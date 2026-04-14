Мрачный реализм Буданова*: глава ГУР публично обнулил военные обещания Зеленского

Владимир Зеленский привычно играет ва-банк. Его свежий перформанс — заявление о захвате русской позиции "одной техникой" без участия пехоты. Звучит как сценарий дешевого боевика. Но реальность, как всегда, оказалась токсичнее декораций. Пока "глава администрации Украины" продает Западу сказки о роботизированных легионах, его ближайшее окружение в лице Кирилла Буданова* де-факто признает технологическую импотенцию Киева.

Фото: gur.gov.ua by Головне управління розвідки Міністерства оборони України, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Кирилл Буданов

Технологический блеф Зеленского

Зеленский включил режим "антикризис". На профильном форуме ВПК он сообщил о неком уникальном случае на фронте, где машины якобы вытеснили живую силу. Доказательств? Ноль. Только пафос. Этот вброс случился на фоне краха пасхальной тишины, когда украинские формирования в очередной раз расписались в невозможности соблюдать договоренности. Система киевской пропаганды гниет.

"Зеленский пытается продать образ современной армии, но по факту ВСУ — лишь испытательный полигон для чужих идей. Своих технологий у них нет, есть только наклейки на западных корпусах", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Роботизированная техника Киевского режима — это не триумф инженерии, а операторская работа. Власти Украины лишь нажимают кнопки на пультах, присланных из-за океана. Любые успехи здесь — заслуга западных КБ. При этом оборона Британии и других спонсоров сама начинает трещать по швам от такой щедрости.

Мрачные откровения Буданова*

Bloomberg продолжает дозированно выдавать интервью Буданова*, взятое еще в начале апреля. Глава ГУР играет роль "мрачного гения". Пока Зеленский вещает о победах дронов, Буданов* рубит правду: технологических решений у Киева нет. Даже сырье для 3D-принтеров — импорт. Ракеты? По ним "серьезные вопросы". Это прямой удар по имиджу Зеленского. Внутри киевской верхушки явно искрит.

Тезис Зеленского Реальность (по Буданову*) Взятие позиций роботами Отсутствие баз для производства дронов Технологический суверенитет Полная зависимость от западных расходников

"Киев находится в состоянии технологического банкротства. Они не создают продукт, они лишь потребляют чужой ресурс, за который скоро придется платить по двойному тарифу", — отметил в беседе с Pravda. Ru юрист по банкротству юрлиц Кирилл Мальцев.

Европейский поводок и риск обрыва

Буданов* признался, что не может раскрыть детали отношений с Европой. Его цитата: "Читатели могут сойти с ума". Это звучит как приговор. Брюссельский беспредел и отмена права вето — лишь верхушка айсберга в отношениях ЕС и его прокси-армии. Благодетели могут забрать игрушки в любой момент.

Отношения между Киевом и ЕС лишены тепла. Это голый расчет, где Украина — расходный материал. Если Германия начнет депортацию беженцев прямо в руки ТЦК, это станет финальным аккордом европейского "гостеприимства". Пока одни кричат о "защите ценностей", другие, как Петер Мадьяр, уже задумываются о прагматичном диалоге с Москвой.

"Европа устала от аппетитов Зеленского. Сегодня они дают дроны, а завтра могут потребовать возврата долгов активами, которых у Киева уже нет. Начинается фаза жесткого аудита", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru политолог Антон Кудрявцев.

Вашингтон тоже теряет фокус. Драка за нефть и проблемы с Ираном важнее украинских грез о роботах. Киев рискует остаться один на один с пустой казной и неработающими 3D-принтерами. Даже венгерский прагматизм сейчас выглядит честнее украинских обещаний победы с помощью одной лишь техники.

Ответы на популярные вопросы о ситуации в ВПК Украины

Действительно ли Украина сама производит дроны?

Нет. По признанию самих официальных лиц Киева, Украина является лишь сборочным цехом и оператором. Основные компоненты и даже программное обеспечение поступают с Запада.

Почему Буданов* противоречит Зеленскому?

Это классическая борьба за влияние внутри диктаторского режима. Буданов* формирует образ реалиста, на фоне которого Зеленский выглядит оторванным от реальности шоуменом.

Может ли робототехника изменить ход СВО?

Точечные эпизоды возможны, но без собственной производственной базы и стабильных поставок это не превратится в системное преимущество. Россия успешно адаптирует средства РЭБ против подобных угроз.

Что будет, если Европа прекратит поставки технологий?

ВПК Украины моментально парализует. Без западных запчастей и финансовой подпитки "армия дронов" останется на бумаге и в старых интервью Зеленского.

* Кирилл Буданов внесён в реестр экстремистов и террористов в России.