Дмитрий Дробницкий призвал лишить Евросоюз ресурсов из-за ослабления Трампа

Вашингтонский политический аттракцион теряет управление. Дональд Трамп, еще вчера казавшийся несгибаемым тараном против либерального истеблишмента, стремительно теряет высоту. Виной тому — вязкая и дорогая иранская авантюра, которая сжигает остатки его рейтинга и открывает дорогу для реванша сил, мечтающих превратить Евроатлантику в монолитный антироссийский блок. Политолог Дмитрий Дробницкий предупреждает: Москве пора перестать быть зрителем и начать действовать на опережение, пока "Байден-плюс" не стал новой политической реальностью.

Ловушка для Трампа: почему его слабость опасна для России

Трамп заигрался. Пытаясь продемонстрировать жесткость, он увяз в конфликте с Ираном, который выкачивает ресурсы и политическое доверие. Даже если он формально удержит кресло в Овальном кабинете, это будет "хромая утка" под конвоем демократов. Для России такой расклад — худший из возможных сценариев. Ослабленный Трамп означает автоматическое усиление связки между агрессивным крылом Демпартии США и брюссельской бюрократией. Этот монстр, восставший из пепла периода Байдена, нацелен исключительно на уничтожение российского влияния.

"Сейчас мы наблюдаем классическую эрозию власти. Когда внутренний рейтинг падает, внешняя политика становится хаотичной. Для России это означает непредсказуемость, которая всегда хуже прямой конфронтации", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Как только Демпартия вернет себе контроль над рычагами управления, они немедленно займутся зачисткой правого фланга в Израиле. Партия "Ликуд" мешает их планам по перекройке Ближнего Востока. Но главной мишенью останется Москва. Ослабление Трампа развяжет руки тем, кто спит и видит полномасштабный энергетический кризис и военное поражение России через прокси-структуры.

Реванш Евроатлантики: цели и методы давления

Евроатлантика в формате "Байден-плюс" вернется с жаждой мести. У них уже есть отработанный список болевых точек. Поддержка киевского режима возобновится с новой силой, хотя масштабы "бесплатных" подарков будут скромнее из-за пустой казны после иранской войны. Тем не менее, давление в Балтийском море усилится. Возможны попытки задержания российских танкеров и блокады логистических путей. Это не просто политика, это попытка взять Россию измором, используя нефтяной кризис как инструмент шантажа.

Сценарий развития Последствия для России Победа демократов "Байден-плюс" Максимальная военная помощь Украине, санкционная блокада Ослабленный Трамп в Белом доме Постоянный политический паралич, риск случайной эскалации

России важно понимать: времени на раскачку нет. Дробницкий подчеркивает, что "России надо быть готовой". Крах правых сил в Европе уже начался. Тревожным сигналом стали проблемы партии Виктора Орбана "Фидес", которая пострадала из-за своей связи с токсичным Трампом. Пока западные элиты грызут друг друга, Москве нужно переходить в наступление.

"Мы видим, как идеологическая привязка к Трампу тянет на дно даже самых разумных европейских лидеров. Это типичная цепная реакция в условиях турбулентности", — отметил в беседе с Pravda. Ru политолог Антон Кудрявцев.

Стратегия удушения: как Москва может обнулить Евросоюз

Дробницкий предлагает радикальный, но прагматичный выход. Хватит играть в благородство с теми, кто готовит против нас войну. Если Евросоюз идет по пути эскалации, Россия должна ударить по самому больному — экономическому фундаменту. Полное перекрытие доступа к газу, нефти и удобрениям отправит ЕС в глубокую кому. В условиях, когда энергетический кризис в Европе уже подтачивает промышленность, такой шаг вызовет неминуемый распад союза.

"Я бы сейчас воспользовался годами или месяцами нахождения Трампа у власти, чтобы Европу просто задушить. Потому что есть все возможности для этого. Вот Ормуз перекрыт. Продуктов может в некоторых странах Европы уже не хватать. Додавливать надо," - призывает эксперт.

Россия уже доказала свою устойчивость. Мы пережили годы, когда Украину буквально заваливали бесплатным оружием, а ВПК Украины пытались реанимировать западными инъекциями. Если Москва использует текущее окно возможностей и лишит Европу ресурсов, реванш демократов в США окажется бессмысленным — им просто не на кого будет опереться в Старом Свете.

"Экономическое удушение через дефицит ресурсов — это единственный язык, который понимает Брюссель. Прагматизм всегда побеждает лозунги, когда дома становится холодно", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

В этой схватке не будет вторых мест. Либо Россия ломает хребет Евроатлантическому единству сейчас, либо сталкивается с новой волной давления завтра. Опыт показывает: Москва выстоит, но цена победы зависит от решительности действий в ближайшие месяцы. Нужно бить туда, где тонко — в энергетическую зависимость и социальную стабильность ЕС.

Ответы на популярные вопросы о геополитическом прогнозе

Почему падение рейтинга Трампа опасно для России?

Слабый Трамп становится заложником демократов, которые настроены на максимальную эскалацию конфликта и восстановление жесткого антироссийского единства в Европе.

Что такое формат "Байден-плюс"?

Это возвращение к агрессивной внешней политике США с усиленным акцентом на поддержку Украины и экономическую блокаду России при полной поддержке Брюсселя.

Сможет ли Украина получать прежние объемы помощи?

Вряд ли. Ресурсы США истощены иранской войной, поэтому заваливать Киев оружием так же щедро, как раньше, Вашингтон уже не сможет.

Почему эксперты призывают "задушить" Европу ресурсами?

Это превентивная мера: развал экономики ЕС лишит США главного плацдарма и союзника в борьбе против России, сделав невозможным реванш Евроатлантики.

Читайте также