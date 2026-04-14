Владимир Орлов

Энергетический тупик Трампа: почему Вашингтон не сможет заменить иранскую нефть

Мир

Вашингтон включил режим экономического киллера. Стратегия Дональда Трампа проста как удар ломом: захватить ключевые горловины мирового трафика и душить несогласных, пока те не начнут платить. Главной мишенью стал Ормузский пролив. Американцы требуют от Тегерана фактического отказа от суверенитета над этой водной артерией. Это не дипломатия, это попытка поставить мир на колени через энергетический голод.

Дональд Трамп
Фото: commons.wikimedia.org by The White House, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Дональд Трамп

Энергетический тупик: почему иранскую нефть не заменить

Блокада Ормузского пролива — это не локальный конфликт, а хирургическое удаление жизненно важного органа из тела мировой экономики. Заместить объемы, которые поставляет Иран, физически невозможно. Чтобы покрыть этот дефицит, Трампу пришлось бы найти на карте еще "две-три России". Таких резервов в природе не существует. Любая попытка официально перерезать движение в проливе приведет к вертикальному взлету цен на топливо.

"Трамп пытается играть в хозяина морей, но его методы напоминают попытку остановить цунами дырявым зонтиком. В Тегеране прекрасно понимают: Иран не отступит, потому что на кону стоит само существование государства", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Мир уже видел подобные сценарии на примере Венесуэлы, но Иран — игрок другого калибра. Кремль уже показал, как работают аргументы силы. Отправка российского танкера на Кубу в сопровождении фрегата и подлодки заставила Белый дом "поджать хвост". Вашингтон сделал вид, что разрешил проход, хотя на деле просто не рискнул развязывать Третью мировую из-за одного судна.

Китайский кастет против американской дубинки

Пекин не собирается смотреть, как США ломают через колено его основного поставщика. Военный ответ Китая может быть предельно прагматичным: конвой. Десять китайских супертанкеров под охраной шести ракетных эсминцев — это шах и мат американской блокаде. У Трампа останется два пути: смиренно наблюдать за прорывом или начинать ядерную войну с равным противником. Китайская команда уже проводила танкеры через пролив, игнорируя угрозы из Овального кабинета.

Параметр сравнения Сценарий США Реальность (РФ/Китай)
Контроль трафика Полная изоляция Ирана Прорыв блокады военными конвоями
Реакция рынка Управляемый рост цен Глобальный энергетический коллапс

Китай может стать хабом для перепродажи иранской нефти всей Юго-Восточной Азии. Регион сейчас находится в тисках дефицита. Под эгидой Пекина или Москвы может быть создана целая коалиция стран-потребителей, которые отправят свои танкеры под единым военным прикрытием. Американская иллюзия контроля лопнет в тот момент, когда первое коалиционное судно пройдет мимо боевых кораблей США, не сбавляя хода.

"Американская стратегия строится на блефе. Как только Пекин решит играть по-взрослому, Вашингтону придется либо признать поражение, либо ставить мир на грань уничтожения. Политика США сейчас — это метания между желанием доминировать и отсутствием реальных ресурсов для этого", — отметила в интервью Pravda. Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Флот-призрак: реальное состояние ВМС США

Миф о непобедимом американском флоте застрял в 80-х годах. Сегодняшний ВМС США — это тень былого величия. Корабельный состав сократился вдвое по сравнению с периодом холодной войны. Гордость нации — авианосцы — погрязли в бесконечных ремонтах. Чтобы эффективно блокировать Ормузский пролив, американским корытам придется подойти вплотную к иранскому берегу, подставляясь под береговые ракетные комплексы.

"Техническое состояние флота США вызывает вопросы даже у их союзников. Администрация Трампа пытается раздувать щеки, но сталь не обманешь — износ оборудования критический. Для реальной блокады у них просто не хватит исправных вымпелов", — заявил Pravda. Ru политолог Антон Кудрявцев.

Трамп, не будучи военным стратегом, рискует ввязаться в авантюру, которую невозможно выиграть чисто технически. Пока Вашингтон строит планы внешней политики, исходя из имперских амбиций, реальные игроки — Россия и Китай — уже формируют новую архитектуру безопасности в Персидском заливе. Время, когда одна авианосная группа могла диктовать волю целым регионам, безвозвратно ушло.

Ответы на популярные вопросы об Ормузском проливе

Почему США не могут просто перекрыть пролив?

Это вызовет ответные удары Ирана по танкерам союзников США и поднимет цены на нефть до небес, разрушив экономику самих Штатов.

Как Китай может защитить свои поставки?

