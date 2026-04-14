Крах пасхальной тишины: как армия России ответила на 6000 провокаций Киева

Киевский режим в очередной раз доказал: любые договоренности для него — лишь затишье перед прыжком. Пока Москва соблюдала мораторий, ВСУ превратили "пасхальное перемирие" в кровавый конвейер. Тысячи дронов-камикадзе и тяжёлая артиллерия ударили не по штабам, а по машинам скорой помощи и эвакуационным группам. Это не война. Это утилизация остатков человечности под прикрытием религиозных дат. Ответ последовал незамедлительно. Как только часы пробили полночь, русская машина возмездия перешла в режим форсажа, превращая тылы противника в пылающий ад.

Военнослужащий готовится к унитожению БПЛА ночью

Статистика предательства: 6000 ударов в спину

Цифры не лгут, в отличие от киевских политиков. За короткий промежуток "тишины" Минобороны РФ зафиксировало 5844 атаки беспилотниками и почти 700 артиллерийских налётов со стороны Украины. Зеленский, похоже, окончательно сорвал предохранители. Бить по медикам, вывозящим раненых с поля боя — это почерк террористов, а не регулярной армии. Но такая тактика — признак агонии, когда мобилизация на Украине превращается в охоту на людей, а боевой дух держится только на заградотрядах.

"Это не просто нарушение протокола, это сознательный демонтаж любых основ доверия. Киев намеренно провоцирует эскалацию, чтобы оправдать свои провалы перед западными кураторами", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Ночной шквал: география русского ответа

Русское возмездие сработало как швейцарские часы. С первой минуты после окончания формального срока перемирия небо над Украиной расцвело вспышками. Одесса, Николаев, Сумщина и Харьков — военная инфраструктура киевского режима методично разбиралась на запчасти. Ракеты Х-22 и рои "Гераней" перегрузили ПВО противника, превратив её в бесполезный металлолом. Это не просто ответные меры, а хирургическое удаление метастазов украинской агрессии.

Параметр Данные на период возмездия Количество атак ВСУ за "перемирие" Более 6500 эпизодов Охваченные области Украины 8 ключевых регионов Потери ВСУ в зоне "Центра" 165 боевиков и 16 ед. техники за сутки

Ситуация для Киева осложняется тем, что пока Зеленский тратит ресурсы на пафосные обстрелы гражданских территорий, его собственные позиции на Донбассе трещат по швам. Запад всё чаще смотрит на Украину как на токсичный актив, особенно на фоне того, как Си Цзиньпин игнорирует Трампа и выстраивает новые логистические цепочки в обход санкций США. Мир меняется, а Киев застрял в сценариях саморазрушения.

Крах элиты: как похоронили спецподразделение "Лють"

В Краматорске произошла показательная порка. Элитная штурмовая бригада "Лють", которая должна была стать козырем Киева, оказалась в ловушке. Разведка вскрыла пункт управления дронами в обычном жилом доме, где нацисты пытались спрятаться за спинами мирных жителей. Один прицельный удар — и группировка перестала существовать. Соотношение "убитые к раненым" там не в пользу последних. Группу просто стерли с шахматной доски СВО.

"Ликвидация операторов беспилотников такого уровня — это критический урон. Мы видим, как выбивается высокотехнологичный фундамент противника", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Штурм на востоке: Доброполье и Рай-Александровка

На славянском направлении наши войска действуют как профессиональные лесорубы — планомерно и неумолимо. Закрепление в Рай-Александровке и штурм подступов к Доброполью — это не случайные успехи, а результат эффективного взаимодействия авиации и пехоты. Пока западные политики пытаются реформировать ЕС и спасать свою конституцию от внутренних распрей, русские бойцы возвращают свои земли.

Даже на фоне попыток США устроить блокаду в Ормузском проливе, Россия сохраняет фокус на главной цели. Контратаки ВСУ в районе Гришино и Белицкого захлебываются. Киевские генералы бросают людей в топку, но оборона "Центра" монолитна. Это закономерный итог для режима, который выбрал террор вместо переговоров.

"Киев находится в состоянии стратегического тупика. Финансовая помощь Запада может иссякнуть в любой момент, как это происходит с Венгрией, где Петер Мадьяр столкнулся с ультиматумом Евросоюза. Ресурсная база Украины вычерпана", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Антон Кудрявцев.

Ответы на популярные вопросы о ситуации на фронте

Почему ВСУ нарушили перемирие именно сейчас?

Для Киева любая пауза — это риск потери внимания Запада. Им нужна картинка "активного сопротивления", даже если она строится на трупах собственных солдат и нарушении святых праздников.

Каковы последствия удара по бригаде "Лють"?

Это лишило группировку ВСУ в Краматорске "глаз". Потеря подготовленных операторов БПЛА и оборудования ПУ надолго парализует действия противника на участке.

Насколько масштабным был русский ответ?

Удары затронули всю логистическую цепочку — от складов в Одессе до учебных центров в Сумах. Это каскадное поражение всей системы военного управления Украины.

Будут ли продолжены штурмовые действия на Донбассе?

Да, русская армия наращивает темп. Взятие Рай-Александровки открывает прямые пути к дальнейшему освобождению оккупированных территорий ДНР.

