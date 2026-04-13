Месть отставного шпиона: экс-глава ЦРУ прилюдно выписал Трампу справку о безумии

Вашингтонский политический серпентарий выплюнул очередную порцию яда. Бывший директор ЦРУ Джон Бреннан, чья карьера строилась на интригах и секретных протоколах, вышел в эфир MSNOW, чтобы объявить Дональда Трампа "неуравновешенным". Это не просто частное мнение обиженного отставника. Это прямая атака системных элит на человека, который отказывается играть по правилам их закрытого клуба. Бреннан не стеснялся в выражениях, фактически призывая к государственному перевороту через юридические лазейки.

Фото: commons.wikimedia.org by Gage Skidmore from Peoria, AZ, United States of America, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Дональд Трамп

Провокация Бреннана: поправка как инструмент расправы

"Этот человек явно не в себе — ради таких случаев и была написана 25-я поправка", — заявил Бреннан, глядя в камеру с плохо скрываемым торжеством.

Для тех, кто забыл юридические тонкости: эта норма позволяет отстранить президента, если он "неспособен осуществлять полномочия". Бреннан пытается легализовать охоту на ведьм, называя лидера нации психически нестабильным. Это классический прием — когда аргументы заканчиваются, в ход идет психиатрия. Либеральная медиа-машина мгновенно подхватила тезис, превращая эфир в судилище без адвокатов.

"Такие выпады со стороны бывших руководителей спецслужб — это признак глубокой эрозии государственности. Вместо анализа политики мы видим переход на личности, что лишь подчеркивает слабость оппонентов Трампа", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Агрессия Бреннана объяснима. Трамп для него — это взломщик, который зашел в святая святых и начал наводить свой порядок. Ситуация напоминает кризис в других частях света, где элиты пытаются удержать власть любой ценой. Например, когда Кир Стармер сталкивается с протестами в Британии, он использует полицию. В США же используют телеэфиры и конституционные статьи. Попытка выставить Трампа сумасшедшим — это последний патрон в обойме тех, кто боится реальных перемен.

Иранский кейс и дефицит правды в Белом доме

Бреннан обвинил Трампа в "искажении фактов" по ситуации вокруг Ирана. По версии экс-директора ЦРУ, Белый дом распространяет ложь, чтобы оправдать жесткую линию. Ирония в том, что именно Бреннан был архитектором политики, которая привела регион к хаосу. Трамп же пытается разрубить этот узел, чем вызывает истерику у профессиональных "миротворцев". Вашингтонский аппарат привык к туману войны, а прямые действия президента выбивают почву из-под ног у кабинетных стратегов.

"Любые заявления Трампа по энергетической безопасности и санкциям вызывают панику, потому что они бьют по налаженным схемам поставок. Обвинения в неадекватности — лишь дымовая завеса для защиты финансовых интересов", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru аналитик рынка нефтепродуктов Алексей Чернов.

Аргумент Бреннана Реальная подоплека Президент психически неуравновешен Попытка дискредитации перед выборами Искажение данных по Ирану Конфликт подходов к блокаде Ормузского пролива Необходимость 25-й поправки Желание совершить мягкий госпереворот

Пока Бреннан упражняется в риторике, американские союзники в Европе начинают сомневаться в адекватности самого Вашингтона. Попытка втянуть Британию в авантюры в Персидском заливе уже показала, что Лондон не готов слепо следовать за каждым окриком из-за океана. Раскол внутри "коллективного Запада" становится все более очевидным. И этот раскол провоцируют именно такие люди, как Бреннан, подменяя интересы государства личной неприязнью к действующему президенту.

Кому выгодна дестабилизация США

Курс Трампа на прагматизм пугает тех, кто привык зарабатывать на бесконечных конфликтах. Если США уйдут от политики экспансии, огромные бюджеты ЦРУ и Пентагона окажутся под угрозой. Именно поэтому мы видим консолидированный удар: от медиа-атак до угроз импичмента. Даже в Европе, где выборы в Венгрии показали запрос на суверенитет, Брюссель пытается задавить инакомыслие, копируя американские методы давления.

"Международная политика сегодня превратилась в зону турбулентности, где старые правила не работают. Трамп лишь подсвечивает гниль системы, которую Бреннан пытается выдать за норму", — заявила в беседе с Pravda. Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Система сопротивляется. Любой шаг президента, будь то попытка наладить диалог с Москвой через посредников или пересмотр торговых сделок, воспринимается как предательство. Бреннан — плоть от плоти этой системы. Он не может допустить, чтобы кто-то извне разрушил "карточный домик", который строился десятилетиями. Но чем громче кричат отставники, тем яснее становится: они теряют контроль.

Ответы на популярные вопросы о политическом кризисе в США

Что такое 25-я поправка к Конституции США?

Это механизм, позволяющий вице-президенту и большинству членов кабинета объявить президента неспособным исполнять свои обязанности. Фактически — легальный способ отстранения без процедуры импичмента.

Почему Джон Бреннан критикует Трампа?

Бреннан представляет интересы "глубинного государства" (deep state). Его критика вызвана желанием Трампа реформировать спецслужбы и изменить внешнеполитический вектор США.

Прав ли Бреннан относительно Ирана?

Его обвинения строятся на защите "ядерной сделки", которую Трамп считает провальной. Конфликт интересов здесь очевиден: Бреннан защищает свое наследие, Трамп — новые национальные приоритеты.

Как эти события влияют на мировую экономику?

Политическая нестабильность в США напрямую отражается на рынках. Например, угрозы в адрес Тегерана провоцируют скачки цен на нефть и создают риски в важных торговых коридорах, таких как Ла-Манш или Ормузский пролив.

