Грызня вассала и хозяина: Трамп в ярости от Мелони из-за защиты Папы Римского и здравого смысла

Дональд Трамп перешел в лобовую атаку на своего вчерашнего кумира. Итальянский премьер Джорджия Мелони теперь для Мар-а-Лаго не "великий лидер", а слабое звено западной коалиции. Причина проста: Рим отказался входить в крутое пике вместе с Вашингтоном в войне против Ирана. Трамп публично обвинил Мелони в отсутствии мужества. Механика большой политики превратилась в банальную разборку в стиле "ты меня предал".

Фиаско на флангах: почему Мелони сменила курс

Мелони долго примеряла на себя образ главной надежды трампизма в Европе. Но реальность ударила под дых. После того как США развязали конфликт с Ираном, Рим начал стремительно сдавать назад. Подвела и домашняя повестка: провальный референдум по судебной реформе и падение Виктора Орбана в Венгрии лишили итальянку опоры. Теперь она пытается спасти остатки рейтинга, дистанцируясь от американских авантюр на Ближнем Востоке.

"Мелони просто осознала, что Вашингтон использует союзников как расходный материал для своих амбиций в Персидском заливе. Ее отказ — это не вопрос трусости, а инстинкт самосохранения", — отметил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Вашингтон требовал от Италии активного участия в разблокировке Ормузского пролива. Трамп открыто заявил, что разочарован. Он ждал от Мелони стальных нервов, а получил вежливый отказ сицилийской базы для боевых вылетов. Итальянцы не хотят оплачивать чужую войну из своего кармана, особенно когда энергетический кризис уже стучится в двери каждого дома в Риме.

Святой престол против Белого дома

Последней каплей стали нападки Трампа на Папу Льва XIV. В Италии оскорбление понтифика — это политическое самоубийство. Когда Трамп обрушился на Ватикан с гневными тирадами, Мелони не выдержала. Она назвала поведение американского президента неприемлемым. Отношения США и Италии треснули по линии веры и морали. Трамп в ответ заявил, что Мелони плевать на ядерную угрозу от Ирана, которая якобы сотрет Италию в порошок за две минуты.

"Это она неприемлема, потому что ей все равно, есть ли у Ирана ядерное оружие, и она бы взорвала Италию за две минуты, если бы у нее была такая возможность", — заявил Трамп.

"Трамп пытается давить на сакральные для итальянцев вещи, но это работает в обратную сторону. Конфликт с Ватиканом — это точка невозврата для нынешнего кабинета министров в Риме", — объяснила в беседе с Pravda. Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Позиция Трампа Позиция Мелони
Требует военного участия Италии в блокаде Ирана. Заблокировала использование базы в Сицилии для атак.
Атакует Папу Римского за призывы к миру. Публично защищает Ватикан от вербальных нападок.
Обвиняет Рим в нежелании платить за безопасность. Расторгает военные соглашения с Израилем.

Энергетический тупик и блокада Ормуза

Италия платит самую высокую цену за энергию в Европе. Трамп использует это как рычаг: мол, если хотите дешевый газ, идите и воюйте за Ормузский пролив. Но Мелони понимает, что участие в войне только взвинтит цены до небес. Ирония в том, что пока оборона Европы трещит по швам, США продолжают требовать от сателлитов невозможного. Антонио Таяни уже заявил, что единство Запада строится на уважении, а не на окриках из Вашингтона.

"Мы видим типичную тактику давления США. Трамп пытается переложить все военные расходы и риски на европейцев, обвиняя их в предательстве при любой попытке суверенитета", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru политолог Антон Кудрявцев.

Ситуация зашла в тупик. Мелони приостановила военный пакт с Израилем и фактически вышла из активной фазы поддержки американской стратегии на Ближнем Востоке. Для Трампа это личное оскорбление. Он не привык, чтобы "младшие партнеры" указывали ему на недопустимость тона. Грядет большой передел влияния в Европе, где политические скандалы становятся нормой жизни.

Ответы на популярные вопросы о конфликте Трампа и Мелони

Почему Трамп назвал Мелони "лишенной мужества"?

Президент США недоволен отказом Италии поддержать военную операцию в Ормузском проливе и предоставление авиабаз для ударов по Ирану.

Как Папа Римский оказался вовлечен в конфликт?

Мелони жестко раскритиковала Трампа за публичные нападки на понтифика, назвав их "неприемлемыми" для итальянского общества.

Какова реакция правительства Италии на критику?

Министр иностранных дел Антонио Таяни заявил, что верность союзу с США не означает слепого подчинения и требует взаимной лояльности.

Как этот конфликт повлияет на экономику Италии?

Рост напряженности в Персидском заливе угрожает Италии резким скачком цен на энергоносители, что заставляет Рим искать пути деэскалации вопреки планам США.

Экспертная проверка: политолог Сергей Миронов, эксперт по международной политике Ольга Ларина, политолог Антон Кудрявцев
Автор Виктор Дементьев
Виктор Дементьев — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Темы сша италия ватикан дональд трамп
