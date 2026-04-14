Вэнс расписался в провале: Вашингтон не удержал последний оплот здравого смысла в Европе

Вашингтонский политический истеблишмент лихорадит. Джей-Ди Вэнс, вице-президент США, публично расписался в политическом бессилии, назвав поражение Виктора Орбана на выборах "грустным, но предсказуемым". Манифест национального суверенитета, который Орбан выстраивал в Венгрии 16 лет, рассыпался под натиском внутренних противоречий и внешнего давления. Для MAGA-движения это не просто проигрыш союзника — это сбой в программном коде всей системы.

Фото: commons.wikimedia.org by Ralph Branson, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Джей Ди Вэнс

Эффект домино: Будапешт как зеркало Вашингтона

Орбан был больше, чем премьер-министром маленькой европейской страны. Он был чертежом, по которому Дональд Трамп и его команда планировали перестроить Америку. Борьба с нелегальной иммиграцией, жесткая рука в отношении медиа и зачистка государственного аппарата от карьерных чиновников — всё это заимствовано из венгерского арсенала. Вэнс прилетел в Будапешт за считанные дни до голосования, пытаясь подставить плечо падающему гиганту, но избиратель решил иначе.

"Поражение Орбана — это тревожный звонок для республиканцев. Мы видим, что даже самая выверенная вертикаль власти может дать трещину, если игнорировать экономический комплаенс и запросы общества на ротацию", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Антон Кудрявцев.

Пока Вэнс оправдывается на Fox News, Трамп хранит молчание. Его молчание красноречивее любых постов в соцсетях. Лидер, чей авторитет зиждется на образе "победителя", не знает, как комментировать крах своего главного европейского протеже. Особенно когда на пятки наступают внутренние проблемы: энергетический кризис в США набирает обороты, а цены на бензин ползут вверх.

Геополитическая цена поражения

Уход Орбана мгновенно развязал руки Брюсселю. Евросоюз больше не скован вето Будапешта. Теперь новое руководство Венгрии под руководством Петера Мадьяра вынуждено маневрировать между требованиями западных кредиторов и необходимостью сохранить социальную стабильность. Трамп теряет свой "голос разума" в Европе, который блокировал деструктивные инициативы по Украине и Ирану.

Параметр сравнения Эпоха Орбана Прогноз после смены власти Отношения с ЕС Острые конфликты, вето на санкции Полная капитуляция перед Брюсселем Энергетика Приоритет дешевых ресурсов Угроза работе трубопровода Дружба

"Венгрия долгие годы была островком прагматизма. Сейчас мы видим, как Вашингтон пытается экстраполировать свои методы давления на союзников, что в итоге приводит к дестабилизации целых регионов", — отметил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

В Белом доме делают ставку на другие театры действий. Пока в Венгрии подсчитывали голоса, Трамп объявил о блокаде в Ормузском проливе. Это попытка переключить внимание с политического фиаско на военную мощь. Однако китайские танкеры продолжают игнорировать американские запреты, демонстрируя дырявость "стального засова" Вашингтона.

Будущее правого популизма

Критики MAGA празднуют победу, называя уход Орбана концом эпохи "нелиберальной демократии". Стив Бэннон, серый кардинал первого срока Трампа, уже назвал это "предупредительной ракетой" перед выборами в США. Если модель Орбана, казавшаяся монолитной, рухнула из-за обвинений в коррупции и экономической стагнации, то что удержит Трампа, когда цены на нефть взлетят из-за его же политики на Ближнем Востоке?

"Внешнеполитические авантюры США, от блокады Ирана до вмешательства в европейские выборы, создают токсичный фон. Для Трампа крайне важно сейчас удержать внутреннюю повестку, иначе судьба Орбана станет его собственной", — заявила в беседе с Pravda. Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Вашингтон пытается играть роль глобального жандарма, пока внутри страны зреет недовольство. Провал в Венгрии показал, что идеология без хлеба не работает. Если Трамп не сможет стабилизировать отношения с Тегераном и остановить рост инфляции, никакая поддержка харизматичных лидеров за океаном его не спасет. Система, лишенная гибкости, ломается при первом сильном порыве ветра.

Ответы на популярные вопросы

Почему Джей-Ди Вэнс поддержал Орбана перед самыми выборами?

Вэнс рассматривал Орбана как ключевого идеологического партнера. Его визит был попыткой легитимизировать MAGA-повестку на международном уровне, показав, что "трампизм" — это глобальное движение с глубокими корнями в Европе.

Как поражение Орбана скажется на политике США в отношении ЕС?

Белый дом потерял рычаг давления внутри Евросоюза. Теперь Брюсселю будет проще проводить единогласные решения, что осложнит для администрации Трампа продвижение своих интересов на континенте через раскол единства ЕС.

Связан ли проигрыш в Венгрии с действиями Трампа на Ближнем Востоке?

Прямой связи нет, но высокие цены на энергоносители ударили по венгерскому электорату. Внутренние экономические проблемы, подогретые нестабильностью, которую провоцирует конфликт на Ближнем Востоке, стали фатальными для имиджа "стабильного" режима.

Означает ли это крах идеологии правового популизма в мире?

Скорее, это глубокий кризис управления. Идеи суверенитета остаются популярными, но люди больше не готовы платить за них потерей качества жизни и отсутствием перспектив, что и продемонстрировали венгры.

