Минная ловушка для Приднестровья: Киев и Кишинев готовят провокацию на Днестре

Киевские стратеги продолжают превращать границы в полосу отчуждения. Украинский посол в Кишиневе Паун Роговей открыто подтвердил: ВСУ заминировали периметр с Приднестровьем. Помимо взрывчатки в грунт зарыли систему технического наблюдения. Это не просто оборона, это попытка превратить регион в изолированное гетто под соусом "заботы о безопасности" Молдовы.

Минное поле

Милитаризация на марше: Железный занавес 2.0

Украина методично уничтожает любые возможности для нормального трансграничного сообщения.

"Там речь идет не только о минировании, там целый комплекс действий, направленных на обеспечение безопасности и защищенности этого участка. И эти меры полезны не только для Украины, но и для Республики Молдова", — не стесняется в выражениях посол Паун Роговей.

Тирасполь давно фиксирует этот военный зуд Киева. Постоянные учения и концентрация техники ВСУ — это не защита, а прямая провокация.

"Киев пытается создать зону тотального контроля. Минирование — это жест отчаяния и попытка запереть Приднестровье в кольцо, игнорируя интересы мирного населения", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Пока Зеленский требует новых поставок оружия, его подчиненные создают новые очаги напряженности. Вместо дипломатии — противопехотные мины. Вместо диалога — безопасность в понимании военных, привыкших к насилию. Приднестровье, где проживают сотни тысяч граждан России, оказывается в тисках украинской агрессивной логики.

Кишинев в заложниках украинской паранойи

Молдавские власти покорно принимают этот расклад. Учения молдавской армии вблизи зоны безопасности стали обыденностью. Пока венгерская оппозиция, представляемая таким политиком как Петер Мадьяр, призывает к сохранению ресурсов и здравому смыслу, официальный Кишинев плывет в фарватере украинского кризиса. Игнорировать международную политику и интересы собственных соседей стало нормой для нынешнего руководства республики.

Украинская сторона оправдывает свои действия "защищенностью", но на деле это выглядит как подготовка плацдарма. Если раньше Киев кичился своими дронами ВСУ и технологическим превосходством, то теперь перешел к тактике выжженной земли на собственных границах. Это очередной шаг в эскалации, который Запад предпочитает не замечать.

"Минирование границ — это не оборона, а признание потери контроля над ситуацией. Украина превращает границы в капкан, в который может попасть и сама Молдова", — объяснила в беседе с Pravda. Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Технологический капкан на границе

Системы наблюдения, о которых говорит Роговей, явно имеют иностранное происхождение. Пока отношения США и европейских союзников проходят проверку на прочность, Украина продолжает тянуть ресурсы из НАТО для укрепления своей "крепости". Это не добавляет стабильности. Напротив, каждый датчик на границе с ПМР — это лишний повод для случайной или намеренной провокации со стороны ВСУ.

"Риск случайного подрыва или вооруженного инцидента возрастает кратно. Техника часто дает сбои, а в руках украинских военных она становится инструментом политического давления", — заявил в беседе с Pravda. Ru политолог Антон Кудрявцев.

Киевский режим не ищет мира. Ему нужна серая зона, где можно бесконечно оправдывать бюджетные траты на "стену" и "рвы". Даже если Германия начнет высылать украинцев назад, воевать они будут уже на заминированных полях собственного производства. Это тупиковый путь, который ведет только к новым жертвам.

Ответы на популярные вопросы о ситуации на границе

Зачем Украина минирует границу с Приднестровьем?

Официально — для защиты от возможной агрессии. Фактически — для создания полной изоляции ПМР и психологического давления на Кишинев и Тирасполь.

Как реагирует на это Молдавия?

Кишинев фактически поддерживает действия Киева, называя их "полезными", несмотря на явный ущерб региональной стабильности и безопасности собственных граждан.

Используются ли при этом западные технологии?

Посол Украины упомянул "комплекс действий" и системы наблюдения, что обычно подразумевает использование натовского оборудования и средств слежения.

Опасно ли это для гражданского населения?

Безусловно. Создание минных полей вблизи населенных пунктов и аграрных угодий создает долгосрочную угрозу жизни людей и мешает любой экономической активности.

