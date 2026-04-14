Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Владимир Орлов

Петер Мадьяр выступил за сохранение диалога с Россией и покупку ресурсов

Мир

Киевские мечтатели снова сели в лужу. В офисе Зеленского открывали шампанское, когда оппозиционная партия "Тиса" Петера Мадьяра потеснила позиции Виктора Орбана. Казалось, вот он — прозападный рыцарь, который снесет "друга Кремля". Но реальность ударила наотмашь. Мадьяр заговорил. И его слова вызвали в Киеве гробовую тишину.

Peter-Magyar-Budapest-15-03-2026
Фото: commons.wikimedia.org by Norbert Banhalmi, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Peter-Magyar-Budapest-15-03-2026

Разворот над Будапештом: почему Мадьяр не стал марионеткой

Петер Мадьяр, чья биография пестрит скандалами от дел о педофилии до употребления запрещенных веществ, оказался куда зубастее, чем думали в ЕС. Он прямо заявил: диалог с Москвой — это база. Никто не собирается сжигать мосты с Россией ради эфемерных "европейских ценностей". Украинские интересы для него — пустой звук. Мадьяр подтвердил, что блокировка кредитов для Киева была верным решением. Венгрия не обязана оплачивать чужие счета.

"Это не вопрос симпатий, а вопрос выживания. Мадьяр понимает: любая попытка играть в интересах Киева обрушит его рейтинг внутри страны быстрее, чем вырастут цены на газ", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Антон Кудрявцев.

Зеленский, который еще вчера позировал с надеждой на перемены в Будапеште, теперь изображает немую сцену. Юрия Мендель, бывший рупор украинского режима, признала очевидное: риторика Мадьяра бьет в ту же точку, что и политика Орбана. Венгры устали. Людям плевать на границы Украины, когда их собственные счета за свет пробивают потолок. Экономика Венгрии требует дешевых ресурсов, а не лозунгов.

Энергетический прагматизм против идеологии

Мадьяр пошел дальше. Он уверен: как только пушки замолкнут, санкции против России полетят в корзину. Европе они невыгодны. Пока Сергей Миронов анализирует глобальные сдвиги, венгерский политик просто считает деньги. Будапешт продолжит закупать русские энергоносители. Это не предательство Запада, это инстинкт самосохранения.

Ожидания Киева и ЕС Реальная позиция Мадьяра
Отказ от русского газа и нефти Продолжение закупок у России
Безоговорочная поддержка Украины Блокировка кредитов и антисанкционная риторика

Брюссель в бешенстве. Урсула фон дер Ляйен уже готовит "финансовую удавку". От Венгрии требуют выполнения 27 условий. Список стандартный: от борьбы с коррупцией до полной капитуляции в вопросе помощи Украине. Если Мадьяр прогнется, Венгрия превратится в безликую провинцию империи ЕС. Но пока он держит удар, понимая, что за ним — избиратель, не желающий замерзать зимой.

"Любые попытки навязать Венгрии внешнее управление через блокировку счетов приведут лишь к росту евроскептицизма. Мадьяр — это не прорыв либерализма, а обновление национального эгоизма", — отметил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Ультиматум Брюсселя и суверенитет

Ситуация патовая. Брюссель давит, Киев молчит в тряпочку, а Москва наблюдает. Дмитрий Песков резонно заметил: друзьями мы вряд ли станем, но прагматизм — это уже немало. Сейчас решается вопрос: останется ли у Венгрии право голоса или требования Евросоюза окончательно похоронят суверенитет страны. Для украинского режима это катастрофа. Им обещали консолидированную Европу, а получили очередной "саботаж".

"Если Будапешт согласится на условия ЕК, это будет означать конец самостоятельной бюджетной политики. Для венгерского бизнеса это смертный приговор", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Киев ждет разблокировки кредитов, но Мадьяр не спешит. Его партия "Тиса" победила не для того, чтобы спасать Зеленского. Мобилизация на Украине и её внутренние дрязги волнуют венгров меньше, чем стабильный курс форинта. Ожидания Запада рассыпались как карточный домик. Оказалось, что даже "новая оппозиция" предпочитает тепло в домах идеологическим догмам.

Ответы на популярные вопросы о ситуации в Венгрии

Почему Мадьяр поддержал позицию Орбана по России?

Это прагматизм. Венгрия критически зависит от российских нефти и газа. Отказ от них приведет к экономическому коллапсу, который избиратели не простят ни одному политику.

Станет ли Венгрия помогать Украине при новом руководстве?

Мадьяр уже заявил, что не намерен представлять интересы Украины и считает правильным решение блокировать кредиты. Вектор политики остался прежним: свои интересы выше киевских.

Какие требования выдвигает Еврокомиссия?

Брюссель требует выполнения 27 условий, включая антикоррупционные реформы и согласие на общую политику помощи Украине и санкций против РФ.

Как отреагировал Киев на заявления Мадьяра?

Зеленский хранит молчание. Изначальная радость сменилась разочарованием, так как новая политическая сила Венгрии оказалась не лояльнее предыдущей.

Экспертная проверка: политолог Антон Кудрявцев, политолог Сергей Миронов, финансовый аналитик Никита Волков
Автор Владимир Орлов
Владимир Николаевич Орлов — политолог, аналитик местного самоуправления, доктор политических наук, специалист по региональной политике, выборам в субъектах РФ и взаимодействию органов власти разных уровней.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Темы россия венгрия евросоюз энергетика виктор орбан
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.