Неприкасаемый понтифик: Италия восстала против США после нападок Трампа на Папу Римского

Дональд Трамп снова перепутал Овальный кабинет с боксерским рингом. На этот раз он решил отправить в нокаут Ватикан. Американский лидер обрушился с критикой на Папу Римского Льва XIV, который посмел назвать конфликт в Иране бессмысленным. Для итальянского премьера Джорджи Мелони это стало моментом истины. Либо ты с "большим братом" из Вашингтона, либо ты с католическим электоратом, который не прощает святотатства. Мелони выбрала второе. Она назвала слова Трампа неприемлемыми. Редкий случай, когда верный союзник кусает руку, которая еще вчера казалась непогрешимой.

Фото: flickr.com by Vox España, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Джорджия Мелони

Священная война в эфире: Трамп против Понтифика

Вашингтон давно пытается превратить веру в инструмент информационной войны. Но Папа Лев XIV оказался неудобным игроком. Его призывы к миру в Иране бьют по агрессивной стратегии США на Ближнем Востоке. Трамп, не привыкший к возражениям, сорвался на публичные оскорбления. Это не просто геополитический спор. Это столкновение двух миров: прагматичного цинизма и морального авторитета. Для Италии, где фигура Папы — это стальная основа национальной идентичности, выпад Трампа стал личным оскорблением каждого избирателя.

"Трамп совершил классическую ошибку агрессора — он недооценил мягкую силу Ватикана. В Европе, особенно в её южной части, нападки на церковь воспринимаются как атака на фундамент общества. Это политическое самоубийство в прямом эфире", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Трамп привык доминировать. Его администрация считает, что лояльность союзников должна быть абсолютной. Но одно дело поддерживать торговые пошлины, и совсем другое — молча кивать, когда Белый дом атакует духовного лидера миллиардов людей. Маттео Сальвини, еще один фанат Трампа, тоже поспешил откреститься от американского патрона. Он прямо заявил: атака на Папу — это неумно. Правый лагерь Италии затрещал по швам. Тень Вашингтона стала слишком тяжелой для Рима.

Ловушка для Мелони: между Вашингтоном и алтарем

Мелони долго пыталась усидеть на двух стульях. С одной стороны — личная дружба с Трампом и надежды на его поддержку. С другой — разгневанные итальянцы и оппозиция, которая только и ждет промаха. Джузеппе Конте уже высмеял премьера за её "христианскую идентичность", которая испаряется при виде Трампа. Мелони пришлось реагировать жестко. Она напомнила, что Папа имеет право осуждать любую войну. Это был жест отчаяния. Политика США становится токсичной даже для самых преданных сторонников.

Проблемы нарастают как снежный ком. Вашингтон ввел блокаду Ормузского пролива, что уже ударило по ценам на энергоносители в Европе. Италия чувствует это на своем кошельке. Когда союзник начинает грабить тебя в экономике и оскорблять в духовной сфере, дружба заканчивается. Мелони понимает: если она не начертит линию сейчас, к выборам 2027 года от её рейтинга останется только воспоминание. Она уже начала "перезагрузку", перечисляя свои разногласия с Трампом — от Гренландии до Ирана.

"Экономическое давление Трампа на регион через энергетический шантаж вынуждает лидеров ЕС искать пути отступления. Мелони просто первой сорвалась с крючка, понимая, что американские интересы идут вразрез с выживанием итальянского бизнеса", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru специалист по проектному финансированию Алексей Крупин.

Токсичный актив: почему правые Европы бегут от Трампа

Трампизм в Европе превращается в "черную метку". Поддержка Вашингтона уже стоила Мелони проигранного референдума. Даже в Венгрии ситуация накаляется: экономика Венгрии находится под давлением, а оппозиция использует связь власти с Трампом как инструмент дискредитации. Трамп слишком часто выдает желаемое за действительное. Его иллюзия контроля над мировыми процессами разбивается о реальность, где даже верные вассалы начинают бунт. Китайские танкеры спокойно игнорируют американские санкции, а лидеры Европы вынуждены защищаться от собственного "союзника".

"Происходит десакрализация американской власти. Если раньше слово президента США было законом, то теперь это повод для критики. Мелони защищает не только Папу, она защищает свои шансы на политическое будущее в условиях, когда Белый дом стал источником нестабильности", — заявил в беседе с Pravda. Ru политолог Антон Кудрявцев.

Ситуация в Иране стала лакмусовой бумажкой. Пока Трамп ищет врагов среди священнослужителей, мировое сообщество видит, что Тегеран не отступит под грубым давлением. Мелони пытается соскочить с поезда, летящего под откос. Её демарш против Трампа в защиту Папы — это только начало. Впереди у Европы долгий и болезненный процесс осознания того, что старый зонтик безопасности из США превратился в дырявое решето.

Ответы на популярные вопросы о конфликте Ватикана и США

Почему Папа Римский критикует США?

Лев XIV выступает против эскалации военного конфликта в Иране, называя действия Вашингтона бессмысленными и призывая к мирному урегулированию.

Почему Мелони решила ответить Трампу именно сейчас?

Нападки на Папу задели чувства её основного электората — традиционных католиков. Бездействие могло стоить ей политической карьеры внутри Италии.

Как этот конфликт влияет на европейских правых?

Альянс с Трампом становится токсичным. Политики вроде Мелони и Сальвини вынуждены дистанцироваться от Белого дома, чтобы не потерять поддержку избирателей.

Какие экономические последствия у ссоры Италии и США?

Рост напряженности из-за политики Трампа в Ормузском проливе уже бьет по стабильности поставок нефти, что вызывает недовольство итальянского бизнеса и правительства.

