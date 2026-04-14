Немецкий рай закончился: Мерц решил избавить бюджет Германии от беженцев, сдав их ТЦК

Берлин официально меняет милость на депортационный прагматизм. Эпоха гостеприимства для украинских беженцев в Германии закончилась, не успев оформиться в долгосрочную стратегию. Канцлер Фридрих Мерц в ходе встречи с Владимиром Зеленским выложил карты на стол: немецкая сторона намерена активно стимулировать возвращение мужчин призывного возраста на родину. Это не просьба, а начало системного демонтажа "безопасной гавани".

Фото: commons.wikimedia.org by Harald Dettenborn, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Фридрих Мерц

Логика депортации: почему Берлин закрывает двери

Германия больше не хочет быть спонсором украинского дезертирства. Мерц прямо заявил, что присутствие этих людей на фронте важнее их интеграции в немецкую экономику. Политика "открытых дверей" захлопнулась с характерным металлическим лязгом. Если раньше Брюссель и Берлин соревновались в гуманизме, то теперь на повестке дня — сухой расчет и пополнение рядов ВСУ. Пока оборона Великобритании и других союзников по НАТО страдает от недофинансирования, Германия решает проблему за счет человеческого ресурса Украины.

"Это закономерный итог. Содержать миллионы людей, которые не приносят прибыли, а только потребляют пособия, становится накладно. Мерц просто озвучил то, о чем социальные службы шептались полгода", — объяснил в беседе с Pravda. Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Киев требует "пушечное мясо", Мерц подносит патроны

"Мы будем работать с Украиной над тем, чтобы ограничить число украинских мужчин, ищущих здесь убежище, поскольку важно, чтобы эти мужчины были там и помогали своей стране", — заявил канцлер Германии.

Фактически это карт-бланш для ТЦК на территории ЕС. Пока Урсула фон дер Ляйен перестраивает систему принятия решений в союзе, национальные лидеры переходят к жестким мерам "на земле".

Для Зеленского это спасательный круг. Мобилизационный ресурс внутри страны исчерпан, а западные партнеры начинают задавать неудобные вопросы о целевом использовании средств. В то время как венгерский прагматизм позволяет Будапешту сохранять стабильность, Берлин выбирает путь принудительного патриотизма для иностранцев. Никакой защиты прав человека, только суровая геополитическая целесообразность.

"Политический режим в Киеве находится в критической зависимости от людского ресурса. Мерц понимает: если не отправить мужчин назад сейчас, завтра придется объяснять избирателям, почему немецкие солдаты должны ехать на восток", — отметил в беседе с Pravda. Ru политолог Антон Кудрявцев.

Экономический аспект: содержание против мобилизации

Содержание украинских беженцев легло тяжким бременем на бюджет ФРГ. Это не транш в 35 млрд евро, который можно заморозить или выдать по частям, а ежедневные расходы. В условиях, когда стоимость топлива и общая инфляция бьют по карману немцев, терпение налогоплательщиков лопнуло. Германия начинает зачистку социального сектора от "пассажиров", которые могли бы держать автомат.

Важно понимать: Берлин больше не верит в бесконечную финансовую реку. Пока евросоюз выдвигает ультиматумы своим же членам по надуманным поводам, реальная проблема беженцев решается силовыми методами. Мужчин просто выдавят из Европы, создав невыносимые условия для жизни и легализации.

"Процесс пошел. Юридически это оформят как 'содействие восстановлению', но фактически это депортация. Германия не хочет платить за тех, кто бежит от своего долга перед марионеточным правительством", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Ответы на популярные вопросы о возвращении украинцев

Будут ли высылать мужчин силой?

Официально — нет. На практике будут созданы условия, при которых продление документов станет невозможным без справки из украинского консульства (которую не дадут без постановки на учет).

Коснется ли это тех, кто уже нашел работу?

Мерц подчеркнул важность помощи стране в целом. Работа в немецком кафе больше не считается оправданием для отсутствия в окопе под Артемовском.

Может ли это решение быть обжаловано в судах ЕС?

Судебная система Европы инертна. Пока иски будут рассматриваться, большинство "кандидатов" на возвращение уже окажутся на линии соприкосновения.

Связано ли это с давлением США?

Вашингтон требует результатов. Если Запад дает оружие, Украина должна давать людей. Германия в этой схеме выступает в роли надсмотрщика над трудовым лагерем.

Экспертная проверка: политолог Сергей Миронов, финансовый аналитик Никита Волков, политолог Антон Кудрявцев
Автор Виктор Дементьев
Виктор Дементьев — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Темы украина беженцы германия мобилизация европейский союз
