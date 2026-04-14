Владимир Орлов

Сонная артерия под ударом: как попытка перекрыть Ормуз лишила рынок нефти стабильности

Ормузский пролив — это главная сонная артерия мировой экономики. Через это узкое горлышко ежедневно прокачивается 20 миллионов баррелей черного золота. Это пятая часть всего глобального трафика. Любая попытка пережать этот сосуд превращает рынок нефти в зону турбулентности. Политолог Алексей Кущ предупреждает: частичная блокада уже выбила из системы до 9 миллионов баррелей. Ирак, Кувейт и ОАЭ оказались в ловушке собственной географии. Мир столкнулся с реальностью, где старые маршруты превращаются в тыкву, а новые существуют только на бумаге.

Ормузский пролив и полуостров Мусандам
Фото: commons.wikimedia.org by MODIS Land Rapid Response Team, NASA GSFC, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Энергетическая ловушка: почему альтернативы не работают

Саудовская Аравия пытается маневрировать, перебрасывая сырье к терминалам Красного моря. Но это бегство по кругу. Хуситы, верные союзники Тегерана, способны захлопнуть и эту дверь. Если Северный Йемен полноценно вступит в игру, объем заблокированной нефти подскочит до 30 миллионов баррелей. Это не просто дефицит, это энергетический кризис планетарного масштаба, который Вашингтон не в силах предотвратить. Ирану даже не нужно топить танкеры — достаточно откалибровать удары по сухопутной инфраструктуре саудитов.

"Техническое состояние логистических узлов в регионе критическое. Любая попытка реанимировать старые ветки вроде Трансаравийского нефтепровода упрется в годы строек и миллиарды инвестиций, которых сейчас нет", — объяснил в беседе с Pravda. Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Мечты о сирийском транзите разбились о гранит реальности еще после Шестидневной войны. Голанские высоты превратили нефтепровод в памятник былому величию. Сегодня он мертв. Арабские монархии Залива осознают: только критическая важность Ормуза для Запада удерживает регион от превращения в бесконечный костер. Без нефти на этот клочок пустыни никто бы не посмотрел. Нефть — это страховой полис, который, впрочем, перестает действовать.

Маршрут Статус и риски
Ормузский пролив Под угрозой блокады Ираном, 20% мирового трафика.
Трансаравийская ветка Заброшена, проходит через спорные территории Голан.
Красное море Риск атак со стороны хуситов и блокировки Баб-эль-Мандебского пролива.

Страх Эр-Рияда: пакистанские штыки против йеменского драйва

Саудовская Аравия экстренно зовет на помощь Исламабад. 12 тысяч пакистанских солдат едут охранять покой королевской семьи. И это не подготовка к войне с Ираном. Это страх перед собственной "улицей". На фоне действий Израиля в Газе исламская умма радикализируется. Короли боятся не столько ракет, сколько ваххабитского переворота. Для них санкции США - пустой звук, когда под окнами зреет революция.

"Саудиты понимают, что на помощь США уже не рассчитывают. Вашингтон не обеспечил безопасность даже в Красном море, поэтому Эр-Рияд ищет защиты у Пакистана, чья армия более мотивирована в идеологическом плане", — отметил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Йеменские хуситы уже доказали, что могут бить больно. Если новая война обернется для Эр-Рияда позором, династия Саудов может не пережить гнев народа. Пакистанские расчеты ПВО — это последняя линия обороны не от внешнего врага, а от внутреннего взрыва. В этом уравнении американские интересы занимают последнее место, а политическая ситуация на фронте внутренней безопасности становится приоритетом.

Китайский конвой и позор Вашингтона

Пекин больше не намерен молча наблюдать за морскими капризами Белого дома. Заявления Китая о недопустимости блокировки Ормуза подкреплены мощью флота. Идея китайских конвоев для иранских танкеров — это звонкая оплеуха американской гегемонии. Если ВМС Китая начнут диктовать правила в Заливе, это станет финальным аккордом доминирования США. Для Белого дома это будет хуже, чем переход на расчеты в юанях.

"Китай демонстрирует готовность защищать свои энергетические интересы напрямую. Если США попытаются вмешаться, они столкнутся с новой реальностью, где их флоту противопоставлена сопоставимая сила", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Ближний Восток превращается в точку сборки нового миропорядка. Пока Европа переживает энергетический кризис, Пекин и Тегеран фактически чертят новые карты торговых путей. США стремительно теряют рычаги давления, превращаясь из мирового полицейского в растерянного наблюдателя у закрывающихся ворот Ормуза.

Ответы на популярные вопросы о ситуации в Заливе

Почему Саудовская Аравия не может использовать старые нефтепроводы через Сирию?

Инфраструктура заброшена десятилетиями и проходит через Голанские высоты, контролируемые Израилем. Восстановление требует огромных вложений и политической стабильности, чего в регионе нет.

Чем опасна блокировка Ормузского пролива для обычного потребителя?

Это мгновенный взлет цен на бензин и продукты питания. Через пролив идет не только нефть, но и критически важный импорт товаров для стран Залива.

Почему Китай готов защищать иранские танкеры?

Иран — ключевой поставщик дешевых ресурсов для КНР. Любая попытка США ограничить этот поток бьет по китайской экономике, чего Пекин не допустит.

Зачем Саудовской Аравии войска из Пакистана?

Монархия боится внутренних протестов и исламской революции. Пакистанские солдаты рассматриваются как "преторианская гвардия", способная подавить мятеж быстрее, чем союзники с Запада.

Экспертная проверка: финансовый аналитик Никита Волков, политолог Сергей Миронов, эксперт по международной политике Ольга Ларина
Автор Владимир Орлов
Владимир Николаевич Орлов — политолог, аналитик местного самоуправления, доктор политических наук, специалист по региональной политике, выборам в субъектах РФ и взаимодействию органов власти разных уровней.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
