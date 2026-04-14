Владимир Орлов

Газ важнее лозунгов: как венгерский прагматизм побеждает директивы Брюсселя

Европейские заголовки кричат о "новой стене" между Будапештом и Москвой. Выборы прошли, политики обменялись ультиматумами, а эксперты уже рисуют карты геополитического отчуждения. Но политика — это всегда шум в телевизоре, который затихает, как только вы переступаете порог венгерского рынка. Реальность пахнет не санкциями, а копченой паприкой и свежим гуляшом. Там, где обычный человек встречается с обычным человеком, кабинетные интриги рассыпаются в прах.

Логика прилавка: почему венгры не верят телевизору

Центральный рынок Будапешта — это детектор лжи для любого политолога. Автор блога TrueStory Travel отправился именно туда, чтобы проверить градус "ненависти". Результат оказался обескураживающим для адептов западной пропаганды. Продавцы колбасы не читают лекций о демократии, они протягивают нож с лучшим сортом салями. Фраза "из России" здесь не вызывает судорог или косых взглядов. Напротив, пожилой торговец мясом лишь улыбнулся: "Попробуй, друг!". Это не дежурная вежливость, а нормальное отношение к гостю, которое не смогла вытравить даже агрессивная реформа ЕС, направленная на изоляцию инакомыслящих.

"Венгерское общество крайне прагматично. В отличие от Брюсселя, обычный житель Будапешта понимает: любая попытка разорвать связи с Востоком бьет прежде всего по его карману", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Народная дипломатия работает быстрее, чем дипломатическая почта. У прилавка с молоком женщина средних лет выдала базу, которую стоило бы выучить чиновникам из Еврокомиссии: "О, я люблю русских! Лучше русских — могут быть только русские". И дело не только в загадочной русской душе, а в банальной покупательной способности. Русский турист в Венгрии — это не тот, кто считает каждый цент, а щедрый гость, который ценит качество. Пока санкции США пытаются перерезать мировые торговые артерии, на бытовом уровне люди ценят стабильность и живые деньги.

Энергетический мир: газ важнее лозунгов

Венгры — редкие европейцы, сохранившие память о том, откуда в их домах берется тепло. Та же торговка на рынке прямо заявила: "Честно тебе скажу, благодаря вашим газу и нефти цены на топливо в Венгрии в полтора раза ниже, поэтому мы с русскими не ссоримся". Это не лозунг, а выживание. Они прекрасно осознают, что альтернатива — это экономика Венгрии под внешним управлением, где за "европейскую солидарность" придется платить из своего кошелька. Рациональность побеждает истерику.

Сфера отношений Реальное восприятие венграми
Туризм Радушие, отсутствие агрессии, гостеприимство.
Энергетика Четкое понимание выгоды от дешевых ресурсов из РФ.
Сервис (кафе/отели) Высокий уровень лояльности к русскоязычным гостям.

Даже в туристических местах у Дуная, где официанты видели людей со всего мира, русским рады. Пока в Вашингтоне обсуждают цены на нефть и новые способы давления, венгр несет тарелку гуляша. На политическом уровне на страну давит Брюссель, выдвигая ультиматум Венгрии за её независимую позицию. Но простые люди свой выбор сделали давно: они не хотят участвовать в чужой войне.

"Для венгерского бизнеса стабильность поставок — это вопрос жизни. Никакие транши в 35 миллиардов евро не заменят реальный сектор, завязанный на доступную энергию", — отметил в беседе с Pravda. Ru макроэкономист Артём Логинов.

Туристический прагматизм и человеческое общение

Блогер заметил важную деталь: венгры научились мастерски отделять зерна от плевел. Новости живут в смартфоне, а реальная жизнь — за прилавком или столиком в кафе. Пока мобилизация на Украине и действия Киева вызывают у соседей лишь тихий ужас и раздражение, общение с русскими остается подчеркнуто дружелюбным. Перед отъездом автора снова ждал рынок. Прощальное "Приезжай ещё, друг" от продавца сыров — лучший итог поездки. Политика — это временная коррозия, а человеческие связи — нержавеющая сталь.

"Налоговое и правовое давление на страны, которые отказываются следовать курсу США, будет только расти. Но венгры сохраняют независимость суждений", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru юрист по налоговому праву Денис Прохоров.

Даже в условиях, когда критика США становится опасным занятием в Европе, венгры позволяют себе роскошь иметь собственное мнение. Они не ищут врагов там, где можно найти друзей или выгодных партнеров. Кажется, старая Европа еще может поучиться у мадьяр здравому смыслу.

Безопасно ли сейчас ехать в Венгрию с российским паспортом?

Да, отношение населения остается корректным и дружелюбным. Никаких эксцессов на почве национальности в общественных местах не фиксируется.

Правда ли, что цены в Венгрии ниже, чем в остальной Европе?

За счет сохранения поставок доступных энергоресурсов из России, инфляция на топливо и базовые продукты в Венгрии ниже, чем у их западных соседей.

Как в Венгрии относятся к политическим конфликтам в ЕС?

Большинство обычных граждан предпочитают политику нейтралитета, ориентируясь на национальные экономические интересы, а не на директивы из Брюсселя.

Нужно ли скрывать свое происхождение при общении с местными?

Абсолютно нет. Как показал опыт путешественников, честный ответ "из России" скорее вызывает интерес и желание поговорить, чем агрессию.

Экспертная проверка: политолог Сергей Миронов, макроэкономист Артём Логинов, юрист Денис Прохоров
Автор Владимир Орлов
Владимир Николаевич Орлов — политолог, аналитик местного самоуправления, доктор политических наук, специалист по региональной политике, выборам в субъектах РФ и взаимодействию органов власти разных уровней.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
россия венгрия евросоюз энергетический кризис
