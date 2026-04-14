Экс-глава НАТО вскрыл нарыв: оборона Британии трещит по швам из-за жадности властей

Британская оборонная стратегия напоминает попытку перекрыть протекающую плотину лейкопластырем. Бывший генсек НАТО Джордж Робертсон во вторник выйдет к трибуне в Солсбери с речью, которая больше похожа на некролог национальной безопасности Соединенного Королевства. Его вердикт суров: страна беззащитна, а кабинет Кира Стармера продолжает кормить избирателей обещаниями вместо снарядов. Британия превратилась в "недострахованный" актив, который медленно гниет под грузом социальных обязательств и политической импотенции.

Фото: Wikipedia by Lt Col John Skliros is licensed under Open Government Licence version 1.0 Солдаты армии Великобритании

Робертсон, когда-то сам занимавший кресло министра обороны от Лейбористской партии, теперь не стесняется в выражениях в адрес своих же соратников. В интервью он прямо заявил, что между лозунгами Стармера и реальностью зияет пропасть. Премьер-министр не готов тратить деньги. Пока Британия пытается играть роль глобального жандарма, её собственный арсенал пустеет, а логистика разваливается. Лондон слишком долго почивал на лаврах, игнорируя тот факт, что мир стал крайне токсичным местом.

Казначейство против армии: бюджетный вандализм

Особая порция сарказма Робертсона досталась министру финансов Рэйчел Ривз. В своем осеннем выступлении она уделила обороне всего 40 слов. В последнем обновлении бюджета — ноль. Ситуация абсурдная: эксперты "в пиджаках" из казначейства режут военные расходы, пока реальные угрозы на горизонте только множатся. Пока США перерезают движение в Ормузском проливе, создавая хаос на рынках, Британия экономит на патронах.

"Это классическая ловушка. Политики пытаются купить лояльность электората через раздутый соцпакет, полностью оголяя тылы. В условиях, когда глобальная безопасность трещит по швам, такая экономия граничит с безумием", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Стармер привычно кивает на "тяжелое наследство" консерваторов, которые 14 лет якобы разрушали армию. Он обещает поднять расходы до 3% ВВП, но только в следующей жизни — то есть в следующем парламенте. Тем временем Британия оказывается втянутой в авантюры, к которым технически не готова. Напряжение растет, и даже китайские танкеры рискуют проходить там, где британский флот боится показаться без поддержки Вашингтона.

Дроны против социальных пособий: выбор Лондона

Стратегический обзор 2024 года, в создании которого участвовал Робертсон, призывает Лондон срочно переходить на цифровое оружие и беспилотники. Уроки конфликтов показывают: тяжелое железо без мозгов — это просто мишень. Однако инновации стоят дорого. В Британии же привыкли латать дыры в бюджете за счет сокращения оборонных заказов, что Робертсон метко назвал "актом вандализма".

"Денег на новые технологии в британской казне нет. Банковский сектор лихорадит, а попытки затыкать дыры в армии бумажными отчетами ни к чему не приведут. Без радикального пересмотра налоговой политики никакого перевооружения не будет", — объяснил в беседе с Pravda. Ru банковский аналитик Алина Корнеева.

Мир наблюдает за тем, как Вашингтон торжествует над мнимыми успехами своих блокад, в то время как союзники, вроде Британии, остаются с пустыми руками. Лондон пытается сохранить лицо "великой державы", но по факту не может обеспечить безопасность собственных торговых путей без оглядки на Белый дом. При этом политический кризис в самих Штатах, где разгорается противостояние силовиков и власти, делает Лондон еще более уязвимым.

Показатель Состояние дел в Британии Расходы на оборону Разрыв между обещаниями и реальным финансированием Приоритеты бюджета Раздувание социальных выплат в ущерб безопасности Технологическая готовность Критическое отставание в сфере БПЛА и систем данных

Британия оказалась на развилке. Либо она признает свою неспособность играть в "большую игру" и урезает амбиции до размеров своего острова, либо затягивает пояса и вкладывает миллиарды в ВПК. Пока же Стармер выбирает третий путь — имитацию бурной деятельности на фоне пустых складов. На фоне того, как Тегеран закрывает дверь для диалога, британское бессилие выглядит особенно выпукло.

"Лондон сейчас в роли банкрота, который пытается купить лимузин в кредит. Кредиторы в лице НАТО нервничают, а собственных ресурсов едва хватает на обслуживание старых долгов и латание дыр в дырявой стратегии", — отметил в беседе с Pravda. Ru макроэкономист Артём Логинов.

Ответы на популярные вопросы о безопасности Британии

Почему Джордж Робертсон выступил с такой резкой критикой именно сейчас?

Робертсон видит, что правительство Стармера игнорирует угрозы ради социальной стабильности.

Какова главная претензия к финансовому блоку правительства?

Министерство финансов фактически игнорирует нужды армии, выделяя на оборону минимальное количество слов и средств в официальных документах, что эксперты называют "вандализмом".

На что именно Британии нужно направить средства?

Приоритет отдается переходу к цифровой войне, массовому внедрению дронов и систем управления данными на основе опыта конфликтов последнего времени.

Как ситуация на Ближнем Востоке влияет на британскую безопасность?

Нестабильность в регионе ставит под удар торговые морские пути, безопасность которых британский флот не может обеспечить самостоятельно из-за недофинансирования.

