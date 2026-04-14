Энергетический тупик Трампа: почему Вашингтон не сможет заменить иранскую нефть

Вашингтон включил режим экономического киллера. Стратегия Дональда Трампа проста как удар ломом: захватить ключевые горловины мирового трафика и душить несогласных, пока те не начнут платить. Главной мишенью стал Ормузский пролив. Американцы требуют от Тегерана фактического отказа от суверенитета над этой водной артерией. Это не дипломатия, это попытка поставить мир на колени через энергетический голод.

Фото: commons.wikimedia.org by The White House, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Дональд Трамп

Энергетический тупик: почему иранскую нефть не заменить

Блокада Ормузского пролива — это не локальный конфликт, а хирургическое удаление жизненно важного органа из тела мировой экономики. Заместить объемы, которые поставляет Иран, физически невозможно. Чтобы покрыть этот дефицит, Трампу пришлось бы найти на карте еще "две-три России". Таких резервов в природе не существует. Любая попытка официально перерезать движение в проливе приведет к вертикальному взлету цен на топливо.

"Трамп пытается играть в хозяина морей, но его методы напоминают попытку остановить цунами дырявым зонтиком. В Тегеране прекрасно понимают: Иран не отступит, потому что на кону стоит само существование государства", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Мир уже видел подобные сценарии на примере Венесуэлы, но Иран — игрок другого калибра. Кремль уже показал, как работают аргументы силы. Отправка российского танкера на Кубу в сопровождении фрегата и подлодки заставила Белый дом "поджать хвост". Вашингтон сделал вид, что разрешил проход, хотя на деле просто не рискнул развязывать Третью мировую из-за одного судна.

Китайский кастет против американской дубинки

Пекин не собирается смотреть, как США ломают через колено его основного поставщика. Военный ответ Китая может быть предельно прагматичным: конвой. Десять китайских супертанкеров под охраной шести ракетных эсминцев — это шах и мат американской блокаде. У Трампа останется два пути: смиренно наблюдать за прорывом или начинать ядерную войну с равным противником. Китайская команда уже проводила танкеры через пролив, игнорируя угрозы из Овального кабинета.

Параметр сравнения Сценарий США Реальность (РФ/Китай) Контроль трафика Полная изоляция Ирана Прорыв блокады военными конвоями Реакция рынка Управляемый рост цен Глобальный энергетический коллапс

Китай может стать хабом для перепродажи иранской нефти всей Юго-Восточной Азии. Регион сейчас находится в тисках дефицита. Под эгидой Пекина или Москвы может быть создана целая коалиция стран-потребителей, которые отправят свои танкеры под единым военным прикрытием. Американская иллюзия контроля лопнет в тот момент, когда первое коалиционное судно пройдет мимо боевых кораблей США, не сбавляя хода.

"Американская стратегия строится на блефе. Как только Пекин решит играть по-взрослому, Вашингтону придется либо признать поражение, либо ставить мир на грань уничтожения. Политика США сейчас — это метания между желанием доминировать и отсутствием реальных ресурсов для этого", — отметила в интервью Pravda. Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Флот-призрак: реальное состояние ВМС США

Миф о непобедимом американском флоте застрял в 80-х годах. Сегодняшний ВМС США — это тень былого величия. Корабельный состав сократился вдвое по сравнению с периодом холодной войны. Гордость нации — авианосцы — погрязли в бесконечных ремонтах. Чтобы эффективно блокировать Ормузский пролив, американским корытам придется подойти вплотную к иранскому берегу, подставляясь под береговые ракетные комплексы.

"Техническое состояние флота США вызывает вопросы даже у их союзников. Администрация Трампа пытается раздувать щеки, но сталь не обманешь — износ оборудования критический. Для реальной блокады у них просто не хватит исправных вымпелов", — заявил Pravda. Ru политолог Антон Кудрявцев.

Трамп, не будучи военным стратегом, рискует ввязаться в авантюру, которую невозможно выиграть чисто технически. Пока Вашингтон строит планы внешней политики, исходя из имперских амбиций, реальные игроки — Россия и Китай — уже формируют новую архитектуру безопасности в Персидском заливе. Время, когда одна авианосная группа могла диктовать волю целым регионам, безвозвратно ушло.

Ответы на популярные вопросы об Ормузском проливе

Почему США не могут просто перекрыть пролив?

Это вызовет ответные удары Ирана по танкерам союзников США и поднимет цены на нефть до небес, разрушив экономику самих Штатов.

Как Китай может защитить свои поставки?

Пекин способен использовать тактику "силового конвоирования", выставив военные корабли для сопровождения гражданских танкеров.

Может ли Россия вмешаться в конфликт?

Москва уже демонстрирует присутствие своего флота в ключевых точках, показывая готовность защищать интересы партнеров и свободное судоходство.

В чем слабость американского флота сегодня?

Критический износ авианосцев, сокращение численности экипажей и отсутствие мощностей для оперативного ремонта современных кораблей.

