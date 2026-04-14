Любовь Степушова

Си Цзиньпин игнорирует Трампа: китайская команда провела танкер через Ормузский пролив

Напряжение в Ормузском проливе нарастает из-за американской блокады. Но китайские танкеры рискуют проходить с грузом, уверенные, что ничего с ними не случится.

Фото: commons.wikimedia.org by U.S. Navy photo by Chief Mass Communication Specialist David Rush, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Перл-Харбор, Гавайи (10 сентября 2006 г.) — Матросы на борту китайского эсминца «Циндао»

Китайское судно не подверглось осмотру ВВС США

Подсанкционный танкер под флагом Малави с китайской командой и грузом прошёл через Ормузский пролив, сообщает Reuters. Согласно данным LSEG, MarineTraffic и Kpler, судно Rich Starry станет первым, кто пройдет через пролив и покинет Персидский залив с начала американской блокады.

Погрузка груза произошла в Хамрии, ОАЭ, то есть это не иранский порт. Но это обстоятельство не избавляет груз и судно от задержания. США уточнили, что нейтральные суда, не пришвартовавшиеся в Иране, не будут подвергаться препятствиям, но могут быть обысканы на предмет запрещённого груза. Следовательно, этот танкер избежал такой участи.

Представляется, что это пробный шар Китая по противодействию блокаде. Следующий танкер может ещё больше расширить границы "дозволенного".

Китай не принял ультиматум Трампа

Дональд Трамп знал, Китай станет первой жертвой его блокады, так как туда продаётся 90% иранской нефти, и в прошлом году Китай закупил более 80% иранского экспорта сырой нефти, в среднем около 1,38 миллиона баррелей в день. В интервью телеканалу Fox News президент США предложил Пекину два варианта: либо покупать нефть у него, либо у Венесуэлы.

Но председатель Госсовета КНР Си Цзиньпин выбрал третий вариант. Накануне МИД Китая заявил, что у Китая есть договоренность с Ираном по бесплатному свободному пропуску китайских судов, и он не намерен отказываться от транзита купленной нефти. Это говорит о том, что Китай готов к военному противостоянию с США, несмотря на то, что Иран даже не входит в пятерку крупнейших импортеров нефти в Китай. То есть, вариант тихо отойти в сторону был, но дракона настолько разозлили, что он "вышел из тени".

США не будут портить отношения с Китаем

Представляется, что перед визитом в Китай, уже однажды отложенным, у Трампа нет желания втягиваться в прямую конфронтацию с Си. Трамп будет пробовать блокировать суда из других стран, но не осмелится блокировать китайские. Если Китай вмешается, то его влияние на Ближнем Востоке неизбежно быстро расширится — а это именно та ситуация, которую в Вашингтоне меньше всего хотели бы видеть.

По словам Трампа, с ним связались иранские официальные лица, и второй раунд переговоров между США и Ираном, как ожидается, состоится 16 апреля. Быстрый переход от режима блокады к дипломатии показывает, что Трамп не хочет не доводить ситуацию до критического состояния мировой экономики, а то и до войны с Китаем.

Согласно сообщению газеты The New York Times, предмет переговоров — обогащение урана. США потребовали от Ирана приостановить деятельность по обогащению урана на 20 лет, в то время как Иран якобы заявил, что сделает это, максимум, на пять лет.

Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Куратор Саид Гафуров
Саид Гафуров — политолог, руководитель направления "Восток", ведущий прямых эфиров Правды.Ру
