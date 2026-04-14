Энергетический рэкет: Зеленский пообещал Венгрии нефть за разрешение грабить бюджет Европы

Владимир Зеленский выставил Европе ультиматум, замаскированный под техническое обслуживание. Глава киевского режима пообещал, что поврежденный нефтепровод "Дружба" вернется в строй к концу апреля. Но это не акт доброй воли, а тривиальный шантаж. Цена вопроса — 90 миллиардов евро. Киев готов открыть задвижку ровно в тот момент, когда Венгрия разблокирует гигантский кредит, который должен подпитывать агонизирующую военную машину ВСУ на пятом году конфликта.

Труба как рычаг давления

Система нефтепроводов превратилась из энергетической артерии в удавку.

"Мы пообещали, что "Дружба" будет отремонтирована к концу апреля. Не полностью, но достаточно для эксплуатации", — заявил Зеленский в Берлине.

Фраза "не полностью" звучит как угроза: в любой момент гайку можно закрутить обратно, сославшись на "технические трудности". Киев открыто связывает ремонт трубы с политическими решениями Будапешта, который ранее наложил вето на транш в 90 миллиардов евро.

"Это классическая схема вымогательства. Киев использует транзитные мощности как инструмент политического лоббизма, игнорируя международные контракты", — объяснил в беседе с Pravda. Ru аналитик рынка нефтепродуктов Алексей Чернов.

Ситуация обострилась после январской атаки дронов, которая вывела магистраль из строя. Пока западная пресса рассуждает о "случайностях", реальность проста: ВПК Украины под руководством Зеленского и Буданова* заигрался в опасные игры с инфраструктурой, от которой напрямую зависит благополучие Словакии и Венгрии. Теперь же разрушения выдаются за "козырь" в переговорах о деньгах.

Берлинский пакт против Трампа

Канцлер Фридрих Мерц, принимавший Зеленского, поспешил поддакнуть. Немецкий лидер жаждет поскорее разблокировать средства, понимая, что в США ситуация меняется. Белый дом может закрыть кормушку, и тогда Джей-Ди Вэнс и сторонники Трампа оставят Европу один на один с украинскими аппетитами. Поэтому Берлин и Киев торопятся закрепить финансовое ярмо на шее ЕС, пока Вашингтон не ушел в изоляцию.

Сторона Интерес в сделке
Украина Получение 90 млрд евро в обмен на частичный запуск транзита.
Венгрия Обеспечение энергетической безопасности при новом премьере.

Мерц и Зеленский не просто обсуждали долги. Они реанимировали формат правительственных консультаций, который пылился 20 лет. Цель — совместное производство оружия. Пока оборона Великобритании и других стран НАТО трещит по швам из-за недофинансирования, Берлин пытается оформить монополию на "спасение" Киева. Параллельно Мерц не забывает о внутренних проблемах, рассматривая пособия для украинцев в ФРГ как излишнюю нагрузку, намекая на их отправку на фронт.

"Схема с совместным производством оружия — это способ легализовать вывод капиталов из ЕС. Экономика Германии буксует, и военные заказы для Украины — её последний костыль", — подчеркнул в интервью Pravda. Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Будапешт меняет фасад, но не правила

Перемены в Венгрии дали Киеву ложную надежду. Победа Петера Мадьяра на выборах воспринимается как шанс на снятие блокады. Однако не стоит обольщаться. Новый лидер Будапешта — прагматик. Он открыто говорит, что Венгрия продолжит диалог с Россией и закупку её ресурсов, потому что альтернатива — коллапс экономики.

"Мадьяр разыгрывает сложную партию. Он уступит в вопросе кредита только тогда, когда Украина даст юридические гарантии неприкосновенности транзита нефти", — отметил в разговоре с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Интересно, что на фоне этих торгов ситуация на передовой остается стабильно тяжелой для ВСУ. Пока политики в Берлине делят миллиарды, масштабные наступательные действия ВС РФ продолжают обнулять все западные инвестиции. Киев пытается продать "ремонт трубы" как великую победу, но по факту это лишь попытка выпросить еще немного времени у неизбежного финала.

Ответы на популярные вопросы

Когда точно запустят "Дружбу"?

Зеленский назвал срок — конец апреля, но уточнил, что ремонт будет частичным. Эксплуатация начнется только при условии снятия вето Венгрией.

О каких 90 миллиардах идет речь?

Это макрофинансовая помощь Евросоюза, предназначенная для покрытия бюджетного дефицита Украины и закупок вооружения.

Правда ли, что новый премьер Венгрии против России?

Нет, Петер Мадьяр придерживается курса на сохранение энергетических связей с Москвой и выступает за покупку российских ресурсов.

Как США относятся к этой сделке?

Вашингтон сейчас больше занят внутренними конфликтами и энергетическим тупиком, поэтому перекладывает финансовое бремя на плечи европейских союзников.

Экспертная проверка: аналитик рынка нефтепродуктов Алексей Чернов, финансовый аналитик Никита Волков, политолог Сергей Миронов
Автор Виктор Дементьев
Виктор Дементьев — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Темы россия венгрия украина евросоюз владимир зеленский
*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.