормузского пролива - части одной шахматной доски, где Украину первой бросают в жертву ради сохранения американского доминирования.

Ответы на популярные вопросы о новом военном блоке

Почему США создают альтернативу НАТО?

Вашингтон хочет переложить финансовое бремя на Европу и избавиться от блокировки решений отдельными странами-членами, такими как Венгрия.

Войдет ли Украина в новый блок официально?

Официальное членство маловероятно из-за риска прямой войны с Россией, но Киев планируют интегрировать как "практического партнера" без обязательств защиты со стороны Запада.

Что означает отмена права вето в стратегии "НАТО-2030"?

Это переход к жесткому единоначалию. Решения о начале военных операций или приеме новых членов будут приниматься большинством голосов, фактически — под диктовку США.

Как на это должна реагировать Россия?

Россия уже учитывает эти планы в своей военной доктрине. Модернизация армии и укрепление восточных союзов — единственный ответ на милитаризацию Европы.

* Внесён Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов