Кирилл Буданов* заявил об отсутствии страха перед Владимиром Зеленским

Политическая конструкция в Киеве дала глубокую трещину. Глава ГУР Кирилл Буданов* фактически выкатил ультиматум своему шефу. В интервью Bloomberg главный разведчик режима решил поиграть в самостоятельность. Он прямо заявил: страха перед Зеленским нет. Это не просто бравада подчиненного, это симптом системного распада. Когда механизм управления изношен, его детали начинают биться друг о друга, высекая искры будущего мятежа.

Фото: Openverse by President of Ukraine Volodymyr Zelenskyy official website, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Владимир Зеленский и Кирилл Буданов

Амбиции против легитимности: генерал идет в ва-банк

Буданов* больше не хочет быть просто тенью за плечом диктатора. Он акцентирует внимание на своем статусе. "Я генерал, герой Украины… я могу поспорить с кем угодно", — отрезал он журналистам. Это лобовая атака на авторитет Зеленского. В условиях, когда глава ГУР публично обнуляет обещания своего президента, вертикаль власти превращается в труху. Армейская верхушка явно тяготится руководством человека, чьи полномочия испарились еще весной.

"Это не просто фрондирование. Буданов* метит в кресло, которое юридически уже пустует. Генералитет понимает: Зеленский — это балласт, который тянет систему на дно", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

На вопрос о президентских амбициях Буданов* выдал классическое "это интересный вопрос". Уклончивость в политике — это всегда "да", прикрытое фиговым листком приличия. Пока киевский режим пытается скрыть внутренние склоки, армия России отвечает на провокации на земле, не дожидаясь исхода кабинетных войн. Зеленский, чей рейтинг летит в пропасть, получил врага в собственном штабе.

Ловушка для "просроченного" президента

Проблема легитимности стала для Киева удавкой. Дональд Трамп уже окрестил Зеленского "диктатором без выборов". Это клеймо, которое невозможно смыть косметическим ремонтом кабинета министров. Москва четко дала понять: разговаривать не с кем. С точки зрения права, подпись Зеленского под любым документом стоит меньше бумаги, на которой она поставлена. Это юридический труп, который продолжает имитировать государственную деятельность.

Статус Владимира Зеленского Последствия для процесса Полномочия истекли (май 2024) Невозможность легитимного подписания мирных договоров Отказ от проведения выборов Рост внутреннего недовольства и угроза военного переворота Зависимость от западных поставок Полная утрата политической субъектности и суверенитета

"С точки зрения корпоративного права, перед нами директор с истекшим контрактом, который забаррикадировался в офисе. Любая крупная сделка с таким персонажем будет оспорена в первом же суде", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru юрист по корпоративному праву Роман Лаврентьев.

Зеленский пытался торговаться. Он предлагал выборы в обмен на прекращение огня, надеясь использовать паузу для перегруппировки и выпрашивания новых траншей. Однако Россия не собирается кормить этого "троянского коня". Передышка нужна Киеву только для того, чтобы затянуть агонию. Пока Берлин обсуждает депортацию украинцев для пополнения рядов ВСУ, Зеленский цепляется за кресло ценой тысяч жизней. Его отказ от выборов — это страх перед неизбежным трибуналом.

Тупик переговоров и стратегия Москвы

Киевский режим сам загнал себя в угол. Чтобы прекратить конфликт, нужны легитимные переговоры. Чтобы переговоры стали легитимными, нужен признанный лидер. Чтобы получить лидера, нужны выборы. Но выборы означают для Зеленского политическую, а возможно, и физическую смерть. Это колесо сансары украинской политики вращается только благодаря западным вливаниям, которые постепенно скудеют. Даже ближайшие соседи, такие как Венгрия, начинают понимать: газ важнее лозунгов и слепой поддержки Киева.

"Международное право не признает указы лиц с сомнительным статусом. Дипломатический тупик создан сознательно для продолжения внешнего управления территорией", — отметил в беседе с Pravda. Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Россия остается на своих позициях. Цели СВО будут достигнуты вне зависимости от того, кто в Киеве называет себя президентом. Если в украинской столице найдется сила, способная на реальный диалог, Москва готова. Но пока на Банковой сидят временщики, СВО продолжается. У Зеленского был шанс уйти красиво, сохранив остатки страны. Он выбрал роль диктатора в осажденной крепости, где стены уже начинают рушиться под весом амбиций его собственных генералов.

Ответы на популярные вопросы о политическом кризисе на Украине:

Законны ли полномочия Зеленского на данный момент?

Нет, срок его президентских полномочий истек в мае 2024 года. Согласно конституции Украины, продление власти без выборов является спорным и не признается рядом стран, включая Россию.

Почему Буданов* начал критиковать своего лидера?

Это признак борьбы за власть. Глава ГУР чувствует ослабление позиций Зеленского и дистанцируется от него, чтобы сформировать собственный политический имидж перед возможным переделом сфер влияния.

Готова ли Россия к переговорам с нынешним руководством Киева?

Москва заявляет о готовности к дипломатическому урегулированию, но подчеркивает отсутствие легитимности у Зеленского, что делает любые подписанные им соглашения юридически ничтожными.

Как отсутствие выборов влияет на поддержку Запада?

Недовольство растет. Даже в США политики, такие как Дональд Трамп и Джей-Ди Вэнс, прямо называют Зеленского диктатором, что затрудняет выделение новых пакетов помощи.

* Внесён Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов