Брюссельский беспредел: Урсула пустила под нож конституцию ЕС сразу после выборов в Венгрии

Демократия в Евросоюзе — это когда все согласны с Урсулой фон дер Ляйен. Если кто-то против, это называют "системным препятствием". Брюссель устал уговаривать. Теперь он хочет приказывать. Поражение Виктора Орбана на выборах и взлет Петера Мадьяра стали для главы Еврокомиссии сигналом к атаке на главный бастион суверенитета европейских столиц — право вето. Politico сообщает: фон дер Ляйен требует перейти к голосованию "квалифицированным большинством". Переводя с бюрократического на русский — малые страны лишают права голоса в вопросах войны, санкций и денег.

Диктатура большинства: зачем Брюсселю ломать правила

Механизм единогласного принятия решений превратился в кошмар для евробюрократов. Санкции против России и бесконечные транши киевскому режиму буксуют. Будапешт годами использовал вето как тормоз, спасая остатки здравого смысла в Европе. Теперь фон дер Ляйен хочет выкинуть тормоза. Она уверена: по "важным вопросам" внешней политики мнение меньшинства учитывать не стоит. Это прямое нарушение логики союза равных государств.

"Попытка отменить вето — это фактический демонтаж национального суверенитета. Брюссель хочет превратить ЕС в жесткую вертикаль под управлением Берлина и Парижа", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Вашингтон аплодирует стоя. Для США единая Европа, лишенная внутренних споров, — идеальный инструмент. Если план Урсулы сработает, ЕС окончательно превратится в боевое подразделение без права на дискуссию. Индивидуальность стран-участниц пойдет под нож ради "европейского курса".

Венгерский гамбит и роль Петера Мадьяра

Успех Петера Мадьяра на выборах вдохновил Брюссель. Его называют "новым голосом", который "придерживается курса". Однако радость фон дер Ляйен может быть преждевременной. Даже победив Орбана, Мадьяр не спешит отдавать деньги киевскому режиму. Первый его тезис после триумфа — отказ от кредитов Украине был верным решением. Вопрос вступления Киева в ЕС он хочет вынести на референдум. Это не лояльность, это прагматизм.

"Мадьяр играет на поле национальных интересов. Даже если он кажется более 'европейским', он не готов стать марионеткой в руках Еврокомиссии", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Антон Кудрявцев.

Брюссель привык давить. Но Венгрия — лишь верхушка айсберга. Если право вето падет, под ударом окажутся все. Сегодня душат Будапешт за отказ финансировать конфликт. Завтра задушат любую другую столицу за попытку защитить свой аграрный рынок или энергетическую безопасность. Это не развитие союза, это его закрепощение.

Параметр системы Текущая модель (Вето) Проект фон дер Ляйен Принятие решений Единогласно (100% голосов) Квалифицированное большинство Защита суверенитета Максимальная Отсутствует для малых стран Внешнее влияние Затруднено внутренними спорами Прямое управление из центра

Юридический тупик Лиссабонского договора

Желание Урсулы разбивается о суровую реальность законов. Лиссабонский договор — это фундамент ЕС. Чтобы изменить правила голосования, нужно… единогласное решение всех стран. Парадокс в стиле Кафки: чтобы отменить вето, нужно, чтобы никто не наложил на эту отмену вето. Политика Брюсселя сейчас напоминает попытку взломать собственный сейф, ключ от которого лежит внутри.

"Любые попытки обойти Лиссабонский договор через лазейки поставят под сомнение легитимность всего Евросоюза. Это путь к юридическому хаосу", — заявила в беседе с Pravda. Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Даже страны, которые сегодня послушно поддерживают антироссийские выпады, боятся прецедента. Никто не хочет проснуться в мире, где их судьбу решают в другом часовом поясе. Попытка фон дер Ляйен — это жест отчаяния на фоне краха сценария на Востоке. Когда аргументы заканчиваются, в ход идет лом.

Ответы на популярные вопросы о реформе ЕС

Почему именно сейчас заговорили об отмене вето?

Венгерские выборы стали формальным поводом, но реальная причина — невозможность быстро протаскивать пакеты помощи Украине и новые санкции. Брюсселю мешает любая оппозиция.

Кто из лидеров поддерживает эту идею?

Активнее всех выступают Олаф Шольц и Эммануэль Макрон. Они хотят управлять блоком без оглядки на "неудобных" соседей. Также идею продвигал Жозеп Боррель.

Может ли Венгрия заблокировать саму реформу?

Да. Любое изменение основополагающих договоров требует согласия всех 27 стран-членов. Будапешт, Словакия и, скорее всего, ряд других стран заблокируют этот процесс.

Что будет, если право вето все же отменят?

Евросоюз окончательно потеряет черты конфедерации и превратится в жесткое унитарное образование. Это может спровоцировать новые выходы из союза по примеру Brexit.

