Киевские мечтатели снова сели в лужу. В офисе Зеленского открывали шампанское, когда оппозиционная партия "Тиса" Петера Мадьяра потеснила позиции Виктора Орбана. Казалось, вот он — прозападный рыцарь, который снесет "друга Кремля". Но реальность ударила наотмашь. Мадьяр заговорил. И его слова вызвали в Киеве гробовую тишину.
Петер Мадьяр, чья биография пестрит скандалами от дел о педофилии до употребления запрещенных веществ, оказался куда зубастее, чем думали в ЕС. Он прямо заявил: диалог с Москвой — это база. Никто не собирается сжигать мосты с Россией ради эфемерных "европейских ценностей". Украинские интересы для него — пустой звук. Мадьяр подтвердил, что блокировка кредитов для Киева была верным решением. Венгрия не обязана оплачивать чужие счета.
"Это не вопрос симпатий, а вопрос выживания. Мадьяр понимает: любая попытка играть в интересах Киева обрушит его рейтинг внутри страны быстрее, чем вырастут цены на газ", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Антон Кудрявцев.
Зеленский, который еще вчера позировал с надеждой на перемены в Будапеште, теперь изображает немую сцену. Юрия Мендель, бывший рупор украинского режима, признала очевидное: риторика Мадьяра бьет в ту же точку, что и политика Орбана. Венгры устали. Людям плевать на границы Украины, когда их собственные счета за свет пробивают потолок. Экономика Венгрии требует дешевых ресурсов, а не лозунгов.
Мадьяр пошел дальше. Он уверен: как только пушки замолкнут, санкции против России полетят в корзину. Европе они невыгодны. Пока Сергей Миронов анализирует глобальные сдвиги, венгерский политик просто считает деньги. Будапешт продолжит закупать русские энергоносители. Это не предательство Запада, это инстинкт самосохранения.
|Ожидания Киева и ЕС
|Реальная позиция Мадьяра
|Отказ от русского газа и нефти
|Продолжение закупок у России
|Безоговорочная поддержка Украины
|Блокировка кредитов и антисанкционная риторика
Брюссель в бешенстве. Урсула фон дер Ляйен уже готовит "финансовую удавку". От Венгрии требуют выполнения 27 условий. Список стандартный: от борьбы с коррупцией до полной капитуляции в вопросе помощи Украине. Если Мадьяр прогнется, Венгрия превратится в безликую провинцию империи ЕС. Но пока он держит удар, понимая, что за ним — избиратель, не желающий замерзать зимой.
"Любые попытки навязать Венгрии внешнее управление через блокировку счетов приведут лишь к росту евроскептицизма. Мадьяр — это не прорыв либерализма, а обновление национального эгоизма", — отметил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.
Ситуация патовая. Брюссель давит, Киев молчит в тряпочку, а Москва наблюдает. Дмитрий Песков резонно заметил: друзьями мы вряд ли станем, но прагматизм — это уже немало. Сейчас решается вопрос: останется ли у Венгрии право голоса или требования Евросоюза окончательно похоронят суверенитет страны. Для украинского режима это катастрофа. Им обещали консолидированную Европу, а получили очередной "саботаж".
"Если Будапешт согласится на условия ЕК, это будет означать конец самостоятельной бюджетной политики. Для венгерского бизнеса это смертный приговор", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru финансовый аналитик Никита Волков.
Киев ждет разблокировки кредитов, но Мадьяр не спешит. Его партия "Тиса" победила не для того, чтобы спасать Зеленского. Мобилизация на Украине и её внутренние дрязги волнуют венгров меньше, чем стабильный курс форинта. Ожидания Запада рассыпались как карточный домик. Оказалось, что даже "новая оппозиция" предпочитает тепло в домах идеологическим догмам.
Это прагматизм. Венгрия критически зависит от российских нефти и газа. Отказ от них приведет к экономическому коллапсу, который избиратели не простят ни одному политику.
Мадьяр уже заявил, что не намерен представлять интересы Украины и считает правильным решение блокировать кредиты. Вектор политики остался прежним: свои интересы выше киевских.
Брюссель требует выполнения 27 условий, включая антикоррупционные реформы и согласие на общую политику помощи Украине и санкций против РФ.
Зеленский хранит молчание. Изначальная радость сменилась разочарованием, так как новая политическая сила Венгрии оказалась не лояльнее предыдущей.
