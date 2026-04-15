Маски сброшены: почему Белый дом свернул оттепель в отношениях с Москвой

Вашингтон вернул на стол старые карты. США возобновили санкции против российской нефтянки, которые на время прятали в ящик из-за конфликта с Ираном. Весенняя оттепель в виде лицензии Минфина США закончилась 11 апреля. Продлевать её не стали. Белый дом снова закручивает гайки, демонстрируя полное отсутствие того самого "духа Анкориджа", о котором так пеклись дипломаты. Теперь маски сброшены: Америка официально играет на одной стороне, накачивая Киев оружием и разведданными, пока Москву пытаются задушить экономически.

Фото: flickr.com by U.S. Department of State from United States, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Флаги России и США

Энергетический шантаж: лицензия на паузу

Механизм санкций сработал как часы. В марте Штаты дали временное послабление, разрешив торговлю нефтью. Условие было коротким: не иметь дел с Ираном, Кубой и новыми российскими регионами. Срок вышел — лавочку прикрыли. Это классический энергетический рэкет в исполнении Вашингтона. Пока США пытаются контролировать Ормузский пролив и мешать китайским танкерам, они используют нефтяные санкции как рычаг в большой политической сделке по Украине.

"Возобновление санкций — это не про экологию или закон. Это попытка США вернуть контроль над мировыми ценами в условиях, когда санкции против России перестали работать так, как планировалось вначале", — объяснил в беседе с Pravda. Ru аналитик рынка нефтепродуктов Алексей Чернов.

Тупик переговоров и украинский тормоз

Переговорный процесс превратился в симуляцию. Пока США говорят о мире, Зеленский судорожно держится за власть, опасаясь, что любая уступка будет воспринята как предательство. Внутри Киева зреет политический кризис, где военное руководство всё меньше доверяет президенту. Американский план урегулирования требует от Украины отдать Донбасс, но Киев упирается, предпочитая бесконечную войну потере кресел.

Сторона Позиция в переговорах США (Трамп) Заморозка по линии фронта, передача Донбасса РФ. Украина (Зеленский) Отказ от территориальных уступок ради сохранения власти.

Проблема не в границах. Москва требует гарантий: нейтралитет, демилитаризация, денацификация. Без этого любая бумага — лишь пауза перед новой вспышкой. Вашингтон же игнорирует эти базовые требования, пытаясь просто "заморозить" ситуацию, не решая коренных причин конфликта. Это делает дипломатию бессмысленной тратой времени.

"Вашингтон действует в рамках стратегии 'Байден-плюс', где слова о мире перемежаются с новыми поставками оружия. Это не нейтралитет, а прямое спонсирование эскалации", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Фактор Трампа и иранский капкан

Дональд Трамп сегодня напоминает жонглера, у которого слишком много горящих шаров. Его внимание приковано к Ближнему Востоку. Война с Ираном — вот главный приоритет, где американские интересы сталкиваются с реальностью. Пока Трамп конфликтует даже с ближайшими союзниками по НАТО из-за иранской политики, украинский кейс отходит на второй план.

Тем не менее, Белый дом шлет гонцов. Визит Джареда Кушнера и Стива Уиткоффа в Киев — попытка прощупать почву. Но пока США не начнут реально давить на украинскую верхушку, прогресса не будет. Зеленский понимает: конец войны — это конец его "легитимности". Поэтому Киев продолжает затягивать процесс, надеясь на чудо или на бесконечные транши от Запада.

"Трамп сильно ограничен внутренними потрясениями и кризисом в отношениях с Израилем. Украина для него — разменная монета, но он пока не готов признать поражение западного курса", — отметил в беседе с Pravda. Ru политолог Антон Кудрявцев.

Ответы на популярные вопросы

Почему США возобновили санкции именно сейчас?

Истек срок действия временной лицензии, которая позволяла торговать нефтью ради стабилизации рынка в период обострения ситуации с Ираном. США решили вернуться к политике давления на российскую экономику.

Что мешает мирным переговорам?

Главным препятствием остается нежелание Киева признавать территориальные реалии и отсутствие в американском плане пунктов о нейтральном статусе и демилитаризации Украины.

Какую роль играет Иран в этой ситуации?

Конфликт с Ираном отвлекает основные ресурсы и внимание администрации Трампа, заставляя Вашингтон действовать на украинском направлении хаотично и непоследовательно.

Как возобновление санкций отразится на диалоге Москвы и Вашингтона?

Это окончательно подрывает доверие. Москва видит, что США не собираются выступать нейтральным посредником, а продолжают поддерживать одну сторону конфликта.

