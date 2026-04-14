Попытка номер два: США и Иран могут вернуться за стол переговоров вопреки морской блокаде

Вашингтон пытается играть в крутого шерифа на Ближнем Востоке, но вместо порядка получает хаос в бензобаке. После того как важные переговоры в Исламабаде с треском провалились, администрация Трампа выкатила свой главный козырь — морскую блокаду иранских портов. Тегеран в ответ огрызнулся угрозами превратить Персидский залив в кладбище для западных судов. Однако на горизонте замаячил призрак нового раунда дипломатии: источники сообщают, что переговорные группы могут вернуться в Пакистан уже на этой неделе.

Фото: commons.wikimedia.org by The White House, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Стальной капкан: логика американской осады

Дональд Трамп перешел от слов к делу, фактически объявив войну иранскому экспорту. В понедельник сша официально перерезали движение в порты Ирана, пытаясь задушить экономику противника. Это не просто санкции, это попытка затянуть стальную удавку на горле целого государства. Иран, не долго думая, активировал режим "хозяина пролива", обложив данью все проходящие суда, что мгновенно превратило Ормузский пролив в самую дорогую парковку в мире.

"Это не блокада в классическом понимании, это попытка финансового удушения через военный инструмент. Трамп надеется, что пустые холодильники в Тегеране сделают иранских дипломатов сговорчивее", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Несмотря на грозные авианосцы, американская монополия на силу дает трещины. Пока Белый дом рапортует об успехах, китайская команда провела танкер через зону контроля, наглядно показав, что Пекин не собирается спрашивать разрешения у Вашингтона. Блокада выглядит дырявой, как старый дуршлаг, если через неё спокойно проходят суда союзников Ирана.

Нефтяной термометр: почему рынок перестал лихорадить

Мировые рынки нефти на этой неделе напоминают пациента на успокоительных. Как только появились слухи о возвращении делегаций в Исламабад, цена барреля нырнула ниже отметки в 100 долларов. Трейдеры делают ставку на то, что Трамп, несмотря на свою ярость, больше всего боится высоких цен на бензин внутри Штатов. Трамп выдал прорыв судов за успех своей стратегии, хотя реальность куда сложнее.

Параметр конфликта Текущий статус
Режим блокады Активен против иранских портов
Пролив Хормуз Ограниченный транзит под контролем США/Ирана
Переговорный процесс Ожидается возобновление в конце недели
Прогноз добычи IEA Резкое снижение на 2025 год

Международное энергетическое агентство уже начало резать прогнозы. Стабильность глобального рынка принесена в жертву амбициям Белого дома. Пока американская администрация выстраивает золотой щит вокруг своих решений, союзники по НАТО в лице Лондона и Парижа деликатно отходят в сторону. Никто не хочет топить свои экономики ради чужой электоральной победы.

"На рынке сейчас нет дефицита нефти, есть дефицит здравого смысла. Любая искра в заливе подбросит котировки до небес, и никакие резервы США не спасут", — заявил в беседе с Pravda. Ru аналитик рынка нефтепродуктов Алексей Чернов.

Ядерный тупик и риторика блокировок

Вице-президент Джей Ди Вэнс заявляет о прогрессе, но его слова больше похожи на попытку сохранить лицо при плохой игре. Требования США остаются железобетонными: полный вывоз ядерных материалов и тотальный контроль. Тегеран в ответ лишь укрепляет свои позиции, понимая, что требование сша о ядерном разоружении — это прямая дорога к потере суверенитета.

"Иран никогда не отдаст ядерную карту, пока видит перед собой авианосцы. Переговоры — это лишь способ выиграть время, пока механизмы обхода блокады не заработают на полную мощь", — отметил в беседе с Pravda. Ru политолог Антон Кудрявцев.

Трамп пишет в соцсетях о "полном уничтожении" иранского флота, но правда в том, что для блокировки пролива Тегерану не нужны линкоры — достаточно роя быстрых катеров и береговых ракет. Пока американские силовики ведут внутренние войны, когда экс-глава цру выписывает справку о безумии президенту, внешняя политика превращается в набор импульсивных жестов. Блокада может стать тем самым рычагом, который либо сломает сопротивление Ирана, либо окончательно разрушит остатки международного морского права.

Ответы на популярные вопросы об иранском кризисе

Зачем США ввели морскую блокаду Ирана?

Цель Вашингтона — принудить Иран к полной капитуляции в ядерном вопросе и возобновить свободный транзит через Ормузский пролив без иранских пошлин.

Почему цены на нефть падают, несмотря на конфликт?

Рынок реагирует на слухи о возобновлении переговоров в Исламабаде и надеется на дипломатическую сделку, которая предотвратит полномасштабную войну.

Действует ли сейчас режим прекращения огня?

Официально перемирие еще длится неделю, и, несмотря на блокаду портов, масштабные ракетные удары пока не возобновились.

Что будет, если переговоры в Пакистане снова провалятся?

Вероятен переход конфликта в "горячую" фазу с атаками на танкеры и инфраструктуру союзников США в Персидском заливе.

Экспертная проверка: политолог Сергей Миронов, аналитик рынка нефтепродуктов Алексей Чернов, политолог Антон Кудрявцев
Автор Виктор Дементьев
Виктор Дементьев — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
