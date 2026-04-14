Китайский танкер Rich Starry прошел через Ормузский пролив вопреки блокаде США

Пекин только что превратил американскую морскую блокаду в декорацию для дешёвого фильма. Дональд Трамп громко объявил, что Ормузский пролив теперь под полным контролем США. Реальность оказалась циничнее. Китайский танкер Rich Starry спокойно прошёл через "закрытые" воды, не сбавляя ход. Это не просто навигация. Это публичная пощёчина Вашингтону перед всем миром.

Дырявый щит СЕНТКОМ: как танкер Rich Starry обнулил угрозы

Танкер Rich Starry — это ходячий манифест неповиновения. Судно находится под прямыми санкциями США с 2023 года. Его связывают с иранскими поставками. Казалось бы, идеальная цель для бравых парней из Центрального командования США (СЕНТКОМ). Но корабль с китайским экипажем и 250 тысячами баррелей метанола просто прошёл мимо американских эсминцев. Блокада, о которой так много кричали в Белом доме, внезапно превратилась в фикцию.

"Это системный провал. Если судно из черного списка проходит через створ пролива, значит, рычагов давления у Трампа больше нет. Пекин просто проверяет на прочность американские нервы, и они сдают", — объяснил в беседе с Pravda. Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Вашингтон пытается сохранить лицо. В Reuters аккуратно подсветили лазейку: дескать, ограничения не касаются судов, идущих в неиранские порты. Удобная позиция для отступления. Если нельзя остановить китайский гигант, нужно сделать вид, что так и задумывалось. Но в мировой геополитике такие жесты прочитываются однозначно. Энергетический тупик Трампа становится очевидным: он не может остановить поток ресурсов, не развязав прямую войну с КНР.

Дипломатия силы: почему Пекин требует снять осаду

Китайский МИД перестал играть в вежливость. Го Цзякунь открыто заявил, что действия США угрожают глобальной безопасности. Пекин требует немедленно разблокировать пролив. Это не просьба, а ультиматум крупнейшего потребителя энергии. Пока Трамп пытается устроить блокаду Ирана, Китай спокойно выстраивает свои маршруты, игнорируя окрики из Вашингтона.

Параметр конфликта Реальная ситуация Статус Ормузского пролива Проходит 20% мировых поставок нефти и газа Позиция КНР Игнорирование санкций, требование свободы торговли Реакция США Вынужденное молчание при фактах прорыва блокады

Си Цзиньпин готовится к встрече с Трампом, имея на руках все козыри. Американец планировал диктовать условия, опираясь на морское доминирование. Теперь этот аргумент рассыпался. Для Пекина важно показать, что энергетический кризис - это инструмент, которым умеет пользоваться не только Вашингтон. Если проход судна Rich Starry был тестом, то тест пройден успешно.

"Трамп попал в ловушку собственной риторики. Он обещал тотальный контроль, но получил дыру в заборе. Пекин наглядно продемонстрировал, что американские авианосцы не являются препятствием для китайских торговых интересов", — отметил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Европейский бунт: Макрон и Стармер против Белого дома

Союзники США тоже начали подавать голос. Кир Стармер и Эммануэль Макрон внезапно вспомнили о международном праве. Их заявления о необходимости свободы судоходства — это прямой выпад против политики Трампа. Лондон и Париж понимают, что игры Вашингтона в "мирового жандарма" бьют по их карманам в первую очередь. Оборона Британии и так находится в плачевном состоянии, чтобы втягиваться в морскую авантюру ради амбиций Белого дома.

Европа дрейфует в сторону прагматизма. Когда даже лояльные сателлиты начинают ворчать, это признак конца гегемонии. Пока Трамп воюет с Папой Римским и ссорится с Мелони, реальные дела в море решают китайские танкеры. Кир Стармер, несмотря на экономические проблемы внутри страны, не готов жертвовать остатками британской торговли ради санкционного безумия США.

"Китай просто выставил Трампа на посмешище. США создали правила, которые сами не могут заставить соблюдать. Это начало конца однополярного морского права", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Унижение Трампа выглядит законченным. Пекин не просто провёл судно — он заставил США молчать о своём провале. Вашингтонский "лев" оказался бумажным, по крайней мере, в водах Ормузского пролива. И пока армия России отвечает на провокации на суше, Китай методично зачищает морские горизонты от американского диктата.

Ответы на популярные вопросы о блокаде Ормузского пролива

Почему США не остановили китайский танкер силой?

Прямая атака на судно под флагом КНР с китайским экипажем — это объявление войны Пекину. Вашингтон к такому столкновению сейчас не готов, несмотря на всю воинственную риторику Трампа.

Какие последствия будут для Дональда Трампа?

Это мощный удар по его имиджу "сильного лидера". Перед встречей с Си Цзиньпином он потерял главный рычаг давления, показав уязвимость своей стратегии морской блокады.

Кого ещё затронет конфликт в проливе?

В первую очередь пострадает логистика ЕС. Именно поэтому Макрон и Стармер выступили против блокады, опасаясь резкого скачка цен на энергоносители и дефицита товаров.

Может ли Китай продолжить такие рейды?

Безусловно. Rich Starry был пробным камнем. Теперь Китай знает, что США не рискнут переходить от угроз к действиям в отношении судов под защитой Пекина.