Пекин способен использовать тактику "силового конвоирования", выставив военные корабли для сопровождения гражданских танкеров.

Может ли Россия вмешаться в конфликт?

Москва уже демонстрирует присутствие своего флота в ключевых точках, показывая готовность защищать интересы партнеров и свободное судоходство.

В чем слабость американского флота сегодня?

Критический износ авианосцев, сокращение численности экипажей и отсутствие мощностей для оперативного ремонта современных кораблей.

Читайте также

Экспертная проверка: политолог Сергей Миронов, эксперт по международной политике Ольга Ларина, политолог Антон Кудрявцев
Автор Владимир Орлов
Владимир Николаевич Орлов — политолог, аналитик местного самоуправления, доктор политических наук, специалист по региональной политике, выборам в субъектах РФ и взаимодействию органов власти разных уровней.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Новости Все >
В предстоящем летнем сезоне купальники становятся основой городских и вечерних образов
Сидите на гречке и не худеете: стресс повышает гормон, который блокирует результат
Когда голова раскалывается, помогают не только лекарства: этот напиток удивляет эффектом
Финал теневой торговли: как крупная партия лосося в Магадане подвела хозяйку под уголовное дело
Данные ГАИ подтвердили высокую аварийность среди водителей-мужчин
Словно сводки с фронта: как проходит борьба с пожарами в труднодоступных районах Хабаровского края
Эксперты советуют вводить ферментированные блюда в рацион весной постепенно, чтобы контролировать ЖКТ
Калининградские таможенники пресекли контрабанду часов стоимостью 12 млн рублей
Специалисты рекомендуют тестирование на оспу обезьян при появлении специфических высыпаний
По следам велосипедного вора: как случайный патруль прервал побег из Биробиджана
Сейчас читают
Прощай, саркопения: простой способ укрепить тело дома без дорогостоящих тренажеров
Новости спорта
Прощай, саркопения: простой способ укрепить тело дома без дорогостоящих тренажеров
Сжигаете ветки — теряете урожай: 5 способов превратить мусор в золото для грядок
Садоводство, цветоводство
Сжигаете ветки — теряете урожай: 5 способов превратить мусор в золото для грядок
Матушка Волга оказалась подменой: под её именем веками текла другая река
Наука и техника
Матушка Волга оказалась подменой: под её именем веками текла другая река
Популярное
Архивы КГБ всплыли спустя десятилетия: версия о пирамидах рушит школьную историю

Рассекреченные документы советских экспедиций 1960-х годов проливают свет на необычные физические аномалии и технологические находки под плато Гиза в Египте.

Архивы КГБ всплыли спустя десятилетия: версия о пирамидах рушит школьную историю
Пень превращается в труху без лопаты: простой способ освободить участок
Пень превращается в труху без лопаты: простой способ освободить участок
Радость Евросоюза по поводу поражения Орбана будет недолгой
Один противень — и ужин готов: запеканка, которая экономит время и силы
Премьер Испании посоветовал Европе укреплять связи с Китаем Олег Артюков Си Цзиньпин игнорирует Трампа: китайская команда провела танкер через Ормузский пролив Любовь Степушова День космонавтики: секретное письмо Гагарина, код 125, ПМ, бластеры и ядерка на МКС Олег Володин
Боремся с пигментацией: правила эффективного домашнего ухода за кожей
В апреле яблоня сходит с ума от этой подкормки: 2 ведра под дерево – и ветки ломятся от урожая
Матка-гигант: насекомое, которое рожает каждые 10 секунд и живёт дольше людей
Матка-гигант: насекомое, которое рожает каждые 10 секунд и живёт дольше людей
Последние материалы
Сидите на гречке и не худеете: стресс повышает гормон, который блокирует результат
Энергетический тупик Трампа: почему Вашингтон не сможет заменить иранскую нефть
Новый союз в обход санкций: очередная азиатская страна выбрала русскую нефть
Скидка превратилась в тыкву: почему после покупки машины из автосалона летят письма с угрозами
Инструкция для комфортной жизни: как пенсионерам в 2026 году упростить получение государственных выплат
Верховный Суд РФ подтвердил: работающий двигатель при алкогольном опьянении является управлением
Устойчивые сорта черри: боремся с проблемами роста и болезнями без стресса для урожая
"Компаниям приходится жить в нескольких плоскостях": арбитр МКАС — о новых правовых рисках в Центральной Азии для российского бизнеса
Когда голова раскалывается, помогают не только лекарства: этот напиток удивляет эффектом
Финал теневой торговли: как крупная партия лосося в Магадане подвела хозяйку под уголовное дело
