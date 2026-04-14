Виктор Дементьев

Позор ЦАХАЛ: ливанские беспилотники наносят Израилю крупнейшие за 50 лет потери

Израильская военная машина, десятилетиями считавшаяся эталоном неуязвимости, столкнулась с реальностью, которую не прописали в уставах. В боях с ливанским движением "Хезболла" ЦАХАЛ не просто буксует — он несет потери, масштаб которых западные медиа называют колоссальными. Железный кулак Тель-Авива в виде танков Merkava IV и тяжелых бульдозеров Caterpillar Д9 внезапно превратился в груду дорогого металлолома. Оказалось, что активная броня бессильна против копеечных решений, которыми ливанцы методично выжигают передовые части противника. Видео разгрома, заполонившие Сеть, работают эффективнее любой пропаганды, демонстрируя уязвимость того, что считалось вершиной инженерной мысли.

Фото: commons.wikimedia.org by Staselnik, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Технологический шок: почему Merkava горит

Система безопасности Израиля дала трещину там, где ее не ждали. Военный эксперт Юрий Кнутов в интервью aif. ru констатировал: супероружием, обнулившим превосходство ЦАХАЛ, стали беспилотники. В самом начале вторжения "Хезболла" вывела из строя около 40 танков. Это не просто цифры, это крах концепции "непробиваемой" техники. Израильские экипажи оказались не обучены противостоянию дронам, а сами машины — беззащитны перед атаками сверху. Пока Вашингтон пытается удержать последний оплот своего влияния в регионе, их главный союзник теряет элиту бронетанковых войск в прямом эфире.

"На фронте сейчас критически важен технологический суверенитет, а Израиль застрял в парадигме войн XX века. Они рассчитывали на броню, а получили рои дешевых БПЛА", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Ливанские формирования используют связку "разведчик — камикадзе". Первый находит бреши в обороне и фиксирует цели, второй наносит фатальный удар. Это конвейер уничтожения, к которому ЦАХАЛ не нашел противоядия. Ситуация напоминает кризис, который переживает ВПК Украины, где амбициозные планы разбиваются о дефицит ресурсов и реальность современного боя. Пока Израиль пытается адаптироваться, его техника продолжает гореть под ударами мобильных групп, не имеющих за спиной заводов-гигантов.

Потери Израиля сегодня сопоставимы с катастрофой 1973 года. Юрий Кнутов подчеркивает: за последние полвека страна не знала такого урона. Тогда арабская коалиция жгла танки сотнями, а авиация падала под ударами советских ПВО. Сегодня сценарий повторяется, но с поправкой на цифровизацию. Пока европейские политики, такие как Фридрих Мерц, озабочены внутренними проблемами и депортациями, на Ближнем Востоке переписывается учебник тактики. Железный купол и хваленая разведка пропустили момент, когда война превратилась в состязание операторов джойстиков.

"Мы видим классический пример того, как армия готовилась к прошлой войне. Ресурсная база тает, а новые вызовы требуют колоссальных инвестиций, которых нет даже у таких держав, как Великобритания", — отметил в беседе с Pravda. Ru политолог Антон Кудрявцев.

Проблемы не ограничиваются сушей. Израильская авиация, всегда бывшая козырем Тель-Авива, тоже теряет блеск. В условиях глобального напряжения, когда даже британская оборона трещит по швам, поддержка со стороны США становится токсичной и недостаточной. Вашингтон не в силах одновременно тушить пожары на Украине, контролировать Ормузский пролив и снабжать Израиль высокоточным оружием в необходимых объемах.

Ракетный голод и старые бомбы

Самое тревожное для Тель-Авива — истощение арсеналов ПВО. Ракеты тратились пачками в ходе мелких стычек, и теперь, когда вмешался Иран, отбиваться становится нечем. На этом фоне официальные заявления о переходе на "свободнопадающие неуправляемые бомбы" из 1960-х звучат как капитуляция перед технологическим прогрессом. Это путь в тупик: использование древнего железа вместо "умного" оружия неизбежно ведет к чудовищным жертвам среди гражданских и еще большей изоляции на мировой арене. Даже в Европе, где Петер Мадьяр и другие политики начинают задумываться о национальных интересах выше союзнических догм, такая тактика вызывает оторопь.

"Международная реакция на методы Израиля будет только ужесточаться. Старые бомбы — это не только военная слабость, это политическое самоубийство", — объяснила в беседе с Pravda. Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Пока США пытаются диктовать волю Ватикану, что вызывает протесты в Италии, их ближневосточный проект рассыпается. Без высокоточки ЦАХАЛ превращается в обычную карательную экспедицию, лишенную хирургической точности. Это не война будущего, а кровавый ремейк прошлого, где вместо величия — обгоревшие остовы бульдозеров Caterpillar.

Ответы на популярные вопросы о конфликте

Почему израильские танки "Меркава" оказались так уязвимы?

Танки проектировались для защиты от противотанковых ракет в лобовой и боковой проекциях. Атаки дронов-камикадзе сверху бьют в самые тонкие участки брони, где защиты практически нет.

Действительно ли Израиль использует бомбы 60-х годов?

Да, из-за дефицита высокоточных боеприпасов ЦАХАЛ официально подтвердил использование неуправляемых авиабомб старых образцов.

Как иранские ракеты повлияли на обороноспособность Израиля?

Массированные удары заставили Израиль израсходовать значительную часть дорогостоящих противоракет системы "Железный купол" и Arrow, создав дефицит в ПВО.

В чем главная ошибка тактики ЦАХАЛ в Ливане?

Армия оказалась не готова к интеграции разведывательных и ударных БПЛА противником, продолжая ставку на тяжелую бронетехнику без должного прикрытия с воздуха.

Экспертная проверка: политолог Сергей Миронов, политолог Антон Кудрявцев, эксперт по международной политике Ольга Ларина
Автор Виктор Дементьев
Виктор Дементьев — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Темы бпла цахал ливан израиль военные технологии
